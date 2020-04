quelles opérations sur les comptes courants sont plus soumises à des contrôles

Cette période de quarantaine et verrouillage total des activités de production non seulement le budget familial est à genoux mais il a également saigné les caisses de l’État. Le gouvernement Conte a dû faire face à diverses dépenses pour organiser une contre-offensive contre le virus, et en même temps les recettes fiscales ont considérablement diminué.

Il va sans dire que lorsque la machine administrative démarre à plein régime, les contrôles des recettes sur les comptes courants seront renforcés et visant à assurer un flux de liquidité nécessaire pour éliminer le bogeyman du défaut. Il sera donc difficile de cacher les opérations bancaires moins claires, grâce également à une série de des instruments fiscaux de pointe qui permettent le croisement des données. Voyons ensemble quelles sont les opérations sur le compte courant les plus soumises aux contrôles.

Taxe: quelles transactions sur le compte courant sont les plus soumises aux contrôles

L’Agence du revenu via le registre fiscal peut avoir un œil sur le détail de la situation financière de chaque contribuable, pouvoir compter sur d’énormes quantités de données fiscales et sur les bases de données des institutions bancaires, postales et d’assurance.

En d’autres termes, toute transaction effectuée par le contribuable sur son compte courant n’échappe pas aux contributions fiscales. Des outils comme Redditometer et Savingsmeter ils font sourire les gens pour leurs noms, mais ce sont eux qui garantissent un contrôle total sur les tentatives d’évasion fiscale.

Par conséquent, si tous les mouvements sur les comptes courants, l’achat de lettres de change, la demande de traites bancaires ou les paiements avec des cartes de différents types sont soumis à des contrôles, C’est précisément sur le paiement ou le retrait d’espèces que la Fiscalité se concentre le plus. L’Autorité accorde une grande attention au solde initial et au solde final au cours de l’année civile, en interpolant les transferts même s’ils sont établis à des proches.

Attention maximale à l’ouverture d’un nouveau compte courant, surtout à l’étranger comme à la mode ces dernières semaines, au change, à la vente ou à l’héritage immobilier. Enfin, il existe également une opération génératrice de liquidité telle que la vente d’or et d’objets précieux.