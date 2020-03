Quelles sont les meilleures caméras basées sur le cloud d’entreprise?

Apple @ Work vous est présenté par Jamf, le standard d’Apple dans l’entreprise. En savoir plus sur Jamf.com/..

Alors que nous poursuivons notre série axée sur le cloud pour les organisations axées sur Apple, je vais examiner quatre domaines clés qui devraient être dans le cloud à l’avenir. Les sujets de cette semaine sont l’hébergement Web, le courrier électronique, le filtrage Web et les caméras. Bien que certains d’entre eux soient assez avant-gardistes (filtrage Web et caméras d’entreprise basées sur le cloud), à mesure que votre organisation se développe, vous apprécierez l’évolutivité que ce choix apporte.

À propos d’Apple @ Work: Bradley Chambers gère un réseau informatique d’entreprise depuis 2009. Grâce à son expérience dans le déploiement et la gestion de pare-feu, de commutateurs, d’un système de gestion d’appareils mobiles, d’une connexion Wi-Fi de niveau entreprise, de 100 Mac et 100 iPad, Bradley mettra en évidence les moyens par lesquels Les responsables informatiques Apple déploient les appareils Apple, créent des réseaux pour les prendre en charge, forment les utilisateurs, les histoires des tranchées de la gestion informatique et les façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les services informatiques.

Hébergement Web

Alors que la plupart des petites organisations utilisent un service tiers pour héberger leurs sites Web, je pense qu’il est temps pour toutes les tailles d’organisations de migrer vers le cloud pour l’hébergement Web. En hébergeant un site Web dans votre propre centre de données, vous serez responsable de la gestion des pics de bande passante, de la maintenance du serveur, de la sécurité, etc.

Si vous tirez parti d’un service tiers, vous pouvez savoir que des experts en hébergement gèrent votre hébergement Web. Certaines petites organisations pourraient vouloir envisager des solutions comme Squarespace ou WordPress.com pour un hébergement encore plus simplifié.

À moins que vous ne soyez un expert en hébergement Web, le rapport coût-bénéfice de l’hébergement de votre site Web n’est pas là en 2020, et ce n’était probablement pas le cas en 2015 non plus.

Email

Regarder presque toutes les organisations migrer vers des services de messagerie hébergés au cours de la dernière décennie a été choquant. Au cours de la période de 2009, une organisation était unique si elle utilisait une solution Exchange hébergée ou G Suite. Flash avant 2020, et Office 365 / G Suite est le choix par défaut pour la plupart des organisations. Même s’ils exploitent un contrôleur de domaine local, Office 365 offre tellement d’avantages pour un bureau informatique qu’il est difficile d’ignorer.

La messagerie électronique est passée d’un utilisateur se connectant à un bureau qui est toujours au bureau à l’aide d’Outlook à un utilisateur possédant plus de 5 appareils souhaitant tous accéder au même compte dans une variété d’applications. Le calendrier et les contacts sont également associés à cette situation.

Le courrier électronique est essentiel pour toutes les organisations, les coûts du courrier électronique hébergé ont considérablement diminué et les besoins en matière de sécurité du courrier électronique sont à un niveau record. Je ne dis pas qu’aucune organisation ne devrait utiliser un serveur de messagerie local, mais le script a basculé. Auparavant, vous aviez besoin d’une excellente raison d’utiliser une solution de messagerie hébergée, mais en 2020, vous avez besoin d’une bonne raison d’utiliser un serveur local. Le courrier électronique est devenu plus compliqué à gérer, et c’est donc quelque chose qui devrait être hébergé dans le cloud.

Filtrage Web

Alors que la plupart des pare-feu offrent toujours une inspection approfondie des paquets et un filtrage de contenu, je constate une tendance où de nombreuses organisations exploitent les produits cloud pour compenser ou prendre entièrement en charge cette tâche. Des produits comme Cisco Umbrella et Yandex DNS offrent des solutions uniques que les entreprises devraient envisager. Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises, nos besoins ont changé. Sécuriser le campus principal n’est pas notre seul problème. Nous avons également des travailleurs à distance et des travailleurs mobiles. Comment gérez-vous la sécurité informatique et les besoins de filtrage pour les personnes qui ne sont pas sur votre campus principal? Alors que de nombreuses entreprises forcent un VPN à accéder aux ressources de l’entreprise comme le courrier électronique, je pense qu’une meilleure façon est de sécuriser la connexion elle-même à l’aide d’une solution de sécurité basée sur le cloud. Les deux que j’ai mentionnés ne sont que quelques-unes des options disponibles, mais c’est quelque chose que vous devriez considérer.

Caméras cloud d’entreprise

Les caméras basées sur le cloud d’entreprise sont actuellement une solution délicate. Il y a deux principaux fournisseurs de caméras IP cloud avec lesquels j’ai travaillé: Meraki et Verkada. Les deux sociétés proposent des solutions impressionnantes, mais elles sont coûteuses. Ils sont chers pour un petit bureau qui a besoin de quatre caméras, mais ils deviennent encore plus chers à mesure que vous évoluez.

Ubiquiti est l’un des fournisseurs que je regarde ici. Ils proposent des caméras à bas prix avec un logiciel robuste en plus. Bien qu’ils n’aient pas d’hébergement cloud, ils offrent un accès hors site facile sans vous obliger à configurer une adresse IP statique ou à ouvrir un tas de ports. La nouvelle Ubiquiti Dream Machine Pro est une solution idéale pour les entreprises qui souhaitent tirer parti de la gamme de caméras UniFi. Mon espoir pour l’avenir est qu’Ubiquiti offrira une solution pour les personnes souhaitant 40 à 50 caméras sur un seul campus avec l’utilisation de plusieurs clés de cloud.

Dans l’ensemble, les caméras d’entreprise sont toujours les plus difficiles à déplacer à 100% vers le cloud. Dans un monde parfait, un fournisseur créerait une solution de caméra à 150 $ qui comprend sept jours de séquences pour 50 $ par an et par caméra.

Emballer

La semaine prochaine, je continuerai à examiner diverses solutions que les organisations avant-gardistes devraient migrer vers le cloud alors qu’elles cherchent à simplifier et à faire évoluer leurs activités. Avez-vous des questions sur les solutions que j’ai mentionnées ici? Veuillez me laisser un commentaire ci-dessous ou me tirer un e-mail. J’essaierai de répondre à autant de questions que possible dans les prochains articles. Avez-vous de meilleures options pour les caméras cloud d’entreprise? Je suis particulièrement intéressé par de nouvelles solutions.

Photo d’Austin Distel sur Unsplash

