Quelles mises à jour amélioreront le plus les performances de votre PC?

Tôt ou tard, il est temps renouveler un pc, une réalité à laquelle nous pouvons faire face mises à jour partiellesc’est-à-dire changer certains composants pour allonger leur durée de vie utile ou une rénovation totaleC’est-à-dire changer directement d’équipement ou remplacer presque tous ses composants.

Les deux scénarios représentent un défi majeur. Pour vous aider à y faire face, nous avons publié l’année dernière un guide dédié à la mise à jour optimale d’un PC, dans lequel nous vous avons donné une série de conseils pour éviter de faire des erreurs lors de la mise à jour de divers composants, et aujourd’hui nous voulons approfondir ce sujet à partir de une perspective différente: voir quelles mises à jour seront les plus importantes.

Cela nous aidera à voir quels composants devons-nous prioriser lors de la mise à jour d’un PC, et oui, comme vous l’avez peut-être imaginé, tout dépend de l’utilisation que nous prévoyons de lui donner, car nous n’avons évidemment pas à prioriser des composants tels que la carte graphique dans un équipement de jeu et dans un ordinateur pour bureautique.

Notre objectif avec ce nouveau guide est de clarifier, dès le début, à quels composants vous devez allouer la majorité du budget pour faire face aux mises à jour partielles ou totales. Comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez laisser toutes les questions que vous avez dans les commentaires, et nous serons heureux de vous aider à les résoudre.

Mises à jour des composants pour un PC de bureau

Si nous voulons mettre à jour, en tout ou en partie, un ordinateur qui sera utilisé pour la bureautique, nous devons partir d’une base très simple: SSD et RAM. S’il est vrai que le processeur déterminera en partie les performances du système, ce type d’équipement n’a pas besoin d’une puce particulièrement puissante.

En revanche, Le SSD peut faire une énorme différence dans l’expérience d’utilisation, et la RAM nous aidera à profiter d’une plus grande fluidité en travaillant avec le multitâche et avec plusieurs onglets ouverts dans le navigateur.

Comment un SSD améliore les performances

Mettre à niveau un PC de bureau vers un SSD éliminera les temps d’accès et de lecture / écriture longs présenté par des disques durs. Il n’est pas nécessaire que nous recherchions des disques PCIE NVMe hautes performances, un simple SSD avec une interface SATA III est plus que suffisant pour nous de remarquer un changement épouvantable par rapport à un disque dur.

Les sensations que vous aurez lors de la mise à jour vers un SSD seront claires: les heures de démarrage et d’arrêt du système sera réduit notamment, les applications se chargeront plus tôt, les fichiers et les documents s’ouvriront en moins de temps et l’ensemble du système d’exploitation fonctionnera de manière plus fluide et plus agile. Vous sentirez que tout “vole”C’est pourquoi c’est l’une des mises à jour les plus importantes.

Recommandations: Si vous avez un très vieux PC et que vous souhaitez lui donner une seconde vie, quelque chose d’aussi simple que de monter un SSD à bas prix sera un changement radical. Il existe des modèles pour moins de 20 euros, alors soyez clair, c’est l’une des meilleures mises à jour que vous pouvez faire, et la moins chère.

Vous avez des doutes? Eh bien, dans ce guide dédié aux SSD, vous trouverez tout ce que vous devez savoir. Les mises à jour sont plus faciles lorsque vous avez une bonne base.

Comment la RAM améliore les performances

Un PC de bureau qui a une quantité très réduite de RAM peut limiter considérablement nos possibilités de travail. On peut remarquer que l’équipe prend du temps pour terminer les processus de démarrage et d’arrêt, et que tout, en général, va lentement.

Par exemple, ralentissements lors du passage d’un onglet de navigateur à un autre et les longs temps de chargement d’une application sont un signe clair que nous n’avons pas assez de RAM, et que le système doit effectuer des cycles de vidage et de remplissage constants, ce qui génère ces attentes et oblige le processeur à exécuter emplois redondants.

L’expansion de la RAM est également l’une des mises à jour les plus rentables Ce que nous pouvons faire pour donner une nouvelle vie à un ancien PC, car nous remarquerons une amélioration significative des performances avec un investissement minimum.

Recommandations: sachez que l’extension de la RAM au-delà d’une certaine quantité ne fera pas de miraclesEn fait, après 8 Go avec ces mises à jour, vous ne remarquerez aucun avantage dans l’équipement de bureau. Passer de 2 Go à 4 Go représente une énorme amélioration qui sera répété, bien que de façon moins marquée, en passant de 4 Go à 8 Go.

