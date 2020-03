quelle carte graphique dois-je choisir

Vous l’avez compris, vous souhaitez mettre à jour votre PC pour pouvoir jouer en 1080p sans problème, mais vous avez des doutes sur la carte graphique à choisir. Ne vous inquiétez pas, c’est parfaitement normal, les deux NVIDIA et AMD ont un grand nombre de modèles milieu de gamme, milieu de gamme et milieu de gamme qui offrent expériences très différentes lors de la lecture en 1080p.

Avoir beaucoup de choix a un bon côté, c’est que nous pouvons trouver des solutions beaucoup plus variées et mieux adaptées à nos besoins particuliers, mais en même temps, cela a un côté négatif, et c’est que il sera plus difficile de prendre une décision pleinement réussi, surtout si nous avons un budget élevé et pouvons choisir entre différents niveaux.

Nous sommes conscients de la difficulté du marché des cartes graphiques à jouer en 1080p, et c’est pourquoi nous avons encouragé à faire cet article où nous allons examiner quels modèles sont les meilleurs différenciant à trois niveaux:

Minimum: Nous pouvons jouer en 1080p avec une haute qualité et maintenir un bon taux SPF dans presque tous les cas.

Recommandé: Dans ce niveau, nous pouvons jouer en 1080p de très hautes qualités en profitant de 60 FPS entièrement stables.

Optimal: Nous aurons la possibilité de jouer en 1080p avec des qualités maximales et une fluidité totale.

Lors du choix de chaque carte graphique que nous avons donnée priorité au rapport qualité / prixc’est-à-dire que nous ne nous sommes pas limités à choisir les solutions les plus puissantes, mais celles qui offrent un meilleur rapport coût-performance.

Si vous avez des questions vous pouvez le laisser dans les commentaires Et nous serons heureux de vous aider à le résoudre. Je vous rappelle également que nous avons récemment publié une liste dédiée à la découverte de cinq cartes graphiques actuelles qui sont un mauvais achat, et que je vous invite à revoir si vous n’avez pas eu l’occasion de la lire à l’époque.

Jouez en 1080p avec des garanties: considérations préalables

Avant d’entrer pour voir les choix que nous avons faits dans chacun de ces niveaux, je veux vous rappeler quelque chose de très important, c’est de pouvoir profiter d’une bonne expérience de jeu en 1080p nous devons répondre à d’autres exigences importantes au niveau du processeur et de la RAM.

Lorsque nous parlons de 1080p, nous faisons référence à un nombre de pixels de 1 920 x 1 080, une résolution qui offre une bonne valeur grâce à son équilibre entre la qualité d’image et les exigences matérielles. Pour vous donner une idée Xbox 360 et PS3 utilisé, dans la plupart des cas, la résolution 720p (1 280 x 720 pixels). De son côté, la PS4 rend la plupart de ses jeux en 1080p et Xbox One fait de même dans 900p (1600 x 900 pixels).

Aujourd’hui, nous avons trois résolutions dominantes lors de la lecture sur PC: 1080p, 1440p et 2160p (également connu sous le nom de 4K). Le premier, sur lequel se concentre cet article, a une plus grande dépendance à l’égard du processeur que les autres, ce qui signifie que deux systèmes avec la même carte graphique et un processeur différent peuvent avoir des différences très marquées. Ces différences seront réduites de 1440p et seront pratiquement nulles à 2160p.

Eh bien, clarifié cela, nous pouvons aller voir Quelles sont les deux exigences à respecter, au niveau du processeur et de la RAM, pour pouvoir jouer en 1080p avec toutes les garanties:

Avoir un processeur quatre cœurs et huit fils tapez Ryzen 5 1500X ou un Core i7 4770.

Avoir au moins 8 Go de RAM, bien que certains jeux occupent 10 Go ou 12 Go si nous avons plus de mémoire disponible.

Si nous n’atteignons pas ce minimum, l’expérience de jeu ne sera pas vraiment bonne même si nous respectons les exigences au niveau de la carte graphique, gardez-le à l’esprit avant de mettre à jour votre carte graphique pour le fou, car Vous pourriez être déçu.

De quelle carte graphique ai-je besoin pour jouer en 1080p: niveau minimum

Si vous avez un budget très limité mais que vous voulez jouer avec des garanties en 1080p et profiter de textures de qualité maximale sans problèmes calmes, vous ne rêvez pas d’impossible, le Radeon RX 570 8GB C’est ce dont vous avez besoin.

Ce modèle XFX est désormais réduit à 124,94 euros et est également livré avec trois mois de Xbox Game Pass. Il est capable de déplacer presque tous les jeux actuels en 1080p avec des qualités élevées tout en conservant 60 FPS stables, sauvant les exceptions classiques des jeux mal optimisés comme Control ou Red Dead Redemption 2, par exemple, où les habituels sont de 30 à 40 FPS.

Nous devons également tenir compte du fait que ses 8 Go de mémoire graphique font la différence important dans certains jeux qui nécessitent plus de 4 Go pour activer certains paramètres, ou pour augmenter la qualité des textures à “ultra”.

Spécifications du RX 570 8 Go

Architecture Polaris 20.

2048 shaders

128 unités de texture.

32 unités raster.

Bus 256 bits

GPU 1 328 MHz.

