quelques films intéressants à regarder en quarantaine

Le nouveau coronavirus forcé des milliers d’utilisateurs à rester chez eux quarantaine préventif ou simplement parce qu’ils sont infectés mais à domicile. Les cinéphiles pourront le découvrir sur la plateforme de contenu Netflix quelques films très intéressants.

Pendant cette période difficile, il est bon que les personnes qui n’ont pas d’obligations de travail restent à la maison, précisément pour éviter le moins d’infections possible. Découvrons ensemble quelques films intéressants.

Netflix: quelques films à regarder pendant la quarantaine

Commençons par un film assez léger, Toute la faute de Freud de Paolo Genovese en 2014 où Marco Giallini est le père célibataire et psychanalyste de trois filles toutes complètement foirées, l’une de l’autre côté déçue de vouloir devenir hétéro et l’autre rêveuse qui glisse toujours dans des histoires impossibles. Un film léger qui est certainement bon pour le cœur, surtout en cette période.

Le deuxième film que nous aimerions recommander est Roman criminel, un film de 2005 qui a ouvert la voie à d’autres films et séries télévisées à succès comme Il Libanese, Dandi, il Freddo et bien d’autres. Dans ce film, nous pouvons admirer Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino et Claudio Santamaria un peu plus jeunes qu’aujourd’hui. Gran Torino est un film que nous ne pouvions sûrement pas laisser de côté de Clint Eastwood qui, après Million Dollar Baby est le meilleur film du même réalisateur.

Un autre intemporel est définitivement Petit déjeuner chez Tiffany, où Audrey Hepburn s’illumine dans l’une de ses performances les plus élégantes et emblématiques de cette comédie sentimentale. Si vous voulez rire, nous vous recommandons Soleil à Catinelle par Checco Zalone. Évidemment, sur le catalogue de la plate-forme, il existe de nombreux autres films et séries télévisées à regarder, allumez simplement la télévision pour les découvrir tous.