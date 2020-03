Quel a été le composant le plus cher que vous ayez acheté?

Ceux d’entre nous qui sont dans le monde de l’informatique depuis plusieurs décennies ont dû acheter plus d’un composant pour mettre à jour et donner une seconde vie à notre PC. Depuis les années 1990, il est devenu de plus en plus fréquent et, avec le temps, une option de plus en plus utile et viable.

Le premier composant que j’ai mis à jour sur mon premier PC était la RAM, bien qu’à la fin j’ai décidé de changer la carte graphique également, profitant du fait que l’équipement était déjà entre les mains du technicien et que j’avais pu économiser un peu plus d’argent. J’ai monté 16 Mo de mémoire RAM en plus en un Pentium 133 MHz (32 Mo au total) et échangé ma carte graphique SiS de 1 Mo contre une 4MB S3 Virge. Je ne me souviens pas du coût exact de l’ensemble, mais je suis sûr qu’il était inférieur à 30 000 pesetas (150 euros).

Je n’ai plus mis à jour cet équipement, plus que tout car avec cette mise à jour J’ai pu accélérer son cycle de vie pendant quelques années, et parce que quand j’ai vraiment ressenti le besoin de changer les composants, je n’avais pas l’argent pour faire face au coût que cela représentait. J’ai préféré attendre, enregistrer et monter un nouveau PC.

Mon composant le plus cher a été la carte graphique

Ceux d’entre vous qui nous lisent tous les jours savent déjà que j’aime vraiment jouer sur PC, même si j’ai toujours apprécié cette plate-forme avec les consoles de chaque génération. Donc mes PC ont toujours été plus ou moins puissants, même si je dois dire que Je n’ai presque jamais quitté le milieu de gamme car je pense que c’est à ce niveau que l’on trouve le meilleur rapport qualité-prix.

J’ai gardé cette concentration jusqu’à l’un de mes derniers montages, l’équipe que j’ai construite en 2015 et qui a assemblé un Core i5 4690K avec 16 Go de RAM et une GTX 970, et je n’ai pas complètement enfreint ma “règle” jusqu’à il y a quelques mois, quand j’ai décidé d’acheter un RTX 2080 Super pour 699 euros.

Cela a été, précisément, le composant le plus cher J’ai acheté jusqu’à présent, à la fois pour mettre à niveau mon PC et pour le monter à partir de zéro. La GTX 970 me coûtait 330 euros à l’époque, et la GTX 980 Ti que j’avais jusqu’à récemment était un modèle restauré d’Amazon que je sortais “hors du commun” pour 295 euros, donc la différence a été importante.

Peut-être que l’un de nos lecteurs se demande si je suis satisfait de l’achat, et la vérité est qu’en ce moment oui. Le RTX 2080 Super que j’ai acheté est la version Windforce 3X de GIGABYTE, il a un fonctionnement très cool et silencieux, et il me permet de déplacer tout ce que je veux au maximum avec une fluidité totale en 1440p. Cela m’a également donné la possibilité de rejouer l’un de mes jeux préférés, Quake 2 RTX, avec le lancer de rayons.

Maintenant c’est votre tour, quel a été le composant le plus cher que vous ayez acheté? Nous nous lisons dans les commentaires.