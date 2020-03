Quel est le meilleur et pourquoi jouer en ligne?

Lorsque vous jouez en ligne depuis un PC ou une console de jeu, nous nous posons toujours la même question, Est-ce mieux le câble ou le Wi-Fi? Ce n’est pas une question difficile à répondre, mais si nous voulons vraiment comprendre la réponse, nous devons lui donner un certain contexte, et c’est précisément ce que nous allons faire dans cet article.

Chaque type de connexion, le câble et le Wi-Fi, offre un certain nombre d’avantages et présente également certains inconvénients. Par exemple, le Wi-Fi permet créer des environnements multi-appareils de manière simple et rapide, et c’est assez efficace. Ses performances sont également assez bonnes, surtout si l’on utilise la bande 5 GHz (norme 802.11ac).

Les connexions filaires offrent d’excellentes performances et sont également très faciles à créer et à configurer. Cependant, sont limités à un appareil par câble, ce qui en fait une option très inefficace si nous voulons utiliser plusieurs appareils connectés à Internet simultanément.

Wi-Fi et câble dans les jeux en ligne: la stabilité et la latence font la différence

C’est un problème que nous avons discuté la semaine dernière dans cet article dédié à expliquer ce qu’est la latence et pourquoi elle est si importante. Lorsque nous jouons, nous n’avons pas besoin d’avoir une bande passante énorme, c’est-à-dire que la vitesse de la connexion Internet devient secondaire et la priorité tombe sur le Stabilité et latence

Habituellement, la charge de travail la plus importante et la plus lourde lorsque nous jouons en ligne se fait sur notre PC ou notre console de jeu. Rendu et tout le nécessaire pour lancer le jeu Cela se passe localement, donc lorsque vous jouez en ligne, les seules opérations qui sont effectuées sont les échange bidirectionnel de petits colis Avec des serveurs de jeux.

Cet échange de paquets se produit constamment et doit être maintenu. à grande vitesse, sans retards. Il est donc essentiel que notre connexion Internet soit stable et que la latence soit faible. Si l’envoi de paquets est interrompu, nous pouvons perdre la connexion et être expulsé du jeu, et si nous avons une latence élevée, l’action sautera et notre personnage ne répondra pas en temps réel.

Eh bien, c’est là que la connexion Wi-Fi perd par rapport à la connexion par câble. La seconde est une meilleure option car elle est plus stable et moins susceptibles de subir des interférences et des interruptions. Bien qu’il soit vrai qu’au final, les deux peuvent bien fonctionner et offrir une expérience optimale, les connexions filaires restent la meilleure option pour jouer en ligne.

N’oubliez pas que si vous souhaitez connecter un PC ou une console câblée à votre routeur mais qu’il est trop éloigné vous pouvez utiliser un PLC, un appareil qui utilise le réseau électrique pour amener votre connexion Internet à n’importe quel coin de votre maison. Les modèles de dernière génération fonctionnent très bien et leur prix est raisonnable.

