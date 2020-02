Quel est le jeu qui vous a le plus impressionné pour sa qualité?

Je sais que nous avons tous un jeu qui est devenu, pour une raison ou une autre, notre préféré. Ce pourrait être ce titre que nous prendrions sur une île déserte, ou ce jeu qui nous a séduit un design et un décor de premier malgré une qualité graphique exceptionnelle.

Dans cet article d’opinion, les protagonistes c’est vous, nos lecteurs, et cette fois, nous voulons que vous nous disiez quel a été le jeu qui vous a le plus marqué pour sa qualité graphique. Il n’est pas nécessaire que ce soit un jeu en cours, c’est-à-dire que vous pouvez choisir un titre qui vous a marqué à un moment précis parce qu’il était vraiment révolutionnaire. Vous avez une totale liberté à cet égard.

Comme toujours, je dois d’abord me mouiller, mais avant de vous donner ma décision, je veux se promener un peu avec toi. Es-tu avec moi

Qualité graphique et limitations techniques dans un jeu

Le temps et l’évolution qu’a connu le secteur technologique nous a permis surmonter les limitations importantes qui prévalaient dans les années 80 et 90. Je suis sûr que nos lecteurs les plus chevronnés se souviendront de la révolution qui a marqué l’arrivée du début de la 3D dans le monde des PC et du poids des premières cartes accélératrices 3D.

Aujourd’hui, nous pouvons trouver des jeux avec un haut degré de réalisme et avec une si belle finition qui «tombe amoureux». Par exemple, je me souviens des bons sentiments qui m’ont laissé La division malgré le graphique de “déclassement” qu’il a reçu, le cadre fantastique de Bloodborne et l’excellence technique de Dieu de la guerre sur PS4, mais aucun de ces jeux ne figurerait sur ma liste de candidats pour le jeu qui m’a le plus impressionné sur le plan technique.

Les plus grandes surprises techniques quand on parle de jeux et de qualité graphique Je les ai vécus entre les années 90 et le début de 2000, une bande dans laquelle il y a eu, comme je l’ai dit, la véritable révolution 3D, et dans laquelle pratiquement toutes les bases ont été posées sur lesquelles s’appuient les jeux dont nous jouissons aujourd’hui.

Je peux réduire ma liste de candidats à trois options: MDK, Shenmue et Guild Wars. Le choix de l’un d’eux est très compliqué, car MDK a marqué un énorme tournant en offrant un monde 3D riche, varié et large sans nécessiter une équipe très puissante; Shenmue a représenté un énorme saut graphique qui a montré que Dreamcast était des “années-lumière” de la PS1 et a façonné le concept moderne de “bac à sable”; et Guild Wars était un jeu de rôle en monde ouvert avec une finition graphique fantastique qui ne nécessitait pas un PC haut de gamme pour fonctionner correctement.

Dans l’ensemble, et tirant mes souvenirs, je pense le jeu qui m’a le plus marqué à l’époque au niveau graphique était MDK. Le travail de Shiny Entertainment m’a laissé sans voix, a offert une finition 3D incroyable pour l’époque et a très bien fonctionné dans mon modeste Pentium 133 MHz avec 16 Mo de RAM et une carte graphique SiS avec 1 Mo de mémoire. J’ai beaucoup d’amour, en fait je l’ai toujours installé.

Maintenant c’est votre tour, quel jeu a été celui qui vous a le plus surpris par sa qualité graphique? Nous lisons dans les commentaires.