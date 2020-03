Quelle est la meilleure application de podcast pour iPhone? (Mis à jour pour 2020)

Lorsqu’il s’agit d’écouter des podcasts sur iOS, il existe de nombreuses options intéressantes. L’application Apple Podcasts est intégrée à chaque appareil iOS avec synchronisation. C’est sans aucun doute une excellente application, mais est-ce la meilleure? Sur iOS, les utilisateurs ont d’innombrables options tierces. Mon objectif pour cet article est de décomposer certaines des principales applications de podcast et de déterminer laquelle est la meilleure. Quelle est la meilleure application de podcast pour iPhone?

Apple Podcasts est-il la meilleure application de podcast pour iPhone?

Apple Podcasts est l’acteur dominant sur le marché des applications de podcast. En termes d’utilisation, c’est l’application de podcast la plus populaire sur les smartphones.

Il y a beaucoup de bonnes choses à faire. Il est intégré à chaque appareil iOS. Il a également une application native pour tvOS et macOS. Sur Apple Watch, c’est l’un des meilleurs moyens d’écouter des podcasts lorsque vous êtes loin de votre iPhone car il prend en charge la diffusion en continu sur LTE. Je pense que c’est aussi un excellent travail de recommander de nouveaux spectacles. J’aimerais que cela inclue un aspect «social» similaire à Apple Music.

La conception globale s’intègre parfaitement dans iOS. C’est très similaire à Apple Music. Dans le menu du bas, il inclut Listen Now, Library, Browse et Search. Listen Now vous montre les épisodes de podcast inachevés des émissions auxquelles vous êtes abonné ou les épisodes uniques que vous avez ajoutés.

La bibliothèque vous montrera une liste de tous les spectacles que vous avez ajoutés à votre liste d’abonnement. Parcourir vous permettra de parcourir le répertoire des podcasts Apple par fonction, les meilleurs graphiques et par catégorie. La recherche vous permettra de rechercher des émissions spécifiques.

La synchronisation fonctionne bien sur les podcasts Apple. Les nouveaux épisodes qui se trouvent sur mon iPhone le montreront dans les 2 à 3 secondes suivant le lancement de l’application Apple TV. Il comprend la possibilité de lire l’audio à 1,5x ou 2x. Cependant, je rencontre parfois des bugs lors de l’utilisation de la lecture 2x et du saut de chapitres.

L’une des fonctionnalités les plus méconnues de l’application Apple Podcast est de créer des «stations». Cette fonctionnalité se trouve dans la section Bibliothèque. Si vous appuyez sur le bouton Modifier, vous verrez l’option Nouvelle station. Cette fonctionnalité vous permettra de regrouper des podcasts que vous pouvez déclencher via Siri. Si vous écoutez quelques émissions du matin comme The Daily et Up First, vous pouvez les regrouper dans une station «Morning News».

Dans l’ensemble, cette application n’a pas beaucoup changé ces dernières années. Je serais ravi de voir Apple investir dans l’ajout de fonctionnalités telles que la possibilité de suivre des amis, de partager des extraits d’une émission, plus d’options autour de la lecture (boost vocal, vitesse intelligente, etc.), des flux protégés par mot de passe et juste une stabilité globale. Alors que Spotify continue d’augmenter sa part de marché, Apple espère investir dans non seulement du contenu exclusif, mais aussi dans son application.

Vous devez utiliser les podcasts Apple si vous souhaitez bénéficier de l’expérience Apple par défaut sur macOS, iOS, tvOS et watchOS. Il manque certaines fonctionnalités avancées offertes par d’autres applications, mais il possède ses propres capacités. Est-ce la meilleure application de podcast pour iPhone? Si vous voulez l’expérience Apple par défaut, c’est un choix assez solide.

Spotify

Spotify détient probablement la deuxième plus grande part de marché de toutes les applications de podcast sur iOS. Si vous êtes un utilisateur de son service de musique, je peux voir pourquoi vous souhaitez également l’utiliser pour des podcasts. Bien qu’il manque des fonctionnalités de certaines des autres applications, il fait des choses passionnantes avec les listes de lecture et les épisodes de podcast. Alors qu’il continue d’investir dans le contenu, il sera intéressant de voir si des émissions comme The Ryen Rusillo finissent par être des exclusivités Spotify ou si Spotify construit son catalogue de contenu afin de pouvoir générer une part plus importante des revenus publicitaires.

Spotify est-il la meilleure application de podcast pour iPhone? Vous devez utiliser Spotify pour les podcasts si vous êtes déjà un abonné premium et que vous souhaitez que tout soit dans une seule application. Un élément clé qui lui manque est la possibilité d’ajouter votre propre flux RSS. Si une émission n’est pas dans le répertoire, vous ne pouvez pas l’ajouter.

