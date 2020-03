quelques heures d’énergie sont gratuites chaque jour, voici comment

La multinationale Enel Energia, spécialisée dans la fourniture d’électricité, continue de chouchouter ses clients et avec ses stratégies elle cherche toujours à attirer de nouveaux clients à ses côtés. Cette fois, il a décidé d’en lancer un nouveau offre avec lequel vous pouvez économiser considérablement à la fin du mois. Voici tous les détails de l’offre et comment l’activer.

Enel Energia: voici les nouveautés lancées sur le marché

Les consommateurs qui utilisent les services de Enel Energia ils pourraient recevoir des factures plus minces grâce au nouveau offre proposé par la multinationale. Apparemment, Enel a décidé de promouvoir un tarif avec lequel vous pouvez profiter de tous les jours trois heures entièrement gratuites.

“Choisissez le trois heures par jour consécutive que vous préférez lorsque le prix de la composante énergétique est gratuit. Et si vos besoins changent, utilisez l’App Enel Energia ou la zone privée Web vous pouvez changer vos trois heures gratuites tous les jours, jusqu’à quinze minutes avant le début de la période choisie. “

Il suffit d’activer l’offre Un gratuit et posséder un compteur de dernière génération. La multinationale propose également à ses clients bien-aimés et fidèles de choisir créneau horaire qui préfèrent et le changent même dix minutes avant le début de la période.

Téléchargez simplement leapplication officiel de Enel Energia ou allez à site officiel et sur la page appropriée, suivez toutes les instructions. De plus, depuis l’application, les clients peuvent vérifier rapidement et facilement leur consommation et la gérer au mieux.