Quel candidat au baccalauréat la mère de Peter le supplie-t-elle de ramener à la maison?

Tout comme le saut de clôture de Colton Underwood, le grand teaser de cette saison de Le célibataire est la mère de Peter Weber qui pleure et supplie son fils de “la ramener à la maison”. Le clip, qui a été un énorme sujet de conversation depuis le tout premier aperçu de la saison 24, montre Barbara Weber complètement désemparée suppliant son fils de ramener une femme mystère à la maison. Qu’est-ce qui aurait pu arriver qui a réduit les larmes de la mère douce et pure de Peter? Au fur et à mesure que de nouvelles informations se développent, nous pensons savoir quelle mère du candidat Peter le supplie de ramener à la maison.

Alors que la saison de Peter a eu sa juste part de hauts et de bas, il a réussi à réduire son groupe de rencontres à ses quatre dernières femmes. Bien que nous ne sachions pas ce qui nous attend dans les semaines à venir, les aperçus ont souligné un moment crucial que les fans ne peuvent pas arrêter de parler. Au milieu des femmes qui pleurent et du drame continu, le dernier aperçu de la saison a de nouveau diffusé le clip dont on parle beaucoup de la mère de Peter. Dans la vidéo, la mère de Peter a des larmes coulant sur son visage. Elle est tellement bouleversée qu’elle peut à peine parler, mais elle parvient à étouffer quelques mots, “Ne la laisse pas partir.” Barbara continue: “Ne la laisse pas partir. C’est de cela que les histoires d’amour sont faites et Dieu l’a placée là pour toi. Ramène-la chez toi, ramène-la chez nous.” Le clip a suscité des tonnes de conversations entre les fans de The Bachelor, qui ne peuvent tout simplement pas imaginer qui sa mère se sentirait si fortement. Gardez à l’esprit que la famille Bachelor passe très peu de temps avec ses quatre dernières femmes, mais Barbara semble incroyablement investie dans une fille en particulier. Qui cela peut-il bien être?

Avec d’autres informations qui ont émergé la semaine dernière, il est probable que la femme à laquelle la mère de Peter fait référence est la candidate Madison Prewett. Jetons un coup d’œil aux preuves. Madison est clairement le coureur avant de Peter. Imperturbable, il lui a dit qu’il tombait amoureux d’elle, une confession qu’il n’a pas faite aux autres femmes. De plus, Madison a déjà passé du temps avec la famille de Peter. Lors de son premier rendez-vous en tête-à-tête, elle a assisté au renouvellement du vœu de ses parents, où elle a eu une conversation avec sa mère sur ses sentiments pour Peter. Sa mère est sortie tout de suite et a dit à Madison qu’elle l’aimait bien et qu’elle pouvait dire que Peter était assez épris.

La semaine dernière, cependant, nous avons également découvert que Madison est très religieuse. Elle a décrit ses croyances comme la chose la plus importante au monde et a déclaré qu’elle voulait que son mari dirige la famille avec foi. Dans l’aperçu du prochain épisode, Madison admet également qu’elle se sauve pour le mariage. Non seulement elle s’abstient de relations sexuelles, mais elle a également précisé que si Peter devait coucher avec quelqu’un d’autre, il lui serait très difficile d’avancer. Peter, pour sa part, a exprimé sa conviction que le sexe est une partie importante d’une relation.

Maintenant, voici notre hypothèse. Lorsque Peter choisit ses trois dernières femmes pour les dates de Fantasy Suite, il gardera Madison. À ce stade, Madison informera également Peter qu’elle ne veut pas qu’il couche avec quelqu’un d’autre. Malheureusement, Peter ignorera sa demande et il dormira avec l’un de ses autres finalistes. Lorsque Madison le découvrira, probablement lors de leur dernier rendez-vous où elle rencontrera à nouveau sa famille, elle se renverra chez elle. Le cœur brisé, Peter enverra son autre finaliste à la maison et se tournera vers sa mère pour obtenir des conseils. Cue les larmes de Barb. Avec la bénédiction de sa mère, Peter poursuivra Madison une fois de plus, pour finalement la convaincre d’être avec lui. Enfin, tout se terminera dans un beau bonheur pour toujours.

Bien que nous ne puissions pas être entièrement sûrs de ce qui se passe, les preuves soutiennent cette théorie. Barbara a déjà une relation avec Madison et a exprimé sa véritable affection pour la fille. Madison a clairement indiqué qu’elle aurait du mal à avancer si Peter couchait avec quelqu’un, mais Pete a également précisé qu’il avait couché avec quelqu’un. De plus, le commentaire de Barbara sur le fait que Dieu ait placé une certaine femme là-bas pour Peter est conforme aux croyances religieuses profondément ancrées de Madison. La maman de Peter pleure à propos de Madison, nous en sommes sûrs. Il ne nous reste plus qu’à attendre pour confirmer notre hypothèse.

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.

