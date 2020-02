quelles entreprises ont renoncé à la CMM?

Il est vrai que parfois il n’y a jamais trop de prudence, mais ce concept peut parfois prendre des teintes peut-être un peu exagérées. Le Mobile World Congress approche à grands pas: il devrait en effet se tenir à Barcelone du 24 au 27 février 2020. De nombreuses entreprises participent chaque année à cette importante foire technologique que nous pouvons absolument considérer le plus important d’Europe. Parmi ces entreprises, beaucoup d’entre elles sont chinoises, ce qui a suscité la peur de beaucoup. Malgré la GSMA a initialement confirmé que la foire se déroulerait sans obstacles et qu’il n’y avait rien à craindre, cela n’a pas empêché de nombreuses entreprises décident de se retirer également et de ne pas participer. Le nombre de ces sociétés augmente chaque jour, au point d’inciter la GSMA à remettre en cause sa décision de procéder. Nous présentons une liste de quelles sont les entreprises qui ont déjà renoncé au forfait à l’occasion de cela est MWC 2020.

Quelles sont les entreprises qui ne participeront pas au salon et qui à ce jour n’ont pas encore annulé

Les sociétés dont nous savons à coup sûr l’annulation sont les suivantes:

Amazon, Asus, Ericcson, Intel, Nvidia, Gigaset, vivo, UMIDIGI, Sony, Ulefone, MediaTek, LG et NTT DoCoMo sont les entreprises qui ont jusqu’à présent confirmé qu’elles ne participeront pas à l’événement, et malheureusement elles sont majoritaires.

Des entreprises telles que TLC / Alcatel, ZTEet Samsung, bien qu’ils n’aient pas encore complètement annulé, ils ont déclaré qu’ils participeraient sous une forme réduite. Il y a donc très peu d’entreprises qui ont confirmé leur présence à ce jour: OPPO, Nokia, Huawei, Google et Xiaomi. En ce qui concerne les entreprises importantes, il n’en demeure pas moins que le nombre est beaucoup plus faible que celles qui ont renoncé, c’est pourquoi la GSMA vient de communiquer la décision finale de ne pas annuler la CMM ne sera prise que demain 12 février, où une réunion sera organisée pour faire le bilan des coûts équitables par rapport aux bénéfices probables.