Quel appareil fonctionne le mieux entre WiFi et ZigBee et Z-Wave?

En ces temps où nous nous trouvons de nombreux bons smarthome, ZigBee et Z-Wave sont devenus les protocoles de communication les plus utilisés. Cependant, le WiFi s’est positionné comme un concurrent sérieux et de plus en plus d’appareils WiFi intelligents arrivent chaque jour. Alors, lequel fonctionne le mieux? Pour l’instant, nous avons WiFi vs ZigBee et Z-Wave. La réponse est donc quelque peu confuse.

WiFi vs ZigBee et Z-Wave: la connexion WiFi est prête à conquérir le monde entier

Beaucoup de choses ont été écrites sur Z-Wave et Zigbee, ce que chaque protocole parvient à faire et pourquoi vous pouvez choisir l’un plutôt que l’autre. Cependant, dans le passé, la connexion WiFi était une solution intelligente. Malgré cela, ce n’était pas une considération sérieuse. Il a même été averti que Google et Amazon tentaient de tuer le concentrateur intelligent et les pièges potentiels qu’il pourrait rencontrer sur des dizaines d’appareils WiFi ont été améliorés.

Jusqu’à récemment, si vous vouliez un smarthome, Z-wave ou ZigBee étaient la meilleure option. Choisissez un protocole et essayez de le suivre car la plupart des centres intelligents sont compatibles avec les deux. Donc, si nécessaire, vous pouvez utiliser les deux à la maison. Les appareils WiFi n’avaient pas beaucoup de support ou de concentrateurs centralisés pour unir tous les appareils.

C’est pourquoi cette année, un changement complet a été effectué, un fait qui était évident au CES. Il semblait que tous les fabricants de maisons intelligentes ont favorisé l’intégration de Google et d’Alexa et se sont concentrés sur les radios WiFi au lieu de Z-Wave ou ZigBee. Donc, à l’heure actuelle, pour chaque verrou Z-Wave sur le marché, il existe une alternative WiFi qui provient généralement du même fabricant. Cependant, tout ne fonctionne pas de la même manière entre les protocoles.

Z-Wave et ZigBee dominent le traitement local des données

Lorsqu’il s’agit de construire un smarthome, vous devez vous poser la question de savoir combien vous souhaitez inclure dans le cloud. Les appareils WiFi intelligents dépendent totalement du cloud pour fonctionner. Vous avez donc besoin d’applications qui sont stipulées et la chose la plus proche que vous pouvez obtenir en tant qu’expérience centralisée, est de synchroniser vos appareils avec Alexa ou avec Google.

Mais avec le bon hub comme Hubitat, Homeseer ou OpenHab, vous pouvez créer un smarthome qui ne dépend pas totalement du cloud. Cela signifie que même lorsque Internet est en panne, vous pouvez toujours contrôler votre smarthome. C’est ainsi que lorsque vous contrôlez votre smarthome localement, il a tendance à fonctionner plus rapidement.

De là, vous remarquerez une grande différence entre le moment où vous envoyez une commande et ce qui se passe comme la commande d’allumer les lumières dans une pièce de votre maison.

Z-Wave a moins de problèmes de congestion du réseau

Les appareils Z-Wave, au moins aux États-Unis, sont moins sujets aux problèmes d’interférence que le WiFi ou le ZigBee. En effet, Z-Wave peut fonctionner sur une fréquence radio différente, à environ 908,42 MHz.

Bien que ZigBee et la plupart des appareils intelligents Wi-Fi communiquent sur 2,4 GHz, de même, le spectre 2,4 GHz se remplit facilement, ce qui entraîne de nombreux problèmes de connexion.

Z-Wave essaie donc d’éviter complètement ce problème car il n’a qu’à faire face à lui-même. Même en ajoutant de plus en plus d’appareils Z-wave.

WiFi vs ZigBee et Z-Wave ont des points de défaillance uniques qui sont critiques

Même lorsque vous utilisez un hub dépendant du cloud tel que Wink ou SmartThings, les produits Z-Wave et ZigBee bénéficient pleinement des clouds des entreprises impliquées dans le processus. Le concentrateur fait tout le travail, donc si l’entreprise qui fabrique vos ampoules Z-Wave ou vos verrous intelligents ZigBee, arrêtez vos appareils et ils continueront de fonctionner normalement.

Au lieu de cela, les appareils WiFi reposent sur plusieurs nuages. Où le fabricant du gadget fournit un cloud et une application dédiée. Votre smarthome est contrôlé avec Alexa ou Google et où votre cloud est également impliqué.

Seulement, il a la différence d’un centre intelligent, Alexa et Google Assistant ne contrôlent pas directement les appareils WiFi. Tout cela parce que les différents nuages ​​communiquent entre eux.

Cela signifie que si l’une des pièces se ferme, votre appareil se ferme également. Nous avons pu le constater récemment lorsque Best Buy a décidé de quitter le marché des maisons intelligentes. Les prises, les ampoules et même un congélateur intelligent de cette marque ont perdu leurs capacités à offrir des avantages à leurs maisons intelligentes. Avec une connexion WiFi, tout ce qui se trouve sur votre smarthome peut se casser. Ce qui, à son tour, pourrait tout casser.

