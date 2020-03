Quelles fonctionnalités devez-vous rechercher dans un logiciel antivirus?

Il y a un risque que si vous lisez suffisamment de nouvelles sur la cybersécurité, le piratage et tout ce qui concerne la protection de vos appareils, vous pourriez commencer à voir des menaces partout.

Soyons honnêtes: la plupart d’entre nous veulent simplement savoir comment effectuer des opérations bancaires, acheter et parcourir les sites Web que nous aimons tout en restant en sécurité en ligne. Mais la triste vérité est que les cybercriminels se cachent souvent en arrière-plan, attendant que vous fassiez une erreur pour qu’ils puissent frapper.

Un logiciel antivirus est un excellent moyen de garantir que vos informations personnelles, vos informations financières et vos appareils sont aussi sécurisés que possible. La question est maintenant de savoir quelle solution est la bonne?

Pour être un allié digne, une plate-forme antivirus doit disposer de quelques fonctionnalités clés pour protéger votre appareil – voici tout ce que vous devez savoir.

Pourquoi le logiciel antivirus est-il important?

Avant de commencer, il est important de comprendre qu’il existe un large éventail de cybermenaces ciblant les ordinateurs, les smartphones et les tablettes.

Une brève liste de certaines des principales menaces qui pèsent aujourd’hui met cela en perspective:

VirusMalwareRansomwareCryptojackingFormjackingSpywareAdwareWormsTrojansKeyloggers

Les méthodes utilisées par les cybercriminels pour infecter les appareils et emballer les cyberattaques pour la livraison peuvent être tout aussi déroutantes à suivre, mais certaines des principales tactiques comprennent:

Détournement d’e-mails et phishingFaux sites WebAnnonces malveillantesLogiciel gratuit masquant les faillesVulnérabilitésExploitsApplications de logiciels malveillants dans les magasins officiels

Inutile de dire que se défendre contre ces cybermenaces peut être difficile, et c’est pourquoi l’installation d’un logiciel antivirus devrait être la première chose que tout nouveau propriétaire d’appareil fait.

Numérisation en temps réel

Lorsqu’il s’agit de savoir quoi rechercher dans un logiciel antivirus, l’analyse en temps réel doit toujours être en haut de la liste.

Les logiciels antivirus et anti-malware sont constamment mis à jour pour détecter les dernières tactiques utilisées par les cybercriminels. Malheureusement, toutes les solutions ne sont pas constamment analysées pour voir si ces exploits sont réellement utilisés. En fait, certains ne fonctionnent que lorsqu’une analyse a lieu, qu’elle soit planifiée ou démarrée manuellement.

Heureusement, la numérisation en temps réel est incluse dans la solution Norton 360. La plate-forme tout-en-un offre une protection en temps réel aux appareils contre une large gamme de ransomwares, virus, spywares, phishing et autres menaces en ligne. L’outil surveille en permanence et cherche à bloquer le trafic non autorisé, aidant à protéger vos informations privées et financières lorsque vous vous connectez.

Le scan en temps réel peut faire la différence entre une cybermenace sur votre ordinateur pendant des jours ou être rapidement détectée et bloquée avant même qu’elle ne puisse être installée. Si votre logiciel antivirus n’analyse pas systématiquement les anomalies, un enregistreur de frappe peut passer et obtenir vos informations de connexion avant de vous en rendre compte.

Pare-feu moderne

Un logiciel antivirus ne peut pas tout faire, c’est pourquoi il est souvent associé à d’autres fonctionnalités qui se combinent pour former une solution unique. Lorsque ces fonctionnalités sont ajoutées, elles peuvent s’associer pour fournir une offre de sécurité meilleure et plus complète.

Un pare-feu – qui surveille le trafic Web entrant et sortant – est intégré au système d’exploitation de votre ordinateur, qu’il soit PC ou Mac, mais cela ne signifie pas qu’il s’agit du pare-feu de la plus haute qualité que vous puissiez obtenir.

Le pare-feu pour PC et Mac inclus dans la plate-forme Norton 360 permet de bloquer une grande quantité de trafic non autorisé. Avec de mauvais sites Web et des publicités malveillantes en grand nombre, les pare-feu modernes deviennent de plus en plus importants pour arrêter ce qui est connu sous le nom de téléchargements au volant. C’est lorsqu’un site Web ou une annonce malveillant démarre automatiquement un téléchargement en arrière-plan – à l’insu de l’utilisateur – et installe un logiciel publicitaire, un logiciel espion ou quelque chose de tout aussi désagréable.

Qu’il s’agisse de services bancaires en ligne, d’achats ou de navigation sur le Web, les ordinateurs voient plus d’Internet aujourd’hui qu’ils ne le faisaient dans les années passées. Les pare-feu aident à garantir que l’augmentation du trafic Web ne met pas votre appareil en danger.

Protection contre le phishing

Les e-mails représentent une excellente opportunité pour les cybercriminels de transmettre des virus et autres logiciels malveillants, de nombreux utilisateurs souhaitant télécharger un fichier d’une personne qu’ils croient connaître. Cependant, s’il s’agit d’une tentative de phishing, ce sera presque toujours un virus.

Beaucoup de gens ont du mal à détecter le phishing, mais chaque fois qu’un e-mail de phishing est ouvert, il est possible que la cybermenace se transforme en quelque chose de beaucoup plus important.

Si votre logiciel antivirus ne peut pas protéger contre le phishing, il ne protège pas vraiment contre les virus. Norton 360 offre de puissantes couches de protection pour vos appareils et la confidentialité en ligne – le tout dans une seule solution. Outre les virus et les logiciels malveillants, cette protection protège également contre le phishing en reconnaissant les tentatives courantes et en recherchant les virus dans les pièces jointes.

Sauvegarde sur le cloud

Les cybercriminels inventent et utilisent chaque jour de nouveaux types de menaces informatiques. Bien que de nombreuses plates-formes antivirus mettent constamment à jour leurs définitions de logiciels malveillants pour détecter rapidement ces nouvelles tendances, il n’est pas impensable qu’une cyberattaque passe outre la sécurité.

Les logiciels antivirus devraient souvent être en mesure de supprimer le virus ou le malware. Mais dans le cas contraire, les utilisateurs devraient pouvoir profiter du stockage de sauvegarde dans le cloud. Cela garantit que les fichiers et informations importants restent disponibles (dans le cas des ransomwares) ou peuvent être récupérés si l’appareil doit être nettoyé.

Il n’y a pas de gilet pare-balles pour les ordinateurs et les appareils – les cybermenaces peuvent toujours trouver leur chemin dans un système. Mais mettre la main sur un logiciel antivirus efficace comprendra un stockage de sauvegarde dans le cloud, ce qui signifie que vous pouvez protéger vos informations importantes en cas de problème.