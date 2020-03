Quel type d’installateurs de logiciels pour Windows connaissez-vous?

Microsoft dispose de plusieurs programmes d’installation de logiciels pour Windows. Peut-être trop, bien que cela changera à l’avenir. Chacun a ses forces et ses faiblesses, mais en gros, ils font de même, empaquetant les applications qui seront installées dans le système d’exploitation.

Comme exemple typique que vous aurez utilisé à maintes reprises, vous téléchargez un fichier sur Internet et l’exécutez pour installer une application spécifique. Pour l’utilisateur, c’est simple, mais ce fichier que vous verrez avec des extensions comme .exe ou .msi a un travail moins connu derrière que nous allons examiner avec le format qui vise à devenir définitif et unique pour l’installation de logiciels dans Windows.

Installateurs de logiciels pour Windows

EXE. Ils sont le plus connu du grand public. Plus polyvalents que les installateurs MSI, ils sont en même temps plus compliqués à créer et à gérer en raison de leurs capacités supplémentaires. Ce programme d’installation peut inclure des options pour les langues, les plugins, détecter les installations précédentes et d’autres fonctions. Les programmes d’installation EXE permettent l’installation de chemins personnalisés et la sélection des composants à installer parmi tous ceux inclus.

Les développeurs peuvent ajouter leur propre image de marque à l’interface utilisateur, intégrer des conditions de service spécifiques à la langue ou pointer vers une page Web pour recevoir un message de bienvenue. L’installation silencieuse sans assistance est plus compliquée qu’avec MSI, mais son fonctionnement pour un utilisateur est tout aussi simple: vous recherchez un support (CD / DVD, etc.) ou vous téléchargez le fichier .exe sur Internet, vous l’exécutez et vous installez l’application. Ils fonctionnent avec n’importe quelle version de Windows.

MSI. Ils sont Idéal pour les installations simples, particulièrement négligées. Ils utilisent une interface utilisateur graphique d’installation de base qui installe ou désinstalle le programme sans extras ni options. Essentiellement, ce programme d’installation est un ensemble compressé de fichiers d’installation qui contient toutes les données nécessaires au logiciel.

Le processus d’installation ne détectera pas si le logiciel existe déjà ou si un composant est manquant et peut remplacer n’importe quel fichier dans le chemin d’installation. Cette simplicité permet des installations «sans surveillance» par défaut, elles sont simples à créer et très faciles à déployer par les administrateurs. Ils fonctionnent avec n’importe quelle version de Windows.

AppX. Ils sont habitués à empaqueter les applications Windows universelles et ils partagent certains des avantages des installateurs MSI. Ce sont des installateurs simples et directs avec peu d’options pour l’utilisateur final. De plus, ils permettent un chemin de mise à niveau plus facile des anciennes versions du logiciel vers les versions plus récentes et permettent une désinstallation plus nette.

Les installateurs AppX s’appuient sur la technologie des conteneurs, ils sont donc isolés du reste du système d’exploitation pour améliorer la sécurité. Son principal inconvénient est qu’ils ne fonctionnent que depuis le Microsoft Store officiel et sont limités à Windows 10 dans l’obsession de Microsoft pour la promotion de ce système.

MSIX, l’avenir des installateurs de logiciels pour Windows

MSIX est le nouveau format d’installation du logiciel pour Windows (ou d’autres systèmes) sur lequel Microsoft travaille comme alternative aux trois existants: EXE, MSI et AppX. Autoriser les fonctionnalités modernes de empaquetage et déploiement pour les nouvelles applications Win32, WPF et WinForm, préserve la fonctionnalité des packages d’applications et / ou des fichiers d’installation existants pour migrer les anciens et prend en charge plusieurs systèmes d’exploitation.

Un format d’installation comme AppX, limité à Windows 10 et un format spécifique comme UWP, n’est guère viable. Pour le dire en douceur et sans parler de l’échec du Microsoft Store … Les programmeurs se sont engagés à développer sur iOS, Android et le Web, dans cet ordre. Aujourd’hui, Windows est loin derrière. Si, comme on le suppose, Microsoft a l’intention d’éliminer les applications Win32 à l’avenir (pour nous comprendre, celles d’une vie dans Windows) ou propose des alternatives ou le développement dans Windows va être encore plus compliqué.

Un bon début est le programme d’installation de l’application. MSIX combine les meilleures fonctionnalités de MSI et AppX. Il s’agit d’un format d’empaquetage direct que les administrateurs système peuvent même programmer pour des installations “non supervisées”. Du point de vue de l’utilisateur, un MSIX est installé en tant que fichier MSI, mais à l’intérieur, il fonctionne comme un fichier AppX.

Basé sur la technologie des conteneurs ce format Il est isolé du reste du système et permet des désinstallations et des mises à jour faciles. Lorsque vous installez un programme à l’aide de MSI ou EXE, le programme peut apporter des modifications au registre et créer des fichiers et des dossiers sur votre système. Lorsque vous les désinstallez, il reste souvent des fichiers et des clés de registre qui restent encombrants sur le système.

Avec MSIX, les programmes sont installés dans un conteneur et tous les fichiers nécessaires restent à l’intérieur de ce conteneur ou suivent des règles précises et prévisibles sur l’emplacement de ces fichiers (dans le dossier AppData, par exemple). Lorsque vous les désinstallez, toutes les données vont avec le programme, ne laisse aucun encombrement. Cela signifie que votre système sera plus propre à l’avenir.

Un autre point important est que le distribution de MSIX en dehors du Microsoft Store. Cela rend beaucoup plus facile de prendre d’anciens programmes et de les reconditionner sous MSIX. Et le plus important. Microsoft a publié un SDK pour améliorer la compatibilité multiplateforme. Comme nous le voyons sur leur page GitHub, la prise en charge est possible pour iOS, MacOS, Android, Linux et même les versions plus anciennes de Windows. Le processus est simple. Les développeurs placent des instructions spéciales dans les fichiers MSIX pour vous permettre d’identifier le système d’exploitation et les étapes à suivre.

L’outil de création de packages MSIX Packaging Tool est disponible pour Windows 10 version 1809 ou supérieure, y compris les versions Insider, tandis que le projet et le code source sont hébergés sur GitHub. Microsoft affine toujours les capacités promises pour ce format supposé. prévaudra à l’avenir pour distribuer des logiciels pour Windows.

Comme tout ce qui précède, son utilisation pour l’utilisateur final est aussi simple que de le localiser / le télécharger et de l’exécuter. Veuillez noter que ces types de fichiers sont extrêmement délicat dans la section sécurité et il est conseillé de maximiser la prudence, en particulier lors du téléchargement à partir de sources non fiables ou celles qui sont généralement envoyées par des pirates dans des pièces jointes à des e-mails ou des réseaux sociaux.