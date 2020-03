QuédateEnCasa et écoutez de bons podcasts

Ce qui semblait impensable il y a quelques mois est aujourd’hui la réalité de la plupart des pays du monde: la quarantaine en prévision de la propagation du coronavirus est réalisée sur tous les continents et il faudra probablement quelques semaines pour être levé. En attendant, et pour vous éviter de vous ennuyer tout en restant à la maison, nous vous recommandons quelques podcasts que vous pouvez écouter lorsque vous essayez de vous concentrer sur le télétravail.

Pour le paranoïaque

Coronavirus 411

Voulez-vous être informé de tout ce qui se passe avec le virus et la pandémie à l’extérieur des murs protégés de votre maison? Ce podcast efficace créé par William Corbin vous apportera non seulement les informations les meilleures et les plus récentes sur le sujet, mais il le fera également sur un ton inquiétant et neutre. La voix féminine et anonyme qui lit les nouvelles et les statistiques sur la propagation de la maladie le fait d’une manière neutre qui rappelle l’intelligence artificielle.

Contrairement à d’autres podcasts, il manque de chaleur, de convivialité et d’ambiance au quotidien. Ils ne sont qu’une collection de rapports pour ceux qui ont besoin de savoir ce qui se passe sans moyens ni dissimulation.

Aujourd’hui, expliqué

Bien que ce podcast traite la plupart du temps de divers sujets, il s’est récemment concentré sur tout ce qui concerne le coronavirus. Il a notamment consacré mépisode émotionnel à une entrevue avec l’hôte de KHTS Carl Goldman, qui a contracté le virus à bord du bateau de croisière Diamond Princess et s’est entretenu exclusivement avec l’hôte de l’émission, Sean Rameswaram, de sa quarantaine.

Et bien que Goldman ait discuté avec autant d’autres émissions depuis lors, la façon dont Rameswaram a apporté l’exclusivité au monde des podcasts était mémorable pour être le premier vrai signe que le coronavirus était plus qu’un épisode de plus sur la carte des maladies du monde.

Le Quotidien

Le podcast du journal américain The New York Times a consacré beaucoup de temps au dénombrement de l’évolution de l’urgence sanitaire sur le sol américain, montrant également que les chiffres ne reflètent que partiellement l’état d’esprit du citoyen ordinaire, qui peine Ces dernières semaines, il commence à comprendre plus clairement à quoi il est confronté. Le programme a consacré du temps et des efforts pour compiler des chiffres, des expériences et, surtout, un voyage intéressant à travers la perception du coronavirus comme plus qu’un simple mot au milieu du barrage de nouvelles quotidiennes qui font les gros titres.

Coronavirus: faits vs Fiction

Ce podcast CNN est un effort réfléchi et fructueux de la chaîne d’information pour apporter des nouvelles à jour sur la pandémie de la manière la plus éducative possible. Dirigé par Sanjay Gupta – correspondant médical du réseau – le podcast a consacré des programmes pour parler de la différence entre une pandémie et une épidémie, la raison pour laquelle les personnes âgées devraient être plus attentives au virus que les plus jeunes et une série de détails qui permettent comprendre l’urgence sanitaire d’un point de vue plus rationnel.

Êtes-vous vraiment très paranoïaque? (Nous ne vous jugeons pas) Le briefing quotidien sur le coronavirus est pour vous

Avez-vous un penchant inexplicable pour les nouvelles dans un ton urgent d’urgence imminente? Ce podcast est pour vous: rapporté par Brian McCullough légèrement stressé, il vous permettra de découvrir de manière plutôt horrible ce qui se passe, sans en faire trop mais en gardant un ton tendu qui donne un certain air dérangeant à l’ensemble de la diffusion. Une de ces petites curiosités qui seront discutées quand tout cela sera terminé.

