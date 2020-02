Quel clown êtes-vous? Le nouveau filtre de farce Instagram pour tromper vos amis avec

Il y a un nouveau Instagram filtre de farce qui vise à clowner tous ceux qui l’utilisent. La fonctionnalité est configurée comme n’importe quel filtre “qui ____ êtes-vous” normal, mais cela a une torsion majeure. Une fois sélectionné, il parcourt divers clowns célèbres tels que Ronald McDonald, Le Joker, le Clown Emoji et Nemo – un poisson clown. Cependant, au lieu de vous en attribuer un comme d’autres filtres similaires, un miroir du visage de l’utilisateur s’affiche. Ce sont les clowns.

C’est une jolie petite farce que vous pouvez envoyer à vos amis, votre famille ou vos collègues. Voir leurs réactions quand il est révélé qu’ils sont le clown est assez drôle. Il ne peut pas vraiment être utilisé plus d’une fois sur une seule personne sans gâcher la blague, mais vous pouvez continuer à l’envoyer à de nouveaux amis et membres de la famille qui peuvent se retourner et l’envoyer à d’autres eux-mêmes.

Traiter quelqu’un de clown a souvent été un réprimande, mais son utilisation a vraiment repris à la fin de l’année dernière, à peu près lorsque le nouveau film Joker est sorti. Répondre à des publications sur les réseaux sociaux avec un emoji ou un gif de clown indiquerait que vous n’êtes pas d’accord avec l’affiche, donc ils sont un clown. Bien que nous ayons mentionné ci-dessus qu’il s’agissait d’un filtre amusant à envoyer à des amis, certains pourraient également l’envoyer aux gens de manière plus mesquine.

Comment utiliser le filtre Instagram “Quel clown êtes-vous?”

La galerie d’effets d’Instagram n’utilise toujours pas de barre de recherche, donc trouver des filtres n’est pas aussi simple qu’il devrait l’être. La meilleure façon de trouver un filtre, y compris celui-ci, est simplement de googler le nom. Si vous ne pouvez toujours pas le trouver à partir de là, il y a plus d’options.

Tout d’abord, si vous voyez quelqu’un utiliser le filtre sur son histoire, vous pouvez cliquer sur le nom et il s’ouvrira sur votre application. Il restera alors dans votre barre d’effets. Une autre façon est de trouver l’auteur de l’effet (dans ce cas c’est @linkedinbio_) et d’aller sur son compte. Accédez à l’onglet du milieu entre leur grille d’images et les images dans lesquelles ils ont été tagués pour voir leurs effets créés. Vous devriez pouvoir faire défiler et trouver le filtre clown ou tout autre que vous souhaitez à partir de là.

L’utilisation des filtres “Who Are You” s’est un peu éteinte depuis leur boom de popularité au début de 2020, et ils avaient besoin d’un nouveau virus pour retrouver cette popularité. Ce “quel clown êtes-vous?” le filtre pourrait certainement être cela parce que, comme mentionné précédemment, appeler quelqu’un un “clown” est une chose populaire dans la culture des médias sociaux d’aujourd’hui, y compris Instagram. Ne soyez pas surpris si vous voyez celui-ci apparaître souvent dans les histoires de vos amis.