Briseur

Breaker est l’une des applications de podcast les plus innovantes que j’ai utilisées récemment. Comme je l’ai mentionné plus tôt avec les podcasts Apple, il nous manque un aspect social à l’écoute des podcasts. Avec Breaker, vous pouvez suivre vos amis pour voir ce qu’ils écoutent, les nouvelles émissions auxquelles ils sont abonnés et les émissions qu’ils préfèrent. Vous pouvez également commenter les émissions que vous écoutez et vos amis peuvent les voir. Cela vous montrera également des épisodes qui obtiennent beaucoup de traction.

Si vous êtes un podcasteur, vous pouvez même «réclamer» votre émission afin que les personnes qui écoutent votre émission puissent «vous suivre» et s’engager davantage. Je pense que c’est un excellent moyen de développer davantage la communauté. Breaker a également récemment ajouté la possibilité pour les hôtes de podcasts de générer des revenus à partir de leurs podcasts à l’intérieur de Breaker. J’aimerais voir Apple créer un moyen de soutenir les créateurs dans les podcasts Apple, car j’aimerais pouvoir soutenir les émissions que j’aime.

La conception globale du disjoncteur est ravissante. J’adore la façon dont tout est organisé. Cela ressemble à une réinvention de 2020 à quoi devrait ressembler une application de podcast. Du point de vue de la lecture, il inclut des vitesses allant jusqu’à 3x avec l’option de «sauter les silences» pour accélérer les émissions.

Je ne peux penser à une seule chose que je n’aime pas chez Breaker. De toutes les applications que j’ai essayées, c’est la plus unique. Si vous vous ennuyez de toutes les applications de podcast actuelles, vous devriez certainement consulter Breaker. C’est un téléchargement gratuit sur l’App Store.

Couvert

Le ciel couvert existe depuis 2013 et a une suite importante. Dans la communauté des podcasts technologiques, je dirais que c’est le plus populaire en dehors des podcasts Apple. La conception d’Overcast établit un bon équilibre entre les normes de conception iOS modernes, mais reste unique. Le jeu de couleurs par défaut est clair et discret. La navigation principale comprend une liste de vos listes de lecture, abonnements et boutons pour gérer davantage vos abonnements et listes de lecture.

L’une des fonctionnalités qu’il a apportées au courant dominant était la fonction de silence de trim. Avant Overcast, quelques petites applications l’avaient implémenté, mais je préfère le son avec Overcast. La vitesse intelligente est décrite comme un moyen de «prendre une vitesse supplémentaire sans distorsion». Smart Speed ​​«raccourcit dynamiquement les silences dans les talk-shows. Les conversations semblent toujours si naturelles que vous oublierez qu’elles ont lieu – jusqu’à ce que vous voyiez combien de temps supplémentaire vous avez économisé. ” Pour ceux qui veulent gagner du temps en écoutant certains podcasts, mais qui ne veulent pas la distorsion qui vient avec des vitesses de 1,5x ou 2x, Smart Speed ​​est un juste milieu. Toutes vos émissions seront plus courtes, mais vous ne pourrez probablement pas faire de différence dans la qualité d’écoute.

Voice Boost est une fonctionnalité qui vise à normaliser le volume et à faciliter l’écoute des émissions dans des situations bruyantes, comme une voiture ou un avion. Pour les émissions dont le montage n’est pas idéal, Voice Boost peut faciliter l’écoute des émissions, et il a récemment été mis à niveau vers la version 2.

Voice Boost 2 est un pipeline de traitement audio de qualité mastering qui applique la normalisation de l’intensité sonore, la compression de la lumière et l’égaliseur aux normes de diffusion, et un limiteur d’anticipation de crête réelle à vos podcasts, en temps réel, sans sacrifier la qualité ou la durée de vie de la batterie. Et il fonctionne à moins de 1% d’utilisation du processeur sur un iPhone SE.

Overcast, comme la plupart des applications, tire du répertoire Apple Podcasts pour alimenter son répertoire. Un des endroits où Overcast excelle est son écran Now Playing. C’est le plus simple à utiliser de mon expérience. Je peux rapidement voir des notes, changer des chapitres ou ajuster les paramètres audio. Certaines des autres fonctionnalités intéressantes sont le partage de clips (partage d’un extrait pour un spectacle) et la prise en charge d’AirPlay 2, qui est utile pour l’utilisation de HomePod et Sonos.

Overcast est un téléchargement gratuit, et il aura des publicités (vendues par le développeur) dans les écrans Now Playing et Directory. Les annonces sont généralement destinées à d’autres émissions, et je les ai trouvées utiles. Si vous vous abonnez à l’abonnement annuel (10 $), vous pouvez désactiver les annonces. Vous bénéficiez également d’une option de téléchargement de fichiers si vous vous abonnez. Si vous vous retrouvez à télécharger des conférences sur YouTube (et à les convertir en MP3) ou à écouter des livres audio sans DRM, vous allez adorer cette fonctionnalité. Vous pouvez également profiter de toutes les fonctionnalités de lecture d’Overcast, quel que soit l’audio que vous téléchargez.

