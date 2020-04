Quelle carte graphique vous a duré le plus longtemps?

Ma première carte graphique était un SiS de 1 Mo, un modèle low-cost qui accompagnait un Pentium 133 MHz avec 16 Mo de RAM et un disque dur de 1,2 Go. C’était une équipe assez modeste, mais à cette époque (milieu des années 90) le prix du montage d’un PC de ce niveau était élevé et les configurations plus élevées représentaient un très gros investissement.

C’est sans aucun doute la carte graphique qui a duré le moins de temps, car lorsque j’ai commencé à utiliser ce PC, le boom des accélérateurs 3D a commencé. Nous rêvions tous d’obtenir un vaudou de 3DFX, mais à l’époque où j’étudiais, je ne peux pas en obtenir un. Heureusement, j’ai pu économiser un peu et lui ai donné une seconde vie avec une extension de mémoire à 32 Mo et une nouvelle carte graphique, la S3 3D Virge, ce qui m’a coûté 8.000 pesetas (moins de 50 euros). J’ai acheté le modèle 2 Mo, mais peu de temps après, je l’ai étendu à 4 Mo pour moins de 2000 pesetas (12 euros).

Je sais que c’était une humble mise à jour, mais grâce à elle, j’ai pu jouer des titres comme Resident Evil 1 et 2 à 640 x 480 pixels et accélération 3D via Direct3D. Vous pouvez même profiter de Final Fantasy VII d’une manière relativement acceptable (certaines invocations ont été considérablement ralenties). J’en ai beaucoup retiré, en fait les 32 Mo m’ont permis de jouer à Diablo II, bien que hors ligne et avec des ralentissements assez marqués.

Une autre carte graphique qui a duré peu de temps était la GeForce FX 5200 Ultra 128 Mo, avec lesquels j’ai accompagné un Pentium 4. Il ne m’a pas fallu longtemps pour réaliser que c’était un mauvais achat, et je l’ai changé pour un 256 Mo GeForce 6600 GT. Ce fut un achat réussi, je me souviens que cela me coûtait environ 25000 pesetas à l’époque (environ 150 euros), et avec lui j’ai pu jouer un grand nombre de titres très exigeants, comme DOOM III et Quake 4.

Cela aurait été la carte graphique qui a duré le plus longtemps, sinon pour le fantastique GeForce 9600 GT, un champion que j’ai monté début 2009 et que j’ai pu étirer pendant près de six ans, juste au moment où DirectX 11 est devenu incontournable. Avec lui, j’ai pu jouer de nombreux titres de transition générationnelle, et avec de bonnes performances grâce à ses 512 Mo de mémoire et la résolution de mon moniteur, qui était assez faible.

La valeur de la carte graphique milieu de gamme

Mes cartes graphiques les plus anciennes ont toujours été des modèles de milieu de gamme, bien que dans les trois dernières rénovations de PC, j’ai opté pour le haut de gamme sur le sujet de jouer à une résolution plus élevée ou à la recherche d’une plus grande fluidité et d’une longue durée de vie. Malgré tout, je suis clair que le meilleur rapport qualité / prix se situe dans le milieu de gamme.

Depuis que AMD et NVIDIA ont commencé à différencier leurs cartes graphiques par plages de manière totalement claire (en utilisant la numérotation), la réalité est devenue une maxime incontestable qui n’a été brisée qu’à des moments précis (Par exemple, la GTX 960 n’offrait pas un bon rapport qualité-prix et cela valait beaucoup plus d’investir un peu plus dans le GTX 970).

Je suis sûr que beaucoup de nos lecteurs ont également, parmi leurs cartes graphiques les plus anciennes, plusieurs modèles de milieu de gamme. Vous savez déjà ce qu’était la mienne, une GeForce 9600 GT, même si je dois admettre que aurait été dépassé par la GTX 970 s’il n’avait pas trouvé une GTX 980 Ti au moment du prix “crise cardiaque”. Maintenant, c’est votre tour, quelle a été la carte graphique qui vous a le plus duré?