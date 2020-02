Quelles nouvelles nous surprendront?

Dans de nombreux cas, les mises à jour logicielles sont généralement mineures. Cependant, en gardant un œil sur les nouvelles qui viendront de la main de Google Chrome 81, oui, il y a quelques points saillants, et qui méritent une analyse détaillée d’eux. Et, comme nous pouvons le voir dans le blog de développement, il existe deux technologies très pertinentes qui gagneront beaucoup de présence.

Le premier à mettre en évidence est, sans aucun doute, la réalité augmentée, et c’est que pour la première fois, avec Chrome 81, le navigateur de Google est désormais pris en charge WebXR Dans le cas où vous ne savez pas ce que c’est, c’est une norme récemment définie, centrée sur le web et dédiée aux différentes modifications de la réalité, c’est-à-dire, realité virtuel et réalité augmentée.

Le grand avantage de l’intégration de WebXR dans Google Chrome est que désormais les développeurs de contenu Web qui souhaitent ajouter des éléments de réalité augmentée sans avoir à recourir à des développements tiers, des plateformes propriétaires et autres. Avec l’API, qui est toujours en cours de développement et soumise à une énorme évolution, il est à espérer que la création de sites Web avec des fonctions R.A. sera considérablement facilitée. Et cela, à son tour, se traduit par des services et des sites Web plus nombreux et de meilleure qualité avec cette technologie.

De plus, il y a une circonstance très intéressante, et cette norme combine, comme nous l’avons dit précédemment, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, donc, par exemple, elle peut conduire à la création d’espaces virtuels basés sur des éléments de l’environnement. Les possibilités offertes par son incorporation dans Chrome 81 sont énormes, et le support de Google pour cette technologie est un grand coup de pouce pour elle.

Réalité augmentée et NFC

Il existe une autre technologie qui, depuis un certain temps, a gagné en popularité. Je parle, bien sûr, des communications de proximité, NFC, une technologie que Chrome 81 commence à prendre en charge Web NFC. Grâce à cette technologie, les applications Web pourront lire et écrire des balises NFC, augmentant considérablement le degré d’interactivité qui peut être généré entre les applications utilisées par les utilisateurs et les environnements dans lesquels ces éléments sont utilisés.

Ainsi, la combinaison de toutes les technologies mentionnées ci-dessus, réalité augmentée, réalité virtuelle et NFC, déclenche le potentiel d’interaction entre l’utilisateur et l’environnement, ce qui entraînera sûrement, dans un court laps de temps, des applications Web qui, Grâce aux bibliothèques WebXR et Web NFC, ils offriront des fonctions d’interaction avec l’environnement qui, jusqu’à présent, n’étaient possibles que dans des applications (pas web bien sûr) utilisant des technologies propriétaires.

Sécurité Chrome 81

Dans un autre exemple de son souci de la sécurité des utilisateurs, il y a une autre nouveauté très importante, qui passe néanmoins quelque peu inaperçue. Je parle, enfin, le navigateur ne reconnaîtra plus les versions 1.0 et 1.1 de TLS (Transport Layer Security). Pour certaines versions (spécifiquement depuis 72), le navigateur ne considérait plus les sites entièrement fiables qui utilisent ces versions, déjà assez obsolètes, mais toujours pris en charge.

À compter de l’arrivée de Chrome 81, ce ne sera plus le cas et les pages Web qui ne seront pas mises à jour vers des versions ultérieures (1.2 ou 1.3) seront considérées comme dangereuses, ce que le navigateur informera l’utilisateur. En outre. et selon la configuration de l’utilisateur, il est fort probable que l’accès aux fonctions du site pour lesquelles une connexion sécurisée est nécessaire soit bloqué, ou du moins limité.