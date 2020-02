quelques détails sur Vita da Carlo con Verdone

La plateforme de contenu en streaming Prime Videos détenue par le géant du commerce électronique Amazon, a récemment dévoilé du contenu original, dont un nouveau Série télévisée avec Carlo Verdone.

La série a été annoncée avec d’autres projets que le géant de Seattle a pour l’Italie. Un autre exemple est le nouveau spectacle intitulé Celebrity Hunted, avec de nombreux visages célèbres dans notre pays en tant que protagonistes. Voyons quelques détails sur “La vie de Carlou ».

Amazon Prime Video: quelques détails sur la nouvelle série télévisée “Vita da Carlo” avec Verdone

La série en question est la première avec Carlo Verdone et suit un style américain. On peut observer la vraie vie de la même personne qui l’a écrite et interprétée. Il ne s’agit donc pas d’une série documentée mais d’une fiction, qui raconte néanmoins une version romancée du quotidien de Carlo Verdone.

La série se déroule dans sa maison et ses endroits préférés et qu’il traîne avec les gens qui sont vraiment proches de lui, il y aura des personnages fictifs et des camées d’acteurs, d’actrices, de réalisateurs et d’amis dans le rôle d’eux-mêmes. Lors de la présentation sur Amazon, Verdone lui-même a expliqué: “Pour moi, des choses absurdes se produisent que j’écris sur un cahier depuis des années”.

La série est en ce moment en développement il faudra donc encore plusieurs mois avant de le voir sur le catalogue officiel de la plateforme. Toujours selon Verdone, l’un des protagonistes essentiels est son interphone, car il arrive très souvent de recevoir des visites inattendues sous sa propre maison.