Variétés

Mais nous ferions mieux de nous éloigner un peu des nouvelles. Si vous en avez assez du virus (et qui n’est pas un peu fatigué maintenant?), Nous vous laissons une petite sélection de plaisirs coupables pour vous aider à sortir sans rien demander d’autre qu’un rire possible

Écrase avec Deanna Ortiz

Cette comédienne de Stand-Up par Internet Deana Ortiz est comme la conversation que vous avez toujours voulu avoir sur les romances, le jeu de rencontres moderne, Tinder et le chagrin, le tout au milieu d’une atmosphère festive, quelque peu maladroite et relaxante. Si vous voulez vraiment vous éloigner de l’actualité et rire un peu de la vie amoureuse des autres, voici votre programme.

Analphabète musical avec Georgia Gove

La Géorgie ne connaît pas grand-chose à la musique et c’est exactement ce qui est amusant: cela vous permettra de découvrir de nouveaux groupes et chanteurs, et aussi de ressentir que peu importe votre ignorance de la musique, il y aura toujours quelqu’un de plus que vous.

Le meilleur? Même si c’est une moquerie intentionnelle du besoin actuel de toujours trouver quelque chose de nouveau à partager, il est assez amusant et bien construit pour ne pas être inconfortable ou écraser.

On vous aime toujours

Êtes-vous tombé au milieu de la rue? Avez-vous marché sur du caca de chien? Avez-vous étouffé à une date et aspergé votre partenaire de nourriture fraîchement mâchée? Ce podcast vient consoler tous les moments douloureux et étranges que nous vivons au quotidien, avec une sélection de petits enregistrements de personnes parlant de leurs moments les plus embarrassants. Le coronavirus peut avancer à une vitesse cauchemardesque, mais il y aura toujours un temps pour rire aux éclats.

S’il vous plaît, faites-le avec Hobert Thompson, Spencer Blair, Laura Petro et un écrivain invité

Vous avez toujours voulu regarder un film qui n’a pas encore été tourné ou adapter une histoire que vous aimez? Ce podcast fait passer ce simple désir au niveau supérieur au milieu d’une discussion agréable qui analyse la faisabilité des projets et termine également le spectacle en promettant une affiche originale pour son site Web. Cinéphiles avec de grandes idées, voici votre podcast.

Mystères et crimes

Si vous voulez distraire votre temps libre tout en essayant d’organiser votre télétravail, cette collection de podcasts de crime réel vous apporte un plaisir macabre de la manière la plus intelligente.

Crimes de passion

Ce podcast est un regard fascinant sur les histoires d’amour aux fins tragiques qui ont attiré l’attention des médias et des réseaux sociaux ces dernières années. Ce n’est pas seulement un bon reflet pensé à la culture du spectacle qui entoure les criminels et les meurtriers, mais aussi une critique sournoise de la manière dont la violence se reflète de nos jours.

Le meilleur chapitre jusqu’ici? La livraison à deux parties de la façon dont Michelle Carter a encouragé et finalement, manipulé son petit ami pour se suicider, une affaire qui a intrigué les États-Unis. pendant des mois.

Tueurs en série

Ce programme est la réponse aux plaidoyers de tous ceux qui sont obsédés par de vrais crimes et qui n’ont jamais suffisamment de données ou d’informations concernant leurs cas préférés.

Le podcast consacre un temps considérable à la réflexion, à l’analyse et à l’enquête sur certains des cas les plus célèbres. Récemment il a sauté sur la scène publique quand il a analysé ce qui s’est passé avec Henry Lee Lucas, qu’au cours de la décennie des années 80, il a pu «avouer» 600 meurtres, sans qu’aucune de ses déclarations ne soit vraie.

L’épisode a déclenché un vaste débat sur les interrogatoires qui resteraient dans l’intérêt national à moins que … vous ne l’ayez deviné, le coronavirus.

Découvrir

Pour ceux qui s’intéressent au crime et à la façon dont les informations contextuelles autour de vous sont traitées, c’est l’un des meilleurs podcasts à votre disposition. Dans son dernier chapitre, il a passé beaucoup de temps à détailler les meurtres qui auraient été commis par des sectes sataniques. Bien que la plupart n’aient pas été prouvés, le podcast met l’accent sur la façon dont les médias analysent les informations concernant les crimes d’une cruauté particulière.

Prêt pour une saison à la maison? Nous espérons que c’est court, mais si ce n’est pas le cas, ces podcasts pourraient rendre l’expérience plus agréable.