Comment le processeur améliore les performances

C’est le cœur de tout PC. Il traite des tâches générales, et donc toutes les performances de l’équipe tournent autour de lui, mais les tâches de bureau sont peu exigeants et ils fonctionnent bien même sur des processeurs sous-alimentés, il est donc important de prioriser d’abord le SSD et la RAM, sauf dans des situations extrêmes où notre processeur est totalement obsolète.

Si nous avons un processeur obsolète, nous remarquerons que ce est toujours actif et que quelque chose d’aussi simple que d’ouvrir un document Word ou d’exécuter une application légère prend plus de temps qu’il ne devrait et génère une utilisation très élevée du même.

Recommandations: Nous n’avons pas besoin d’un processeur très puissant, comme nous l’avons dit. Toute puce à deux cœurs et quatre fils, comme le Pentium G4560 ou Athlon G300Ils offrent des performances optimales pour travailler avec des tâches de bureau et ont des prix très contenus. Habituellement ça ne vaut pas la peine de dépenser plus de 50 euros dans un processeur pour ce type de tâche.

Mises à jour des composants pour un PC de jeu

Si nous voulons mettre à jour un PC de jeu, les choses changent beaucoup. Actuellement, la chose la plus importante pour obtenir de bonnes performances dans les jeux est la carte graphique, en fait on peut compter sur un processeur très médiocre et profiter d’une bonne expérience (même s’il est déséquilibré) dans les jeux si notre carte graphique est assez puissante.

Évidemment, si nous allons à l’extrême, tout déséquilibre exagéré rendra l’expérience de jeu pas bonne, mais en entrant dans un niveau de priorités raisonnable, la carte graphique est l’élément principal, l’élément auquel nous devons le plus budgétiser mises à jour de parties d’un PC de jeu.

Comment une carte graphique améliore les performances

Les jeux génèrent une charge de travail informatique intensive qui est résolue sur la carte graphique. Le processeur effectue également un travail important, car il prépare les informations avec lesquelles la carte graphique fonctionnera plus tard, mais c’est celui qui assume la charge la plus lourde. La résolution à laquelle nous pouvons jouer, la qualité graphique et, dans une large mesure, la fluidité du jeu (images par seconde) dépendront de la carte graphique.

Si nous avons un processeur haute performance et une carte graphique basse performance l’expérience sera un désastre, mais si nous avons une configuration inverse, l’expérience peut être, sauf dans des cas isolés, très bonne. La mise à niveau de notre PC vers une carte graphique plus puissante entraînera une énorme amélioration des performances. Par exemple, passer d’une Radeon HD 7770 à une Radeon RX 580 nous permettra presque multiplier les performances dans les jeux.

Recommandations: Normalement, le milieu de gamme est celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix, bien que l’on puisse également trouver des options intéressantes dans la partie inférieure du haut de gamme. Il est important de noter que bien que ce composant soit essentiel, les mises à jour que nous effectuons ne devraient pas nous laisser sans budget si nous devons renouveler d’autres composants, tels que la RAM ou le CPU. Pensez à quelle résolution vous allez jouer et combien d’argent vous pouvez dépenser, et si vous ne trouvez aucune option intéressante, allez sur le marché de l’occasion.

Vous avez des doutes? Jetez un œil à notre guide des cinq cartes graphiques qui sont un mauvais achat et qui doivent être évitées. Vous pouvez l’utiliser comme point de départ pour de futures mises à jour.

Comment la RAM améliore les performances

La RAM affecte les performances des jeux que nous utilisons, mais elle détermine également les titres que nous pouvons utiliser et ceux que nous ne pouvons pas. Dans la plupart des cas, si nous avons un peu moins de RAM que la liste des jeux dans leurs exigences minimales, nous pouvons les exécuter, mais nous aurons secousses et arrêts, conséquence de la vidange et du remplissage constants de la RAM, ce qui peut finir par rendre l’expérience désastreuse.

Dans les cas extrêmes, c’est-à-dire si nous n’avons pas assez de RAM, nous ne pourrons même pas commencer le jeu. La RAM peut également affecter la fluidité des jeux, c’est-à-dire la fréquence d’images par seconde, bien que son impact soit inférieur à celui de la carte graphique et du processeur.