8 Go de GDDR5 efficace à 7 GHz.

Nécessite un connecteur à 6 broches. Vous aurez besoin d’une alimentation de 25A et 450 watts.

De quelle carte graphique ai-je besoin pour jouer en 1080p: niveau recommandé

Au cours des derniers mois, les exigences des jeux triple A ont considérablement augmenté. Dans certains cas, la faute en revient directement aux développeurs, qui n’ont pas fait un bon travail d’optimisation de leurs titres, tandis que dans d’autres cas, nous trouvons la mise en œuvre d’ajustements très exigeants qui ne sont pas utilisés dans les versions de console, et qui améliorent la qualité graphique au prix de prendre une bonne bouchée au taux SPF.

Si nous voulons pouvoir jouer en 1080p avec des qualités très élevées sans avoir à renoncer à une bonne maîtrise même dans les jeux les plus exigeants (ou pire optimisés) du moment, nous devons choisir un GTX 1660 Super, une carte graphique qui offre un bon rapport qualité-prix, car elle fonctionne presque au même niveau qu’une GTX 1070 et peut être trouvée par moins de 250 euros.

Cette carte graphique est capable de déplacer même des titres mal optimisés tels que Control et Red Dead Redemption 2 avec un mélange de qualités très très élevées tout en conservant un bon niveau de fluidité. C’est, en moyenne, 35% plus puissant en 1080p que le RX 570.

Spécifications du GTX 1660 Super

Noyau graphique TU116 à 12 nm.

1408 shaders à 1530 MHz-1785 MHz.

88 unités de texturation.

48 unités raster.

Bus 192 bits.

6 Go de mémoire GDDR6 14 GHz efficace.

TDP de 125 watts, nécessite un connecteur d’alimentation à 8 broches supplémentaire et une source de 450 watts et 24A.

De quelle carte graphique ai-je besoin pour jouer en 1080p: niveau optimal

Si vous voulez vous assurer que vous pouvez configurer n’importe quel jeu en qualité ultra et jouer en 1080p avec une fluidité absolue, nous avons de mauvaises nouvelles, même une GTX 1660 Super ne peut pas atteindre cet objectif dans chacun des jeux actuels, et la réalité est que cela ne fera qu’empirer dans les mois à venir en raison de la proximité des consoles de nouvelle génération.

Pour assurer une expérience complètement optimale en résolution 1080p avec une qualité maximale et une fluidité totale à long terme, nous devons gravir une étape et recherche dans le milieu de gamme, un niveau où nous trouvons deux excellentes alternatives, la Radeon RX 5700 et la RTX 2060. La première offre des performances brutes plus élevées et plus de mémoire graphique, mais la seconde prend en charge le lancer de rayons accéléré par matériel et DLSS.

Le prix des deux est très similaire, car ils sont autour 330-340 euros, nous avons donc une décision compliquée, car le lancer de rayons est encore dans un état précoce et mal optimisé, et la technologie DLSS vient de commencer à montrer son vrai potentiel. Les deux sont, à leur manière, une bonne option, bien que je préfère personnellement Radeon RX 5700 pour une raison très simple: il offre aujourd’hui des performances supérieures (donne 28% de plus que la GTX 1660 Super), c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un achat soutenu par des technologies à exploiter.

Spécifications du Radeon RX 5700

Noyau graphique Navi 10 (architecture RDNA).

2304 shaders.

GPU à 1 465 MHz de fréquence de base, 1 625 MHz en mode jeu et 1 725 MHz en mode turbo.

144 unités de texturation.

64 unités raster.

Bus 256 bits

8 Go de GDDR6 à 14 GHz.

180 watts TDP. Il nécessite deux connecteurs d’alimentation, un avec 6 broches et un autre avec 8 broches. Vous aurez besoin d’une source de 550 watts et de 32 A.

Notes finales: chaque jeu est un monde

Avant de terminer je pense qu’il faut faire une réflexion importante, c’est-à-dire, comme nous l’avons indiqué, que chaque jeu est un monde, et les performances que les cartes graphiques que nous avons indiquées peuvent offrir peut varier considérablement en fonction des particularités de chaque titre spécifique.

Par exemple, la Radeon RX 570 de 8 Go est une carte graphique qui fait de son mieux en 1080p et de haute qualité, mais dans de nombreux jeux qui fonctionnent avec DirectX 12 ou Vulkan et qui ont une bonne optimisation, vous pouvez offrir une expérience parfaite avec des qualités maximum, tandis que d’autres tels que Control ou Red Dead Redemption 2 peuvent avoir des problèmes dépasser 40 FPS Avec de hautes qualités.

La GTX 1660 Super et la Radeon RX 5700 ne vous débarrassez pas non plus de cette réalité, et c’est qu’à la fin l’optimisation de chaque jeu spécifique finit par faire une énorme différence, à tel point qu’elle peut rendre une carte graphique théoriquement inférieure à une autre finit par la surmonter.

Enfin, je tiens à vous rappeler que pour le moment, cela n’a aucun sens d’acheter une carte graphique supérieure à la Radeon RX 5700-RTX 2060 si nous allons jouer en 1080p, sauf si nous avons un Moniteur 120 Hz ou plus et nous voulons en tirer le meilleur parti.