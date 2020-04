Quel jeu a marqué ton enfance? Nos lecteurs disent

Nous avons tous un jeu qui nous a marqués à un moment précis. Dans mon adolescence DOOM C’est sans aucun doute celui qui m’a le plus marqué. J’ai pu profiter de nombreux jeux importants pendant cette période, mais aucun n’est venu aussi loin que le chef-d’œuvre d’id Software.

Dans mon enfance, cependant, le «vainqueur» en était un autre. Le jeu qui m’a le plus marqué quand j’étais enfant était le Ninja Gaiden de NES, un titre que j’ai pu apprécier grâce au service de location de jeux que de nombreux vidéoclubs ont commencé à proposer à cette époque (fin des années 80). Si je me souviens bien de le louer pour un week-end environ 300 pesetas, autour de 1,80 euros.

J’ai tellement aimé le jeu qu’au final je l’ai eu pendant deux semaines à la maison. Lorsque nous sommes allés le retourner au magasin de vidéo (avec ma douleur la plus profonde), l’homme du magasin de vidéo a donné à ma mère la possibilité de l’acheter pour peu d’argent, un geste très gentil qui m’a permis de le garder. Je ne connais pas le nombre d’heures que je pourrais passer, mais j’ai fini par le connaître la première (finalement c’était le seul moyen de passer le match, apprendre des essais et erreurs).

Ninja Gaiden est le jeu qui m’a le plus marqué pour de nombreuses raisons. En premier lieu était un garçon vivant dans les années quatre-vingt, un temps où les ninjas et les arts martiaux étaient très à la mode. Ce jeu a réuni de nombreux clichés qui avaient réussi à l’époque, et avait également une très bonne section technique et jouable malgré les limites de NES.

Une mention spéciale mérite bande sonore, avec des thèmes vraiment épiques, comme le niveau 4-2, et les scènes statiques qui racontaient l’histoire. A cette époque, je ne parlais pas anglais, mais ils ont donné une touche cinématographique au jeu qui à l’époque m’a laissé totalement étonné. Que puis-je dire, au fil des ans, je l’ai rejoué dans presque toutes ses versions, et je n’ai pas hésité à acheter la version livrée sur Xbox à l’époque. Dommage que le redémarrage de la franchise se soit terminé de manière si imméritée, avec un Ninja Gaiden 3 médiocre et difficile à digérer.

Je veux dire

Quel était ton jeu préféré quand tu étais enfant?

Vous connaissez déjà le mien, alors maintenant c’est votre tour, même si j’avoue avoir eu des doutes avec les autres deux matchs de l’époque qui a également laissé un souvenir indélébile dans ma mémoire.

L’un d’eux est Danseur de l’ombre dans sa version arcade, une merveille qui je pense devrait recevoir un “remaster” de SEGA, et le plus tôt possible, et l’autre est Double Dragon 2 dans sa version pour NES, un génie qui a poussé le 8-bit de Nintendo à la limite et avait un mode addictif à deux joueurs, et l’option de “dommages ami”.

Je ne te divertirai plus, les commentaires sont les vôtres.