Quel est l’effet de COVID-19 sur la grossesse? Kristina Adams Waldorf, de l’UW, veut apporter des réponses – .

La Dre Kristina Adams Waldorf, professeure d’obstétrique et de gynécologie à l’École de médecine de l’Université de Washington, porte divers équipements de protection individuelle. (Photo gracieuseté de Kristina Adams Waldorf)

En tant qu’obstétricienne, la Dre Kristina Adams Waldorf a dit qu’il n’y a rien qu’elle aime plus que d’être impliquée dans une grossesse totalement saine et une belle naissance, où maman et bébé sont en bonne santé et une nouvelle famille est créée.

“C’est le rêve”, a déclaré le professeur des départements d’obstétrique et de gynécologie et de santé mondiale de la faculté de médecine de l’Université de Washington.

Beaucoup de rêves sont testés de plusieurs façons par la pandémie de COVID-19. En tant que personne qui a étudié les infections bactériennes et virales pendant la grossesse, leurs effets sur la réponse immunitaire de la mère et du nouveau-né, ainsi que les thérapies pour protéger la grossesse, Adams Waldorf est déterminé à en apprendre davantage sur les effets de COVID-19.

“L’essentiel, c’est que nous ne savons toujours rien”, a déclaré notre dernier Geek de la semaine, se lançant dans une série de questions pour lesquelles elle aimerait trouver les réponses. «À quoi ressemble COVID-19 pendant la grossesse aux États-Unis? Comment les femmes tombent-elles malades? Combien de temps faut-il pour qu’ils présentent des symptômes? Présentent-ils les symptômes typiques des adultes non enceintes? Qu’arrive-t-il aux bébés? Sont-ils aussi sains qu’ils devraient l’être? Comment devrions-nous traiter les femmes? »

Adams Waldorf a déclaré que l’épidémie de coronavirus est un énorme problème pour les hôpitaux lorsqu’il s’agit d’aider les femmes à accoucher en toute sécurité. Lors d’une crise de santé publique, la qualité des soins est constituée par le risque accru d’infection, la nécessité de maintenir le personnel en bonne santé et le fardeau des pénuries d’approvisionnement.

Adams Waldorf a traité ce dernier problème de première main, grâce à un ami qui était connecté à Tesla et au PDG Elon Musk, qui cherchait à faire don d’équipement médical aux travailleurs de première ligne. Avec un camion prêt à rouler de Californie à Seattle, le médecin a été contacté.

Nous faisons de notre mieux dans le contexte de cette pandémie, mais les règles changent chaque jour.

“” Nous avons besoin d’une adresse pour expédier 50 000 masques N95 “”, a déclaré Adams Waldorf dans une communication frénétique avec Tesla. «J’ai appelé UW et j’ai dit:« Je pense que j’ai 300 000 dollars de fournitures médicales à venir chez moi. Peux-tu m’aider?'”

Les fournitures, contenant également des casques PAPR, ont été dans son garage «pendant environ 2 minutes» avant d’être récupérées par des camions de ravitaillement UW. Le Seattle Times a couvert la livraison spéciale du 22 mars.

Grâce aux tests, à la télésanté, à la recherche et plus encore, l’UW répond à la crise du COVID-19 de plusieurs façons. Adams Waldorf a déclaré qu’elle vérifiait toutes les femmes enceintes pour COVID-19 avant de se présenter au travail et à l’accouchement, idéalement dans les 72 heures suivant leur arrivée. Et si nécessaire à l’arrivée, ils sont testés avec un test rapide.

“Nous faisons de notre mieux dans le contexte de cette pandémie, mais les règles changent chaque jour”, a-t-elle déclaré. Et sur la base d’études sur la sécurité des accouchements à domicile, elle a déclaré qu’il est toujours plus sûr d’accoucher dans un hôpital pendant la pandémie que de l’accoucher à domicile.

Dr. Kristina Adams Waldorf dans son laboratoire à l’Université de Washington. (Photo UW)

Adams Waldorf est née en Suède et a beaucoup déménagé avant de s’installer à Seattle et à l’UW en 1998. Avec un laboratoire à son nom à l’école, ses recherches avant COVID-19 ont consisté à comprendre comment le streptocoque du groupe B provoque la naissance prématurée et la mortinaissance. et tester de nouveaux vaccins, et comprendre comment le virus Zika provoque des lésions cérébrales fœtales et tester de nouveaux médicaments et vaccins pour prévenir les blessures.

Elle pense qu’elle va faire face à la crise actuelle et à ce qui nous attend “pendant un bon bout de temps – de nombreuses années”.

