Quelle carte graphique dois-je choisir pour jouer en 1440p?

Lors du choix d’une carte graphique à jouer nous devons prendre en compte beaucoup de choses ne pas prendre une mauvaise décision, mais sans aucun doute le plus important est résolution d’écran que nous allons utiliser. C’est essentiel car la résolution est la base de tout jeu, elle représente le nombre total de pixels que l’on verra et détermine donc la netteté de l’image.

Pensez un instant à un moniteur qui a une résolution native de 2 560 x 1 440 pixels. Si nous l’accompagnons d’une carte graphique qui offre une bonne expérience dans des résolutions de 1 920 x 1 080 pixels, nous échouerons et nous devrons peut-être réduire considérablement la qualité de l’image. La raison est très simple, résolution plus élevée, plus de pixels à l’écran et plus de charge de travail pour la carte graphique.

Pour continuer avec l’exemple précédent, les chiffres ne mentent pas. Si nous jouons en 1440p, la carte graphique devra se déplacer 3 686 400 pixelsalors qu’en 1080p ce nombre tombe à 2 073 600 pixels. Comme nous pouvons le voir dans le premier, presque deux fois plus de pixels sont utilisés que dans le second, une comparaison très simple mais efficace pour comprendre pourquoi la résolution est si importante.

Plus la résolution implique une qualité d’image supérieure en raison de la netteté et de la définition en raison du plus grand nombre de pixels, mais nous devons équilibrer cette valeur avec la qualité de l’image. Ce n’est pas un problème trivial, car définir un jeu en 1440p avec une faible qualité offrira un résultat global inférieur que nous aurons si nous le configurons en 1080p et de haute qualité. La différence peut être énorme, d’autant plus que des aspects comme les textures et les ombres réglées sur une qualité médiocre apparaissent généralement avec un seul aspect. terne, “sale” et floue.

En fin de compte, tout est une question d’équilibre, et le choix d’une carte graphique avec laquelle jouer ne fait pas exception. Nous en parlions déjà au moment où nous avons publié notre guide dédié à la carte graphique à choisir pour jouer en 1080p, et aujourd’hui nous allons nous concentrer sur la même chose mais pour jouer en 1440p, une résolution largement utilisée car elle offre une bonne valeur en termes de qualité d’image, de performances et de coût du matériel nécessaire pour en profiter.

Comme nous l’avons fait dans ce guide, nous allons évoluer à trois niveaux différents: minimum, recommandé et optimal, suivant les schémas que nous avons vus à l’époque:

Minimum: Nous pourrons jouer en 1440p avec des qualités élevées et maintenir plus de 40 FPS dans presque tous les cas.

Recommandé: Il nous permettra de jouer en 1440p de très hautes qualités en profitant de 60 FPS stables dans la plupart des cas.

Optimal: nous pourrons jouer à tous les jeux actuels en 1440p avec des qualités maximales et une fluidité totale.

Il est important de se rappeler que pour avoir une bonne expérience, notre PC doit avoir au moins un processeur Core i7 4770 ou Ryzen 5 1500X (quatre cœurs et huit fils) et 8 Go de RAM, même si dans ce dernier cas l’idéal serait d’avoir 12 Go pour éviter de subir tout type de micro bégaiement dans les jeux qui consomment plus de 8 Go.

Quelle carte graphique choisir: considérations précédentes

Avant de commencer, je veux clarifier certaines choses importantes. La première chose est que nous allons nous limiter à choisir nouveaux modèlesAutrement dit, nous ne prendrons pas en compte le marché de l’occasion. La raison est simple, je préfère laisser ce sujet pour façonner des articles indépendants au lieu de tout rassembler ici et de risquer de dérouter nos lecteurs.

Deuxièmement, je vous rappelle que chaque jeu est un mondeEt, par conséquent, aucune carte graphique existante n’offre aujourd’hui des performances totalement uniformes dans divers jeux. Par exemple, une carte graphique spécifique peut être capable de déplacer en douceur un titre 1440p bien optimisé, mais avec des cartes plus exigeantes, elle peut avoir de sérieux problèmes. Nous avons donc choisi de peser cette réalité et nous avons choisi chaque carte graphique en tenant compte vos performances moyennes, valorisant à la fois sa performance dans le meilleur et le pire scénario possible.

