quelques films à voir absolument en janvier

La plateforme de contenu en streaming Netflix comme vous le savez, il propose chaque mois de nouveaux contenus au sein de son catalogue. Ce sont des œuvres originales et non originales du colosse.

Après la nouvelle de ces derniers jours que le géant aurait l’intention de ne plus autoriser les comptes partagés, profitons de films très intéressants programmés pour le mois en cours.

Netflix: les films à voir absolument ce mois-ci

Commençons immédiatement par silence, Le film de Martin Scorsese de 2016 qui raconte un voyage à la fois métaphorique et concret, vers tout ce qui peut donner sens à l’existence de l’homme. C’est une œuvre qui verse en interne un mélange de cultures, de croyances et de langues différentes, qui rendent le chemin des personnages encore plus mystique. Passons au film Un rêve appelé Floride, de 2017 où le rêve et le déclin continuent de se heurter. Contraste qui affectera également les corps des deux personnages du film.

Ils ne pouvaient manquer de mentionner le film Le fondateur – John Lee Hancock, à partir de 2016. Ce film raconte tout ce qui se cache derrière l’un des plus grands empires alimentaires de tous les temps. Joué par Michael Keaton, il a été déclaré un film captivant et intéressant, mais aussi terrifiant en même temps. Nous découvrirons des choses que nous n’avions jamais imaginées.

Quatrième film fortement recommandé le magicien d’Oz, peut-être l’œuvre la plus emblématique et la plus importante du cinéma lui-même, en fait cet art continue d’inspirer des centaines de réalisateurs encore aujourd’hui, même après 70 ans. Le dernier film que nous vous recommandons de regarder est intitulé Au pays des créatures sauvages, à partir de 2009. C’est une histoire d’entraînement, une histoire qui décrit intelligemment la période la plus turbulente de la vie d’un homme, le début de l’adolescence.