«Je pense que nous en saurons beaucoup plus sur la santé publique au cours de la prochaine année, sur ce que COVID-19 peut faire aux femmes enceintes du point de vue de la santé publique», a-t-elle déclaré. «Mais comment le virus pénètre-t-il dans le fœtus, s’il le fait, et si nous pouvons utiliser des thérapies pour empêcher les femmes enceintes de [getting sick]. Voilà certaines des choses qui m’intéressent. “

En savoir plus sur Geek de la semaine de cette semaine, Kristina Adams Waldorf:

Que faites-vous et pourquoi le faites-vous? J’étudie TOUT et TOUT ce qui concerne les maladies infectieuses pendant la grossesse – comment elles affectent la santé de la mère et du nouveau-né, ainsi que la santé du placenta. Je le fais, car c’est l’appel le plus important et le plus intéressant que je puisse imaginer. Je ne pense pas que je puisse réellement faire autre chose… à l’exception d’être moniteur de ski (travail au lycée), ce serait donc le plan de secours.

Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur votre domaine? Le développement du cerveau fœtal est plus fragile que la plupart des gens ne le pensent. Les infections graves pendant la grossesse augmentent le risque d’autisme et de dépression chez l’enfant qui a été exposé à l’infection à l’intérieur de l’utérus de la mère.

Où trouvez-vous votre inspiration? Je suis entouré de gens intéressants et beaux dans ma vie et mon travail. Leurs idées, leur bonne volonté, leur gentillesse et leur générosité m’inspirent chaque jour.

Quelle est la seule technologie sans laquelle vous ne pourriez pas vivre et pourquoi? Écouteurs Bluetooth pour écouter de la musique pendant que je m’entraîne.

À quoi ressemble votre espace de travail et pourquoi fonctionne-t-il pour vous? Je peux travailler n’importe où, n’importe quel environnement, n’importe quel niveau de bruit, à tout moment (jour ou nuit). J’écoute tout, puis je tombe dans un «abîme» de pensées de maladies infectieuses. (C’est un endroit heureux, au fait.) Je peux aussi m’endormir n’importe où dans n’importe quel environnement. Ceci est mon pouvoir de super-héros.

Kristina Adams Waldorf et l’une de ses filles lors d’une expédition de plongée avec les requins. (Photo gracieuseté de Kristina Adams Waldorf)

Votre meilleur conseil ou astuce pour gérer le travail et la vie de tous les jours. (Aidez-nous, nous en avons besoin.) Aller au gymnase et soulever des poids. Quels que soient les problèmes que vous ayez rencontrés en entrant dans le gymnase, vous vous sentirez petits et éloignés lorsque vous en sortirez.

Mac, Windows ou Linux? Souple. Mac, Windows, peu importe.

Kirk, Picard ou Janeway? Certainement, Kirk. Pas de question.

Transporteur, Time Machine ou Cape d’invisibilité? Transporteur sans aucun doute, pour la même raison que j’ai choisi Kirk.

Si quelqu’un me donnait 1 million de dollars pour lancer une startup, je… créer une entreprise de télésanté pour offrir des soins de santé de haute qualité aux femmes qui manquent de prestataires possédant cette expertise.

J’ai une fois fait la queue pour… J’essaie de ne pas faire la queue. Je suis suédois et j’ai l’habitude de prendre un «ticket», puis tout le monde fait la queue où bon lui semble dans une grande salle d’attente.

Vos modèles: Mes modèles sont mes collègues chercheurs. Ils sont extraordinairement persistants, innovants et collégiaux (pour ne pas dire brillants).

Le plus grand jeu de l’histoire: Tennis.

Meilleur gadget de tous les temps: Pas un gadget. Je ne toucherai pas à la télécommande du téléviseur, mais je veux que quelqu’un d’autre m’emmène sur la chaîne que je veux.

Premier ordinateur: MS-DOS, je pense.

Téléphone actuel: iPhone 11.

Application préférée: Twitter.

Cause préférée: Planned Parenthood et National Nordic Museum.

Technologie la plus importante de 2020: Vaccin contre le coronavirus – besoin de cela maintenant, S’IL VOUS PLAÎT!

Technologie la plus importante de 2022: Plus de vaccins – la réponse à presque tout.

Derniers conseils pour vos camarades geeks: Faites ce que vous aimez, suivez votre passion – ignorez les opposants (et il y en aura BEAUCOUP). Gravitez vers votre fan club, qui comprend ce qui vous fait vibrer.

