Quelle est l’origine de QWERTY, le clavier le plus populaire

Tôt ou tard, nous interagirons avec des appareils électroniques par la voix. Les haut-parleurs intelligents et les assistants intégrés aux smartphones permettent exécuter n’importe quel ordre. Cependant, bien que cet avenir n’arrive pas, nous continuons d’écrire devant l’ordinateur en utilisant le clavier, et pour écrire à quelqu’un un e-mail ou un WhatsApp, le clavier virtuel Il est toujours là, avec ses améliorations et divers emojis.

Le clavier, tel que nous le connaissons, a son origine dans le premier machine à écrire, un outil d’une grande importance au cours des dix-neuvième et première décennies du vingtième siècle jusqu’à l’émergence de micro-ordinateurs, semblable aux machines à écrire mais avec un écran qui reproduit ce que vous avez écrit au lieu de directement sur papier. La machine à écrire est aujourd’hui un objet de collection, et sinon demandez à l’acteur Tom hanks, dont la collection dépasse le nombre de 250 machines à écrire.

Mais la machine à écrire et son créateur sont responsables de la façon dont nous écrivons aujourd’hui. Si lorsque vous avez commencé à frapper le clavier, vous aviez besoin de trouver les bonnes touches parce que vous ne pouviez pas mémoriser leur position exacte, la faute de l’Américain Christopher Latham Sholes, une imprimante du Wisconsin qui a vendu sa première machine à écrire à Porter’s Telegraph College de Chicago en 1868. Sholes n’était pas le premier. Mais sa machine et, plus précisément, son clavier QWERTY, est devenu un standard de facto qui perdure à ce jour en format virtuel.

Révolutionner l’écriture

Nous tapons naturellement avec le clavier. Certains le font plus rapidement et d’autres moins, certains utilisent l’index et d’autres combinent tous les doigts de la main. En tout cas, nous ne réalisons pas à quel point cela implique de révolutionnaires et ce que cela signifiait à l’époque traduire l’écriture manuscrite à la dactylographie qui survit aujourd’hui en numérique.

Tout comme l’imprimerie a changé la diffusion des textes, jusque-là seuls les manuscrits, la machine à écrire écriture simplifiée aussi vite que vous pourriez faire glisser un stylo avec de l’encre sur le papier.

La préhistoire de la machine à écrire se perd dans l’avenir du temps. Il y a ceux qui parlent du XIVe siècle, une étape de l’histoire où des gadgets commencent à émerger qui ne vont pas au-delà de simples prototypes. En 1714, par exemple, l’ingénieur anglais Henry Mill breveter un prototype de machine à écrire, ou comme il l’appelait, machine à transcrire des lettres. Aux États-Unis, le premier brevet vient de William Austin Burt en 1829. De son côté, l’italien Pellegrino Turri Il a inventé sa propre machine à écrire entre 1801 et 1808. Il est également crédité de l’invention du papier carbone, également connu sous le nom de papier calque.

Mais les historiens considèrent la première machine à écrire qui a créé et vendu en 1867 l’imprimante américaine Christopher Latham Sholes avec l’aide de ses partenaires Carlos Glidden et Samuel W. Soule. Comme les prototypes des inventeurs précédents, la machine à écrire Sholes était un hybride entre un petit piano Et une table de cuisine. Précisément, les premiers prototypes comprenaient littéralement des touches de piano. Bien sûr, cette première machine avait les décorations et les épanouissements de l’époque.

Mais ce qui nous intéresse dans cette histoire, c’est la disposition des touches. La première ligne correspond curieusement aux nombres de 2 à 9. Mais son nom QWERTY est dû à la première ligne des lettres. Pourquoi QWERTY et non l’ordre alphabétique?

