quelques nouvelles à venir en février 2020

La plateforme de contenu en streaming Netflix, comme chaque mois, également dans le prochain Février 2020, a l’intention de lancer de nombreux nouveaux contenus pour son catalogue.

Bien que ces derniers jours, la rumeur veut que le géant veuille éliminer le partage des comptes, découvrons ensemble les titres les plus attendus du mois qui est sur le point de commencer.

Netflix: contenu attendu pour février 2020

Le géant du streaming a récemment annoncé les sorties qui arriveront en février 2020. La liste est actuellement encore incomplète et sera certainement mise à jour dans les prochains jours. Parmi les nouvelles les plus attendues, nous ne pouvions pas manquer de mentionner la deuxième saison de Carbone altéré, la deuxième saison de Narcos: Mexique et la cinquième saison de Mieux appeler Saul. Ce dernier vous rappelle qu’il est connecté à l’une des plus belles séries de tous les temps, Breaking Bad.

Il y aura évidemment des films originaux Netflix à venir bientôt, comme Mariage de grand-mère le 5 février, Fille de cheval le 7 février, Cold Minded le lendemain. Ils suivront ensuite PS je t’aime toujours le 12 février, ISI & OSSI le 14 février e Parlez-moi d’une journée parfaite 28 février 2020. Quant à la série télévisée originale, les filles du standard reviendront le 14 février avec la première partie de la cinquième saison et bien d’autres, également mentionnées précédemment.

Parmi ceux-ci, nous trouvons Mieux appeler Saul, avec la cinquième saison. Contrairement aux autres contenus lancés sur la plateforme, la série en question débarquera sur le catalogue avec un épisode chaque semaine et pas tous ensemble. La transformation de Jimmy McGill en Saul Goodman a commencé dans la finale de la quatrième saison et entraînera plusieurs changements qui affecteront tous les personnages de la série.