Cependant, ZigBee et Z-Wave ont un point de défaillance géant assez spécifique. Et c’est le centre qui est utilisé pour les contrôler. Si cela échoue soit parce que l’entreprise abandonne ou que toute l’équipe tombe en panne, tout ce que vous avez sur le smarthome s’effondrera.

Les appareils WiFi ont une barrière inférieure à la saisie de données

En ce qui concerne les hubs intelligents, ils peuvent être difficiles à apprendre à utiliser. Malheureusement, cela est inévitable car ils sont incroyablement puissants et capables d’automatiser de manière plus avancée.

Mais ce n’est pas nécessairement le cas avec les appareils WiFi. Vous pouvez les jumeler avec Alexa ou Google Assistant, qui sont conçus pour être les plus faciles à utiliser.

Il convient de noter que les routines de Google Assistant et d’Alexa ne sont pas aussi puissantes que certains centres intelligents. Mais ils sont assez bons pour le smarthome moyen. Lorsque vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus compliqué, IFTTT et Yonomi fonctionnent bien avec Alexa, ce qui n’est pas la même chose dans le cas de Google.

Il y a de fortes chances que votre famille et vos amis aient déjà constaté que Google Assistant ou l’application Alexa est plus qu’une simple application de concentrateur intelligent. Cette familiarité vous permet d’apprendre facilement à interagir avec votre maison intelligente.

Les appareils WiFi sont plus accessibles que la concurrence

Dans le cas de la faible barrière d’entrée, les appareils WiFi sont souvent moins chers que leurs homologues Z-Wave et ZigBee. Lorsque vous faites la comparaison entre des prises WiFi avec des prises Z-wave, des ampoules WiFi avec des ampoules ZigBee et des interrupteurs d’éclairage WiFi avec des interrupteurs d’éclairage Z-Wave, vous pouvez voir une différence notable de prix.

Cela ne veut pas dire que Z-Wave et ZigBee sont toujours plus chers: le verrou Z-Wave Schlage coûte en fait moins cher que votre verrou WiFi. En effet, la variante WiFi est plus récente, car lorsque le verrou Z-Wave Schlage a été libéré, il a été vendu au prix que le verrou WiFi vend actuellement.

C’est pourquoi le développement et la connexion d’un smarthome ne doivent pas être si chers, mais vous pouvez y ajouter de l’argent. Si vous parvenez à acheter des appareils au fil du temps, vous pourriez adoucir le coup dans votre poche, bien que vous puissiez également choisir la connexion WiFi, tout cela en raison d’un prix inférieur qui aurait également du sens pour vous.

Les appareils ZigBee et Z-Wave ne fonctionnent pas avec tous les concentrateurs disponibles

Lorsque vous achetez un appareil Z-Wave ou ZigBee et que vous disposez d’un concentrateur intelligent qui fonctionne avec ces deux équipes, cela ne signifie pas qu’ils fonctionnent ensemble et synchronisés à la fois. C’est pourquoi les hubs publient continuellement des mises à jour pour la compatibilité des nouveaux appareils.

Mais si votre hub n’ajoute pas de nouveaux appareils, tels que Wink ou qu’il faut juste du temps pour déployer les mises à jour, vous ne serez peut-être pas très chanceux. De même, vous pouvez essayer de programmer l’appareil comme générique, mais cela ne garantit pas toujours qu’il fonctionne correctement.

Avec les appareils WiFi, vous n’avez pas à attendre ou à vérifier quoi que ce soit pour voir si cela fonctionne avec votre assistant vocal préféré. Pour cela, l’effort de compatibilité passe du hub, soit d’Alexa soit de Google Assistant, au fabricant de l’appareil lui-même.

Les fabricants d’appareils WiFi peuvent faire confiance aux API fournies par Google et Amazon. Ceci est fait pour que tout fonctionne ensemble. C’est moins de travail en général, car ils n’ont qu’à agir dans deux cas. Les concentrateurs Z-Wave et ZigBee sont souvent différents et la quantité de travail requise pour synchroniser tout change d’un concentrateur à l’autre.

Si vous voulez vous assurer que les appareils que vous avez fonctionnent toujours intelligemment dans votre maison, la connexion WiFi a maintenant un avantage clair grâce aux fabricants géants de Google Assistant et Alexa.

WiFi vs ZigBee et Z-Wave? Quel est le meilleur alors?

Si vous allez utiliser Z-wave, ZigBee ou une connexion WiFi, tout dépendra des besoins que vous avez lorsque vous voulez avoir une bonne expérience intelligente. Si vous voulez vraiment que tout fonctionne bien avec Google ou Alexa et que vous ne voulez pas ajouter de complications à partir d’un hub intelligent dans ces cas, alors les appareils avec connexion WiFi sont la meilleure option que vous avez jusqu’à présent.

Désormais, si vous n’avez besoin que d’un contrôle local, le tout sans nuages ​​et sans équipement intelligent que vous pouvez ajuster selon les spécifications les plus avancées, les appareils ZigBee et Z-Wave séduisent les appareils WiFi. Une fois que vous savez ce que vous voulez dans votre maison intelligente, l’option que vous choisissez sera la meilleure et la plus évidente, bien sûr. Terminé, vous savez tout sur le WiFi vs ZigBee et Z-Wave, décidez bien.