Overcast peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store.

Castro

Castro adopte une approche unique de la gestion des abonnements. Vous vous abonnez à des émissions, mais il utilise ensuite un système de file d’attente pour gérer les émissions. À mesure que de nouveaux épisodes arrivent, vous pouvez choisir de mettre une émission en file d’attente ou de l’archiver. Cette fonctionnalité est utile si vous écoutez des émissions qui comportent des épisodes quotidiens. Si vous avez des émissions préférées, vous pouvez les mettre en file d’attente automatique pour ne jamais les manquer. J’adore l’approche innovante de Castro en matière de gestion de bibliothèque. Si vous êtes quelqu’un qui a du mal à suivre les nouveaux épisodes, Castro conviendra parfaitement. Comme beaucoup d’autres applications, il inclut la possibilité d’utiliser différentes vitesses de lecture et des silences de trim (Castro Plus requis).

Une autre des fonctionnalités de Castro est la possibilité d’importer des fichiers MP3 via iCloud Drive. Cette fonction vous permet de charger latéralement des livres audio ou des conférences sans DRM. L’une des autres applications que j’ai examinées (Overcast) prend en charge une fonction similaire, mais elle est limitée à 2 Go de taille totale de fichier (Castro Plus requis).

Castro est un téléchargement gratuit, mais il nécessite un abonnement (18,99 $ par an) pour déverrouiller des fonctionnalités supplémentaires comme couper le silence, améliorer les voix, le mode nuit, les icônes d’applications personnalisées, etc. La conception globale de Castro est unique et bien réalisée. J’ai utilisé l’application de façon intermittente à partir de la version 1, et j’ai adoré la voir évoluer. Castro inclut également la prise en charge des flux protégés par mot de passe.

Castro peut être téléchargé sur l’App Store.

Moulages de poche

Pocket Casts fait partie de la scène des applications de podcast iPhone depuis aussi longtemps que n’importe quelle application. L’une des fonctionnalités dont il a été le pionnier était le stockage de vos flux sur un serveur, donc le rafraîchissement est rapide et a un impact minimal sur la durée de vie de la batterie.

Du point de vue du design, Pocket Casts est tout simplement magnifique. J’adore les couleurs qu’il utilise avec les polices. Comme beaucoup d’autres applications, il contient plusieurs vitesses de lecture, une option de réduction du silence et une option d’accentuation de la voix. Pendant mes années d’utilisation de l’application, le système de liste de lecture de Pocket Casts est probablement le plus robuste et le mieux conçu.

En dehors des podcasts Apple, Pocket Casts a probablement la meilleure disposition de répertoire. Alors que la plupart des applications tierces tirent simplement de l’API de l’annuaire Apple Podcasts, la façon dont elles le présentent dépend de elles. Le répertoire de Pocket Casts est superbe et permet de trouver facilement de nouvelles émissions.

Si vous cherchez une application iPhone avec une application macOS native, Pocket Casts est votre meilleure solution. J’ai trouvé que son application macOS était plus simple à utiliser que l’application Apple Podcasts pour les options de bureau.

Pocket Casts est un téléchargement gratuit sur l’App Store, et Pocket Casts Plus ajoute des applications de bureau gratuites, un stockage cloud pour l’audio, de nouvelles icônes, etc. Pocket Cast Plus coûte 0, 99 $ / mois ou 9,99 $ / an.

Récapitulatif de la meilleure application de podcast pour iPhone

Dans l’ensemble, il existe de nombreuses options intéressantes pour les applications de podcast. Si vous souhaitez une expérience Apple par défaut, utilisez les podcasts Apple. Si vous voulez des fonctionnalités sociales, Breaker est la meilleure application pour vous. Si vous voulez la meilleure expérience audio globale, Overcast est de loin le meilleur. Si vous vous abonnez à de nombreuses émissions, Castro peut vous aider à gérer votre liste de lecture en cours. Si vous voulez une application Android ou une excellente expérience d’application macOS, consultez Pocket Casts.

Alors, quelle est la meilleure application de podcasts pour iPhone? Je pense que Overcast et Pocket Casts sont mes favoris, mais je rebondis entre eux pour continuer à apprendre les nouvelles fonctionnalités. Je suis un utilisateur expérimenté et ils offrent les fonctionnalités les plus avancées. Breaker a des fonctionnalités sociales qu’aucune autre application ne peut toucher. Le système de triage de Castro peut vous aider à suivre de nombreux spectacles à la fois. Il existe des options pour tous les types d’utilisateurs. Si vous n’êtes pas satisfait des podcasts Apple, consultez les alternatives. Quels sont tes préférés? Faites le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

