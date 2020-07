quel est l’impact de la modification des applications par défaut sur iOS pour les entreprises?

La WWDC 2020 est arrivée et a disparu, et bien qu’il y ait beaucoup à déballer pour le consommateur, il y a aussi beaucoup à déballer du côté de l’entreprise. L’une de mes diapositives préférées de l’intégralité du discours est l’endroit où elles montrent les fonctionnalités du sac à main qui n’ont pas fait passer le temps d’antenne mais sont souvent très importantes. Cette année, l’une des principales choses que j’ai remarquées pour les entreprises et les clients de la maternelle à la 12e année était la possibilité de définir des e-mails et des navigateurs par défaut sur iPad et iPhone. Qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises et les clients de la maternelle à la 12e année alors qu’ils se tournent vers iOS 14?

Dans le cadre des nouvelles fonctionnalités d’iOS 14 et iPadOS 14, les utilisateurs pourront modifier leurs préférences d’application par défaut pour la première fois. Les détails ne sont actuellement pas connus, et la fonctionnalité n’est pas dans la première série de versions bêta pour les développeurs. L’une des diapositives de la présentation de la WWDC comportait un bloc qui annonçait que les utilisateurs pourraient changer leur navigateur par défaut et leur application de messagerie par défaut. La prise en charge de la modification des applications par défaut est une fonctionnalité demandée depuis longtemps, car iOS 13 et les versions antérieures du système d’exploitation dirigeront toujours les pressions sur les liens vers Safari au lieu de Chrome, et les nouveaux e-mails commencent dans Apple Mail via une application comme Spike.

Les applications par défaut peuvent-elles être définies via la charge utile MDM?

Lorsque j’ai vu la fonctionnalité pour la première fois, la première chose qui m’est venue à l’esprit était de savoir si elle pouvait être définie via une charge utile MDM? Si c’est le cas, alors ce sera une fonctionnalité très utilisée pour les entreprises et les clients de la maternelle à la 12e année. Du côté de la messagerie, j’ai pu voir que les organisations qui utilisent Microsoft 365 voudraient définir Microsoft Outlook comme application de messagerie par défaut sur les appareils de l’entreprise. Les écoles qui utilisent G Suite peuvent souhaiter définir l’application Gmail comme application de messagerie par défaut pour simplifier la configuration et l’intégration.

Côté navigateur, j’ai pu voir une nouvelle génération de navigateurs axés sur la maternelle à la 12e année qui ont un filtrage de contenu plus robuste que celui fourni par Safari, quel que soit le réseau. Étant donné que vous pouvez désactiver Safari via MDM, les écoles peuvent renvoyer des appareils à la maison (en particulier si l’enseignement à distance fait un retour à l’automne) sans se soucier des systèmes de sécurité sur le réseau de l’élève. Du côté de l’entreprise, j’ai pu voir une approche similaire à la messagerie électronique. Les organisations peuvent installer Chrome ou Microsoft Edge pour iOS pour synchroniser les signets depuis leurs homologues de bureau.

Je suis impatient d’en savoir plus sur les nouvelles API de gestion des appareils mobiles dans iOS 14 et macOS Big Sur dans les mois à venir. À mesure que j’en apprendrai plus, je continuerai à fournir les dernières mises à jour.

