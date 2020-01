que sont-ils? Entretien avec Arturo Mercurio, président d’ASSOCSP

récemment nous avons interviewé le Dr Arturo Mercurio, président de l’association AssoCSP, sur le thème des EES bien connues dont on parle beaucoup, mais sur lesquelles plane un grand voile de mystère et de scepticisme. L’entretien a révélé de nombreux points (et idées) intéressants que nous partageons ci-dessous.

Qu’est-ce qu’un VAS?

« A partir de la définition de l’EVA – explique le Dr Mercury – on peut dire que ce terme fait référence à tous ceux services à valeur ajoutée visant à améliorer l’expérience utilisateur se terminant par les médias numériques. “

Pour les non-initiés, le terme a été inventé au début des années 2000 lorsque les premiers services proposés par les opérateurs téléphoniques pour le divertissement concernaient les horoscopes, les actualités sportives et peu d’autres choses. Avec l’évolution des réseaux (du 2G au 5G) et avec la grande transformation technologique que les appareils mobiles ont subie, le fameux “SEA“, Va augmenter ce qu’est l’offre multimédia quotidienne que les consommateurs rencontrent habituellement.

Ils sont en effet devenus jeux, logiciels de streaming de télévision mobile, TG news, pilules technologiques ou sportives et quoi d’autre. Bref, des applications qui nous accompagnent au quotidien et nous enrichissent. De l’infodivertissement à l’informationle tout basé sur un abonnement hebdomadaire.

Micro-paiements: la nouveauté de la dernière période concernant SEA

Dr. Mercurio réaffirme la nouvelle fonctionnalité qui a été introduite afin de tirer parti du SVA avec micro transactions. On parle de numéros dérisoires avec des tarifs qui ont lieu sur le crédit téléphonique ou, alternativement pour ceux qui ont un abonnement, sur la facture mensuelle ou bimensuelle qu’ils reçoivent de l’opérateur de référence.

L’introduction de CASP sur le marché

Une autre grande nouveauté concerne l’introduction du CASPou “Code de conduite pour l’offre de services Premium”. Nous parlons d’un document écrit entre de nombreuses mains sur lequel il a également travaillé AGCOM, l’autorité garante qui régule le marché. “Les participants au CASP accordent la priorité à la protection du consommateur final – explique le président de l’ASSOCSP – pour sensibiliser les utilisateurs aux services à valeur ajoutée”.

Toujours pour une plus grande transparence de l’ensemble, il était configurer un nouveau numéro sans frais vous pouvez les contacter immédiatement pour demander toutes les informations possibles, ainsi que pour vous retirer des services auxquels vous êtes abonné.

Le nombre de Centre d’appel unique est la suivante: 800 442299, actif sept jours par semaine, H24.

À cela a également été ajouté le Droit de repenser.

En bref, n’importe qui peut demander un remboursement pour l’activation d’un VAS (quelle qu’en soit la raison) et la désactivation. À partir du 20 janvier 2020 également, il est possible d’exercer le droit de repenser également SMS.

Ce sera suffisant rédiger un SMS dans les six heures dès l’activation de l’application pour démarrer une procédure qui garantira une remboursement total dans les 24 heures.

Mais comment fonctionne le mécanisme VAS?

Les services que nous avons mentionnés sont annoncés sur Internet à travers des bannières la publicité. D’un “clic” les utilisateurs seront ensuite ramenés à la page d’activation de l’offre officielle. Les pages en question sont gérées par les opérateurs via HUB la technologie. Tous les détails minimaux sur le contrat d’abonnement, le coût et la périodicité de la seront décrits dans le susdit débits. Ici, il y aura une deuxième clé contenant l’écriture “Cliquez et abonnez-vous” que les utilisateurs devront cliquer pour profiter du service offert par les entreprises. Les utilisateurs recevront immédiatement un SMS de confirmation. Les paramètres contractuels seront ensuite réitérés dans ce le numéro unique du centre d’appels.

Les moutons noirs qui se comportent mal

Malgré l’objectif de l’association AssoCSP (dont Mercury est le président), dont le but est de travailler pour assurer une plus grande harmonie sur le marché et une transparence vis-à-vis des utilisateurs, de nombreux moutons noirs échappent au contrôle de la société précitée.

Pour cette raison, les entreprises qui travaillent en «trichant» l’utilisateur final. Ils brouillent le nom du VAS, amenant les clients eux-mêmes à douter du service et à demander son blocage. Mercury nous assure qu’ils travaillent pour que de plus en plus de sociétés de contenu mobile de premier plan adhérez à l’offre d’information et multimédia que l’association propose aux consommateurs.

Par la présente nous tenons à remercier Arturio Mercurio, Vanessa Gloria et tout le personnel pour l’interview donnez-nous. Nous espérons également que cet article aidera à clarifier l’un des services les plus populaires de ces dernières années.