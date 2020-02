Quelle est la meilleure distribution Linux pour les débutants?

L’objectif de ce Roundup est d’identifier la distribution qui convient le mieux aux débutants. Nous recherchons une distribution facile à utiliser, tout en offrant aux utilisateurs la possibilité d’apprendre et de s’amuser à faire du cheval. Nous pensons que cela est essentiel pour toute distribution qui cherche à fidéliser et à attirer des utilisateurs novices.

Par un caprice du destin, et une avidité délibérément délibérée dans le choix de l’édition KDE de Manjaro, notre sélection de distributions nous a fourni cinq environnements de bureau différents. Chacun d’eux a ses avantages et ses inconvénients et constitue un facteur important pour les débutants lorsqu’ils décident d’une nouvelle distribution.

Mais vous ne pouvez regarder aucun élément, tel que l’environnement de bureau, pour évaluer l’utilité d’une distribution. La distribution complète est supérieure à la somme de ses parties.

(Crédit d’image: Deepin Technology)

deepin 8

La distribution est incroyablement rapide et réactive. Sa meilleure fonctionnalité est son ordinateur de bureau et les innombrables applications pour un usage quotidien. Vous pouvez taper deepin dans le lanceur pour une liste de toutes les applications personnalisées. Exécutez l’outil Introduction pour une introduction vidéo à la distribution. Vous pouvez également apporter des modifications esthétiques au bureau, telles que l’activation / désactivation des effets de fenêtre, basculer le mode de bureau de la mode par défaut à efficace, etc. Ces modifications peuvent également être effectuées à partir du gestionnaire de paramètres.

L’absence d’un environnement en direct, qui peut aider les nouveaux utilisateurs à l’essayer sans tracas, est regrettable. Le manque de concentration sur l’hébergement de documentation de qualité sur des sujets autres que l’environnement de bureau et les applications locales est également décevant.

Le projet était à l’origine basé sur Ubuntu mais est maintenant passé à Debian comme base. Cela signifie que le projet propose des applications soigneusement testées pour fournir une expérience de bureau stable et robuste.

(Crédit d’image: élémentaire)

Élémentaire 8

Comme Deepin, Elementary revendique la gloire est son environnement de bureau personnalisé, appelé Pantheon, et un assortiment d’applications de bureau qui vont avec. La distribution privilégie le modèle de paiement à votre guise, vous permettant de décider quel montant, le cas échéant, vous souhaitez payer pour la distribution. Il vous permet également de payer un montant pour la plupart des applications disponibles dans l’App Center.

La distribution propose également une curieuse sélection d’applications par défaut, comme le navigateur Epiphany. La sélection est une nouvelle tentative de la distribution pour fournir une distribution rapide et légère. Basé sur Ubuntu, il est assez facile d’étoffer la distribution avec des applications supplémentaires et plus populaires.

Vous n’avez pas besoin de lancer l’App Center pour rechercher une application. Cliquez sur Applications en haut à gauche du bureau et commencez à taper. Tous les résultats correspondants seront affichés et si aucune correspondance n’est trouvée, la distribution recommande de rechercher le mot clé spécifié dans l’App Center.

(Crédit image: Manjaro)

Manjaro 10

Manjaro est basé sur Arch Linux – l’une des distributions à diffusion continue les plus appréciées. Comme son parent, Manjaro est incroyablement malléable et facile à étendre. C’est également l’une des distributions les plus documentées et il est peu probable que vous ayez besoin d’aide, vous devriez avoir des problèmes avec elle.

Vous êtes accueilli avec un écran de bienvenue utile lorsque vous démarrez dans Manjaro. Il fournit des liens rapides vers différentes voies d’aide telles que le forum, le wiki, etc. Vous pouvez également modifier la langue de l’écran de bienvenue à l’aide du bouton en haut à gauche.

Avec sa concentration sur la convivialité et la nature évolutive, ce qui signifie que vous n’avez jamais à effectuer une nouvelle installation, mais que vous pouvez garder le système mis à jour en installant régulièrement des mises à jour au fur et à mesure de leur déploiement, la distribution offre de nombreuses possibilités pour satisfaire les utilisateurs avancés, ainsi que les débutants à la recherche pour une distribution intuitive pour commencer.

(Crédit image: Solus)

Solus 9

Solus est une distribution à diffusion continue tout comme Manjaro. Toutes les applications disponibles sont testées par les développeurs avant que les distributions ne les proposent aux utilisateurs finaux. Cela garantit que les utilisateurs ne cassent pas accidentellement leur installation en installant une application de pointe non testée. Alors que Manjaro dispose d’un utilitaire de sauvegarde et de restauration Timeshift, Solus n’est pas livré avec un utilitaire de sauvegarde prêt à l’emploi. Mais vous pouvez facilement en installer un à l’aide du Centre logiciel.

Comme deepin et Elementary, il propose également un environnement de bureau personnalisé. Budgie ne prend pas en charge la création d’icônes sur le bureau par défaut. Vous pouvez changer cela en lançant l’utilitaire Budgie Desktop Settings qui vous permet de configurer divers éléments du bureau, ainsi que la barre latérale Raven. Vous pouvez également ajouter un panneau supplémentaire en haut de l’écran, avec sa propre gamme de widgets tels que la caféine. S’il est activé, le widget Caféine garantit que votre système n’est pas suspendu ou verrouillé pendant la durée spécifiée.

(Crédit d’image: Zorin)

Zorin 8

Si vous n’êtes pas satisfait de la disposition par défaut du bureau sur Zorin, vous pouvez facilement la modifier à l’aide de l’utilitaire Zorin Appearance. Il propose trois dispositions différentes. Vous pouvez également utiliser cet utilitaire pour modifier l’emplacement du panneau, ainsi que pour y ajouter d’autres éléments, tels que la date, etc.

Comme toutes les autres distributions, Zorin peut lire un large éventail de fichiers audio et vidéo prêts à l’emploi. Zorin Connect est également proposé, un utilitaire personnalisé pour se connecter à vos appareils Android pour transférer des fichiers, des notifications de synchronisation, etc.

Notre expérience passée avec Zorin a toujours été positive et nous avons été impressionnés par sa vitesse et ses performances. C’est pourquoi la dernière version est légèrement décevante. À de nombreuses reprises, le bureau présente des artefacts discordants inexplicables. Par exemple, lorsque vous vous déplacez entre les différentes catégories sur le lanceur, parfois le contenu ne change pas comme il se doit. En déplaçant la souris sur la zone d’affichage, les modifications sont affichées. Pensez carte à gratter et vous aurez notre sens.