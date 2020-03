Quelle chanson joue sur les crédits de la finale

Une chanson appropriée jouée lorsque les crédits ont roulé pendant la Comment j’ai rencontré votre mère séquence de crédits de la finale de la série. La série CBS a été développée par Craig Thomas et Carter Bays et a duré neuf saisons de 2004 à 2015. Au cours de ces années, la sitcom a présenté un certain nombre de moments monumentaux de plus en plus mémorables à travers la musique. La bande sonore exceptionnelle a souvent été utilisée pour préfigurer ce qui allait arriver ou mettre en évidence des scènes importantes. Ce dernier était le cas avec la séquence finale de l’émission.

Le dernier épisode de How I Met Your Mother, “Last Forever”, a été divisé en deux parties. La première partie a commencé par un flash-back sur le moment où le gang a accueilli Robin dans le groupe avant de revenir à la chronologie actuelle avec la réception de mariage de Robin et Barney. Ted envisageait de se présenter à la femme sur la plate-forme du train que les téléspectateurs savaient être la «Mère». Le reste de la partie 1 et la majorité de la partie 2 ont ensuite présenté des scènes d’avance rapide pour l’avenir de Ted avec la mère, alias Tracy McConnell. La finale de la série a montré que Ted s’approchait finalement de sa future femme, mais la scène est venue après qu’il a été révélé qu’elle décéderait quelques années seulement après leur mariage.

Après que Ted ait fini de raconter à ses enfants comment il avait rencontré leur mère, ils l’ont encouragé à tenter sa chance avec Robin, la femme dont il était clairement amoureux. Il l’a fait en utilisant le cor français bleu dans la dernière scène live-action de l’émission. La finale de la série a été un peu controversée, mais a comporté plusieurs moments touchants qui ont été amplifiés par des chansons clés. Pour mener au générique pour la dernière fois, How I Met Your Mother a utilisé des images fixes du casting prises pendant l’épisode pilote pendant la lecture de la chanson “Heaven” par The Walkmen, et cela n’aurait pas pu être un choix plus parfait.

L’importance du “paradis” par les Walkmen dans la finale de la série HIMYM

The Walkmen est un groupe de rock indé américain qui existe depuis 2000. La chanson “Heaven” est la chanson titre du septième album studio du groupe sorti en 2012. La chanson elle-même était très importante, non seulement pour la finale, mais pour How J’ai rencontré ta mère dans son ensemble. Les paroles “Nos enfants entendront toujours / Contes romantiques d’années lointaines” décrivaient parfaitement le thème de l’émission: Future Ted racontant à ses enfants l’histoire de son voyage romantique pour rencontrer leur mère – une histoire qui se déroule sur plusieurs années. La chanson a également touché une amitié à vie pour réitérer le lien entre Ted, Marshall, Lily, Barney et Robin tout au long de la série.

La chanson de The Walkmen a été presque utilisée dans l’épisode de la saison 8 de How I Met Your Mother, lorsque la série a d’abord taquiné Ted rencontrant la mère à la gare de Farhampton. Au lieu de cela, la série a décidé de le conserver pour le dernier épisode, car il détenait une connexion plus profonde avec tous les personnages, pas seulement Ted. Il servait de cadre idéal pour fermer la sitcom, presque comme s’il avait été écrit pour Comment j’ai rencontré votre mère.