Recommandations: Vous devez être clair qu’aujourd’hui, le minimum pour jouer dans des conditions est de 8 Go de RAM. Si vous avez 4 Go et que vous devez mettre à jour la carte graphique, réservez une petite partie du budget pour ajouter au moins 4 Go de mémoire supplémentaire. C’est l’une des mises à jour les moins chères et les plus importantes, et cela vous ouvrira de nombreuses portes, car vous pourrez non seulement jouer tous les titres actuels, mais vous pourrez également oublier les saccades et les arrêts en action.

Vous avez des doutes? Eh bien, ne manquez pas ce guide dédié à la RAM. Cela vous aidera à réussir dans les futures mises à jour.

Comment un processeur améliore les performances

Le processeur est le noyau central de tout PC. Quand on parle de jeux, sa tâche est essentielle, car il s’agit de faire toutes les opérations à usage général qui nécessite un jeu et fournit des données à la carte graphique et à la RAM. La RAM sert de point d’appui pour récupérer les données et les instructions dont vous avez besoin sans avoir à les retraiter, tandis que votre carte graphique s’appuie directement sur elle pour libérer son potentiel.

Si le processeur n’est pas en mesure de maintenir un bon rythme de travail, la carte graphique ne recevra pas de données et d’informations en continu et ne pourra pas fonctionner correctement, ce qui va produire un goulot d’étranglement le second ayant un limiteur, un frein. Dans les cas extrêmes où le processeur n’a pas assez de puissance, soit en raison de son faible IPC, soit en raison de l’absence de cœurs requis par un jeu, nous pouvons avoir de très fortes baisses de performances ou le jeu peut même ne pas démarrer.

Recommandations: Aujourd’hui, nous devons avoir au moins un processeur quad-core au niveau d’un Ryzen 3 1200 ou d’un Core i5 4000 dépassant la fréquence de 3 GHz, bien que l’idéal soit de monter un processeur quad-core, huit fils , ou six cœurs, pour jouer tous les titres actuels avec des garanties. Si nous voulons être prêts pour l’avenir, nous aurons besoin d’un processeur à huit cœurs.

Vous avez des doutes? Eh bien, ne manquez pas notre guide des cinq processeurs qui sont un mauvais achat et doivent être évités. Il servira de référence pour les mises à jour de vos composants.

Notes: mises à jour, priorités et bon sens

Les mises à jour de composants «prioritaires» sont la meilleure option lorsque nous avons une utilisation spécifique de PC à l’esprit, mais nous devons les faire toujours avec bon sens. Dans les sections précédentes, nous avons expliqué l’ordre de priorité que nous devons suivre lors des mises à jour des composants en nous concentrant sur l’utilisation que nous allons donner à l’équipement, mais avant de prendre une décision, nous devons évaluer l’état de notre PC et le besoin réel de mettre à jour chaque composant.

Par exemple, si nous avons un PC de bureau qui a un disque dur, un processeur très sous-alimenté et qui n’a que 2 Go de RAM, l’idéal serait distribuer le budget pour améliorer ces trois composants de la manière suivante:

Montez un SSD bon marché d’au moins 240 Go.

Passez à un processeur double cœur à quatre fils.

Montez au moins 2 Go de RAM supplémentaires.

Exactement la même chose se produit avec un PC de jeu. Lors de la mise à jour, il est nécessaire de prendre en compte quels composants sont conformes aux minimums que nous avons indiqués et quels composants ne le sont pas. Si nous avons, par exemple, un ordinateur avec un processeur quad-core, comme un Core i5 4690, par exemple, et 8 Go de RAM nous pourrions concentrer presque tout le budget sur le changement de la carte graphique et réservez un peu pour monter un SSD également.

Par contre, si nous avons un PC avec un processeur dual-core et quatre fils, comme le Core i3 4130, 4 Go de RAM et une GeForce GTX 650 et que nous voulons jouer en 1080p nous devrons diviser le budget pour obtenir au moins ces composants:

Un processeur Core i5 4460 minimum.

Étendez la RAM à 8 Go.

Montez au moins une Radeon RX 470 (elles sont très bon marché d’occasion).

Avec une configuration axée sur les mises à jour que nous avons indiquées ci-dessus, nous pouvons déplacer pratiquement n’importe quel jeu en cours dans Résolution 1080p et qualités élevées ou maximales bénéficiant d’une bonne fluidité, et avec un investissement minimal.