Quel est le meilleur opérateur pour regarder Netflix?

Quand Internet a été créé, en laissant de côté ses origines militaires, le but était de créer un réseau indépendant de réseaux de toute interférence extérieure. L’idée était que l’information et les données voyagent sans problème d’un bout à l’autre de la planète. Et même si cela a coûté de la sueur et des larmes, au fil des ans, un minimum de ce qu’on appelle neutralité d’Internet et qu’il a pour objectif que tout le monde puisse publier du contenu sur Internet et que tout le monde puisse y accéder.

Mais le monde dans lequel nous vivons n’est pas si parfait. D’une part, il y a grand internet comme Google ou Facebook qui contrôlent la majorité des services et produits que nous utilisons quotidiennement. D’un autre côté, il existe des pays où la la liberté d’expression Il n’est pas entièrement respecté et ils ferment des pages et des services forçant ses utilisateurs à utiliser des alternatives ou à se connecter au réseau via VPN. Et il y a un troisième point noir, les intérêts de la entreprises de télécommunications, les intermédiaires entre les services Internet et nos appareils connectés.

Que l’entreprise qui vous donne accès à Internet ait ses propres intérêts n’est pas mauvais en soi. Le problème survient lorsque, pour atteindre ses objectifs, il exécute des pratiques peu orthodoxes comme certains services fonctionnent moins bien ou plus lentement que ceux qui sont intéressés par cette téléco. Et c’est que les géants des télécommunications évoluent sur différents marchés et s’intéressent de plus en plus aux services Internet, en particulier à ceux qui proposent du contenu.

Netflix aux États-Unis

Servez cette introduction pour parler de la conflit éternel entre Netflix et les télécoms. Le problème a été vu pour la première fois aux États-Unis, berceau de Netflix et où il a commencé à se faire un nom sur le marché du contenu en ombrageant les téléviseurs là-bas, non seulement en plein air mais aussi par câble. Super comme AT&T ou Comcast Ils avaient vécu des années d’or en proposant du contenu audiovisuel avec leurs forfaits d’accès à Internet.

Mais l’arrivée de Netflix a tout changé. Il était un étranger dans un marché qui contrôle aujourd’hui des noms aussi connus que AT&T, The Walt Disney Company, NBC Universal ou Viacom, un marché sur lequel fournisseurs Internet ils ont tendance à s’intéresser à la production et à la diffusion de contenu payant.

Par conséquent, l’envie, la dureté et, par conséquent, certaines télécoms américaines donneront la priorité à leurs propres services pour le bon fonctionnement de Netflix. La situation était telle que, depuis longtemps, Netflix lui-même a son propre Indice de vitesse du FAI qui est chargé de mesurer le comportement de votre service de streaming en différents pays et fournisseurs Internet.

Au fil du temps, certains fournisseurs se sont rendus à Netflix et ont atteint accords pour l’intégrer dans votre portefeuille de services. D’autres ont du mal à offrir un meilleur contenu et leurs propres plateformes de contenu. Les acquisitions et les fusions sont à l’ordre du jour. L’un des plus récents, celui du populaire HBOfiliale du géant Avertisseur de temps et qu’il a été acquis avec AT&T, le principal fournisseur de contenu. Et bientôt, NBC Universal lancera son propre service de streaming pour l’instant appelé Paon et qui rejoint d’autres nouvelles du secteur aux USA comme Disney + ou Apple TV +.

Netflix en Espagne

Même si Netflix C’est aujourd’hui un service de référence en Espagne et il semble qu’il ait toujours été là, son arrivée était en octobre 2015. En moins de cinq ans, il a réussi à être la principale plateforme OTT. Et avec HBO et Prime Video, atteignent plus de 6 millions de foyers espagnols sur un marché avec 18,5 millions de foyers connectés à Internet. A la liste des services de streaming doivent être ajoutés des noms OTT spécialisés dans le sport tels que Dazn et plus génériques comme Rakuten ou Ciel.

Quoi qu’il en soit, d’après les dernières données de la CNMC, les 6 millions de clients Netflix et autres OTT équivalent à 6,7 millions d’utilisateurs de télécommunications: 4,1 millions Movistar1,3 million Vodafone, 711 000 utilisateurs de Orange et 460 000 de Pays basque, pour nommer les cinq premiers.

Aujourd’hui, Netflix s’entend bien avec tout le monde. Que vous soyez client de Movistar, Vodafonem, Orange ou Euskaltel, parmi ses offres de services combinées (téléphonie fixe et mobile, Internet et télévision), la possibilité de s’abonner à Netflix. Cependant, cette harmonie n’a pas toujours été le cas.

José María Álvarez-Pallete, PDG de Movistar (à gauche) et Reed Hastings, PDG de Netflix (à droite).

Avant que Movistar ne signe un accord avec Netflix et qu’il soit intégré à l’appareil Movistar TV, au cours de la Les premières années de Netflix en Espagne Il y a eu de nombreuses plaintes d’utilisateurs déclarant que ce service de streaming n’était pas aussi beau. Au cours de la première année de vie de Netflix sur le territoire espagnol, Movistar a été l’opérateur qui a offert la pire qualité de connexion à Netflix, même dépassé par les petits opérateurs disponibles dans certaines régions du pays.

La cause principale, la concurrence directe que Netflix impliquait pour Movistar, qui avait acquis en 2014 le géant espagnol du contenu payant Canal + et qu’en 2015, quelques mois avant l’arrivée de Netflix, ils se sont associés pour créer la plateforme de contenu payant Movistar + Disponible par satellite et câble.

Mais, comme je l’ai dit, les choses changent. Movistar a signé un accord de collaboration et d’intégration avec Netflix, pour finalement lancer sa version indépendante Movistar Lite et, selon le dernier Indice de vitesse du FAI, en Espagne, le meilleur fournisseur Internet pour regarder Netflix est Movistar. La cravate de vitesse suit Vodafone et, à une certaine distance, Orange et Jazztel. Tout cela via la fibre optique. Par câble, c’est OU NON Le quatrième meilleur opérateur. Vous pouvez voir la liste complète ici.