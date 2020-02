Quel est le premier jeu à avoir laissé votre PC “obsolète”?

Ceux d’entre nous qui utilisent le PC pour jouer ont toujours eu un titre qui nous a encouragés à mettre à jour, ce premier jeu qui nous a fait réaliser, d’une manière ou d’une autre, que notre équipe n’a pas donné plus, qui était devenu obsolète et que nous devions le mettre à jour immédiatement.

Au fil des ans, il est clair que ce n’est pas un jeu, mais plusieurs, qui nous ont poussés à mettre à jour à différents moments. Dans cet article, je voudrais que vous partagiez avec nous quel a été le premier jeu qui t’a fait réaliser, certainement, que votre PC était épuisé et avait besoin d’une mise à jour partielle ou totale.

Comme d’habitude, je me mouille d’abord. Dans mon cas, le premier jeu qui m’a fait réaliser que mon premier PC était obsolète était Quake 2 Ce fut un cas très curieux car je ne l’ai pas remarqué au début, car malgré le jouer avec rendu en mode logiciel et une résolution de 320 x 200 pixels J’ai adoré le jeu.

Glide a complètement changé le jeu

Le problème est venu quand j’ai eu l’occasion de voir Quake 2 sur le PC d’un ami qui avait un Voodoo Banshee, une carte graphique qui comprenait un noyau 2D et un lecteur 3D avec une performance à mi-chemin entre le Voodoo original et le Voodoo 2 de 3DFX.

J’ai été stupéfait quand j’ai essayé le jeu avec Accélération 3D à 800 x 600 pixels et avec des textures 8 bits. C’était un autre monde, je ne donnais pas crédit à ce que je voyais et à ce moment-là, j’ai réalisé que mon PC était devenu obsolète.

Dans cette époque là nous n’avions pas toutes les informations disponibles sur Internet aujourd’huiEn fait, YouTube n’existait même pas, et les informations qui nous sont parvenues sur l’informatique grand public étaient limitées à ce qui apparaissait dans les magazines de l’époque.

Si je me souviens bien, c’était 1998, une date à laquelle 3DFX se démarque dans le monde de l’accélération 3D et dans lequel j’ai essayé de “survivre” avec mon modeste Pentium 133 MHz, accompagné de 32 Mo de RAM et d’une carte graphique S3 Virge de 4 Mo qui offrait une modeste accélération sous Direct3D. Je ne peux pas me plaindre, grâce à elle, j’ai pu jouer des titres comme Resident Evil 1 et 2, Motoracer et Final Fantasy VII.

Maintenant c’est votre tour, quel est le premier jeu qui a laissé votre premier PC “obsolète”? Nous lisons dans les commentaires.