Nous avons adopté cette approche parce que la dernière chose que nous voulons est de sur-régler et de recommander un modèle qui est viable en 1440p, mais pas dans tous les cas. Cela nous oblige à opter pour des cartes graphiques légèrement plus chères, mais en retour, nous pouvons jouer avec de plus grandes garanties et nous profiterons d’une durée de vie plus longue.

Je vous rappelle, avant de commencer, que lors du choix de chaque carte graphique que nous avons donnée priorité au rapport qualité / prixEn d’autres termes, nous ne nous sommes pas limités à choisir les solutions les plus puissantes, mais plutôt celles qui offrent un meilleur rapport qualité-prix.

De quelle carte graphique ai-je besoin pour jouer en 1440p: niveau minimum

Grâce à la guerre féroce que NVIDIA et AMD ont menée ces dernières années, il est possible de trouver des cartes graphiques puissantes et à bon prix qui nous permettent de jouer en 1440p sans avoir à «casser la tirelire«. Nous avons de nombreuses options qui pourraient très bien s’adapter au niveau minimum, mais celle qui offre le plus de valeur est certainement la Radeon RX 580 8GB.

Ce modèle XFX est disponible auprès de 169,90 euros, un très bon prix compte tenu de tout ce qu’il propose. Avec la Radeon RX 580 8 Go, nous pouvons profiter de la plupart des jeux actuels en 1440p et de qualités élevées ou très élevées tout en conservant une bonne fluidité. Comme nous l’avons dit dans la section des considérations précédentes, les performances varient considérablement en fonction de chaque jeu spécifique, mais avec ce modèle, nous aurons l’assurance qu’à aucun moment nous ne devrons abaisser excessivement la qualité pour maintenir une bonne expérience.

Dans certains titres plus exigeant et moins optimiséComme Control et Red Dead Redemption 2, nous devrons ajuster la qualité graphique à des niveaux moyens-élevés, mais nous aurons une bonne expérience globale. Grâce à ses 8 Go de mémoire graphique, nous pourrons configurer, sans problème, la qualité des textures à des niveaux maximum dans n’importe quel titre actuel.

Spécifications du RX 580 8 Go

Noyau graphique Polaris 20.

2304 shaders.

GPU à 1257 MHz-1386 MHz.

144 unités de texturation.

32 unités raster.

Bus 256 bits.

8 Go de GDDR5 à 8 GHz effectifs.

185 watts TDP. Nécessite un connecteur à 8 broches. Nous aurons besoin d’une source de 27A et 500 watts.

Alternative à NVIDIA: le plus proche est un GTX 1060 de 6 Go, mais son rapport qualité-prix est plus faible, car il est plus cher et de plus en plus difficile à trouver.

De quelle carte graphique ai-je besoin pour jouer au 1440p: niveau recommandé

Si nous avons un budget plus élevé et que nous voulons jouer en 1440p avec des garanties même dans des titres avec une mauvaise optimisation ou un niveau de demande élevé, AMD Radeon RX 5700 XT c’est sans aucun doute la meilleure option.

Il représente un bond significatif en termes de performances par rapport au Radeon RX 580 de 8 Go, car il effectue, en moyenne, 46% de plus que cela. Grâce à cela, il est capable de déplacer presque tous les jeux actuels en 1440p avec qualité maximale et maintenir des moyennes stables de 60 FPS, à l’exception de cas très spécifiques, tels que RAGE 2, par exemple, où il est d’environ 55 FPS, et d’autres titres mal optimisés, tels que Control et Red Dead Redemption 2.

Maintenant même on peut l’obtenir pour 349,94 euros, un excellent prix qui le rend la meilleure option coût-performance de sa gamme.

Spécifications du RX 5700 XT

Noyau graphique Vega 10.