Légendes et raisons diverses

Pendant des années, il a été dit que la disposition des touches en mode QWERTY était due à la limitations techniques de machines à écrire. Si vous avez utilisé une machine à écrire, vous aurez parfois appuyé sur deux touches ou plus en même temps pour que les types se soient engagés. Taper trop vite pourrait causer ce problème, ou cela a été utilisé en réponse au clavier n’utilisant pas l’ordre alphabétique et parier sur QWERTY. Il est supposé que l’écriture serait plus lente et éviterait les types de goulots d’étranglement.

Cette réponse a été considérée comme valable pendant longtemps, aussi curieuse soit-elle, puisque l’utilisation de la machine à écrire était justement parce que c’était plus rapide Écrivez-le à la main. La diffusion de cette légende a à voir avec les premières machines vendues. Beaucoup d’entre eux n’ont pas réussi à écrire rapidement. Chiffre même la taille de Mark Twain Il en a acheté un et a fini par le rendre. Mais, selon un article publié sur le site Web de la BBC et écrit par Tim Harford, la raison est plus simple: “QWERTY a remporté la bataille pour la domination dans les années 1880”.

Machine à écrire Remington modèle Monarch. Années 60. Source: mpclemens (Flickr)

Cette autre réponse, plus simple, correspond à ce que nous avons vu dans d’autres cas de compétence technologique. Un bon exemple sont Les guerres vidéo, dans lequel pendant des décennies, le format vidéo gagnant n’a pas toujours été le meilleur mais celui qui a adopté la majorité. Et c’est ce qui s’est produit avec le clavier QWERTY.

Mais que QWERTY soit la norme gagnante à ce jour n’explique pas pourquoi cette distribution clé a été choisie. Fait intéressant, la première machine qui a réussi à vendre des Sholes ne comprenait pas la combinaison QWERTY mais QWETY ou QWE-TY. C’est du moins ce que l’on peut voir dans l’illustration qui apparaît dans la publication scientifique américaine de 1872 qui parle de cette invention.

Les ingénieurs de l’entreprise Remington et les enfants, populaire pour ses revolvers et ses armes à feu, a été responsable du débogage du prototype de Sholes lorsqu’il a signé un contrat avec Remington pour la fabrication des premières machines. QWE-TY a subi une mutation dans QWERTY, et bien qu’au départ les ingénieurs de Remington aient opté pour la combinaison QWERTUIOPY, le refus de Sholes a fait que QWERTY reste tel quel.

Mais passons au point. L’une des explications dont dispose QWERTY, initialement QWE-TY, est due à la télégraphie. Lors de la transcription du code morse, le opérateurs de télégraphie ils avaient les clés sous la main Z, S et E. Selon le code morse américain, ces trois lettres sont indiscernable, afin que l’opérateur ait besoin d’un contexte pour décider quelle lettre utiliser. Le fait que les trois clés soient si proches a contribué à cette décision. Plus précisément, le code morse américain indique le E avec un point, le S avec trois points et le Z avec trois points, une pause et un autre point. Ainsi, Z est égal à trois points, pause, point, la même chose qui se produit si nous écrivons SE. C’est logique.

Autre légende urbaine cela donne comme réponse que la fourniture de clés QWERTY permettait aux vendeurs écrire rapidement Tapez DEVIS D’ÉCRITURE, tous en utilisant uniquement la première ligne. Une réponse ingénieuse mais manquant de preuves.

Des réponses plus intéressantes. Les premiers prototypes utilisaient des touches de piano. QWERTY répond-il à la disponibilité de touches de piano? Je ne sais pas jouer du piano mais à la recherche de différentes combinaisons je n’ai trouvé aucun équivalent entre QWERTY et l’arrangement des notes sur un piano.

Malheureusement, il n’y en a pas réponse définitive. Selon qui vous demandez, cela vous donnera une réponse ou une autre. Tous ont un argument qui est crédible, même le plus simple d’entre eux et qui répond au hasard. Quoi qu’il en soit, l’impact de QWERTY a atteint nos jours pour le meilleur ou pour le pire.