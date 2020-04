quelle qualité et quel prix!

Motorola cette année est prête à nous faire rêver. Aujourd’hui, la société a présenté son dernier haut de gamme: Motorola Edge +. Un terminal esthétiquement beau, avec un écran immersif et beaucoup de technologie (y compris le module 5G) à un prix vraiment intéressant et compétitif.

Motorola Edge et Edge +: le haut de gamme Moto est de retour

Le nom Edge + est dû à la particularité de son afficher, en fait bord, c’est-à-dire biseauté sur les côtés. Selon Motorola, un panneau est beaucoup plus convivial et confortable à utiliser au quotidien. 6,8 pouces, 21: 9, taux de rafraîchissement a 90 hz, écran immersif sans fin.

Il existe également de nombreuses personnalisations dans les Actions Moto concernant l’affichage lui-même. Par exemple, il sera possible, pendant un jeu, d’utiliser la partie biseautée de l’écran comme touches spéciales dans la manette numérique.

Tant de qualité au juste prix

Motorola, cependant, ne s’est pas seulement engagé sur le côté écran, mais aussi sur le secteur photographique. Les capteurs arrière atteignent i 108 MP en mode standard et i 27 MP en mode “quad pixel”. Il y aura également une stabilisation OIS pour des vidéos toujours parfaites. A également introduit le mode “Portrait” dans les vidéos et amélioré le “vision nocturne». Plus grande luminosité et forte réduction du bruit dans les prises de vue par rapport au passé. Ultra-grand-angle 16 MP, vision macro, Zoom optique 3X + OIS pour fermer le compartiment de la caméra.

La batterie sera la plus grande du marché pour un haut de gamme: jusqu’à 5 000 mAh et Turbopower charge pour une charge rapide à 18 W (15 W sans fil).

Android 10 avec quelques personnalisations utiles de Motorola. Pour la première fois sur un smartphone Motorola, l’interface utilisateur change et le “Mon UX“, En accordant une attention particulière aux polices mode sombre.

Enfin, le choix d’implémenter l’appareil avec deux haut-parleurs stéréo ultra-hautes performances. Toujours selon l’entreprise, il sera possible d’obtenir le + 60% de volume par rapport aux smartphones 2019.

La dernière caractéristique, mais non la moindre (en effet), est la présence de 5G mmwave. Pendant la phase de tests en laboratoire (sous le réseau USA Verizon), il a été possible d’atteindre vitesse de 4,048,81 Mbps. Le module 5G est intégré au dernier processeur Qualcomm Snapdragon 865. Selon beaucoup, le meilleur SoC disponible sur le marché. RAM 12 Go et 256 Go de ROM.

Deux coloris disponibles: Gris tonnerre (gris clair) et Smoky Sangria (simil fuchsia). L’appareil sera commercialisé en Italie depuis début mai au prix de 1 199 euros pour Edge + e 699 euros pour Edge.