2 560 shaders.

GPU à 1 605 MHz de fréquence de base, 1 755 MHz en mode jeu et 1 905 MHz en mode turbo.

160 unités de texturation.

64 unités raster.

Bus 256 bits.

8 Go de GDDR6 à 14 GHz.

225 watts TDP. Nécessite deux connecteurs d’alimentation, un à 6 broches et un à 8 broches, et une source de 600 watts 34A.

Alternative à NVIDIA: le plus proche est le RTX 2060 Super, une carte graphique qui offre également un rapport qualité / prix assez bon, même si elle est un peu plus chère (à partir de 369,95 euros) et fonctionne entre 4% et 8% de moins que la RX 5700 XT.

De quelle carte graphique ai-je besoin pour jouer en 1440p: niveau optimal

Certains ajustements graphiques font considérablement baisser les performances, et si nous ajoutons à cela la mauvaise optimisation De certains titres, nous constatons que même une Radeon RX 5700 XT n’est pas capable d’offrir 60 FPS entièrement stables avec des qualités maximales et une résolution de 1440p dans tous les jeux actuels.

Il est évident de dire que lorsque l’arrivée des consoles de nouvelle génération aura lieu, prévue pour la fin de cette année, cette réalité va empirer. Les jeux seront de plus en plus exigeant et nous aurons besoin d’une configuration plus puissante pour jouer avec les garanties.

Si vous voulez déplacer tous les jeux actuels en 1440p avec qualité maximale et fluidité absolue, sans exception, et pour être prêt à faire face à la transition qui marquera la prochaine génération de consoles, vous avez besoin d’un RTX 2080 Super. Il fonctionne en moyenne 25% de plus que le RX 5700 XT et contrairement à cela, il peut maintenir 60 FPS stables dans des jeux comme Red Dead Redemption 2 et Control avec des qualités maximales. On peut l’acheter à partir de 689,95 euros.

RTX 2080 Super Spécifications

Noyau graphique TU104.

3 072 shaders.

GPU à 1650 MHz-1815 MHz.

192 unités de texturation.

64 unités raster.

48 cœurs RT.

384 noyaux tenseurs.

Bus 256 bits.

8 Go de GDDR6 à 15,5 GHz effectifs.

250 watts TDP. Nous avons besoin d’un connecteur à 8 broches et d’un connecteur à 6 broches, et d’une source de 600 watts 35A.

Alternative AMD: Il n’y a actuellement aucune alternative.

Notes: la vertu des points intermédiaires

On peut trouver des solutions graphiques très différentes pour jouer en 1440p avec des budgets très différents. Chacun offre une valeur clairement différenciée et il nous permet de configurer les ajustements graphiques à un certain niveau, en maintenant une fluidité qui varie en fonction des exigences de chaque titre.

Je sais que quelqu’un pensera qu’il est exagéré de mentionner un RTX 2080 Super pour jouer en 1440p, mais c’est la seule carte graphique qui, au moment d’écrire cet article, peut réellement déplacer n’importe quel jeu actuel dans cette résolution avec tous les paramètres au maximum et garder 60 FPS, et c’est précisément l’objectif du niveau “optimal” dans lequel il est encadré.

Dans de nombreux cas, lorsque l’on passe du niveau de qualité graphique très élevé au niveau “ultra” ou maximum, il y a une baisse significative des performances qui il est rarement dûment justifié, et la même chose se produit parfois lors du passage de paramètres élevés à très élevés. J’entends par là qu’il est rarement vraiment nécessaire de configurer un jeu en qualité maximale pour vraiment en profiter, et qu’avec un mélange de réglages élevés et très élevés Nous obtiendrons un bien meilleur équilibre en termes de qualité d’image et de performances.

Parmi les trois modèles que nous avons indiqués la carte graphique avec le meilleur rapport qualité / prix pour jouer en 1440p, il a sans aucun doute Radeon RX 5700 XTil devrait donc être votre option principale, sauf si vous avez un budget très limité.