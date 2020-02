Quel prix sera le maximum acceptable?

Ed Boon, co-créateur de la saga Mortal Kombat, a mené une enquête Twitter intéressante axée sur PS5 et Xbox Series X et le résultat a été très curieux. Il a présenté plus de 50 000 participants, et la plupart d’entre eux ont déclaré que la chose la plus importante pour les encourager à acheter une de ces consoles sera le prix.

La conclusion qui nous laisse ceci est très claire, les consommateurs ne sont pas prêts à payer un montant exorbitant pour faire le saut vers PS5 et Xbox Series X, mais que devons-nous comprendre en tant que tel? Les experts et les analystes conviennent que l’idéal pour accélérer la transition vers ces consoles serait un prix de vente de 400 dollars-euros, un chiffre qui nous semble pourtant peu probable.

Les composants de nouvelle génération utilisés par ces consoles, ainsi que le coût supplémentaire d’utilisation d’un SSD et la pénurie de composants, finiront par élever ce chiffre à 499 dollars-euros. Si nous regardons le prix que les consoles ont eu au cours des deux dernières générations, nous nous rendrons compte que c’est toujours un niveau “acceptable”.

La PS3 est arrivée en Espagne au prix de 599 euros dans sa version 60 Go, et la PS4 était disponible avec un prix de départ de 399 euros. Pour sa part, la Xbox 360 avait un prix de départ de 399 euros, et la Xbox One est arrivée dans un pack indivisible avec Kinect pour 499 euros. Avec tous ces chiffres à l’esprit, il est clair que penser à un prix de 499 euros pour PS5 et Xbox Series X n’est pas farfelu, en fait, ce serait le maximum acceptable.

Quelles autres valeurs les utilisateurs de PS5 et Xbox Series X apprécieront-ils?

Comme nous pouvons le voir dans le graphique de l’enquête après le «prix abordable», le deuxième plus apprécié est la possibilité de jouer à des jeux de nouvelle génération. Cela met la balle sur le toit de Sony et Microsoft, qui devront s’assurer que, dès le premier jour, ils ont les bons jeux pour montrer aux utilisateurs les avantages de la PS5 et de la Xbox Series X par rapport aux consoles actuelles.

Bénéficier de meilleurs graphismes est un autre aspect qui a reçu une note élevée des utilisateurs. C’est drôle de voir ça Les jeux exclusifs ont perdu du poids, Au moins dans cette enquête. Je suis sûr qu’en fin de compte, c’est l’un des aspects les plus importants lors de l’achat d’une console et d’afficher un bouton. Pensez, par exemple, au poids des franchises exclusives Nintendo ou à l’importance des jeux comme The Last of Us et Halo sur leurs plateformes respectives.

Le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X est marqué par la fin de cette année (entre novembre et décembre), bien que sa présentation officielle soit attendue pour le mois de septembre, profitant du scénario de Tokyo Game Show, qui aura lieu du 24 au 27 de ce mois.

Plus de 50 000 d’entre vous ont parlé et le PRIX semble être le facteur le plus important pour les consoles Next Gen.

J’aurais pensé que les jeux exclusifs seraient supérieurs à 13% 🤔 pic.twitter.com/5LLbXbxl7P

– Ed Boon (@noobde) 18 février 2020