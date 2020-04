quelques pages du journal intime du PDG de Facebook

Il est présent dans presque toutes les librairies depuis environ un mois Facebook, l’histoire intérieure, dans lequel l’auteur Steven Levy a publié pages du carnet secret du PDG Mark Zuckerberg.

Ce dernier a défini les idées et les stratégies dès les premiers jours de la plateforme. Je vous rappelle que Steven Levy est un journaliste, écrivain et polémiste qui peut être considéré comme l’un des plus grands reporters de la période allant de la naissance du PC à nos jours. Découvrons ensemble quelques pages.

Mark Zuckerberg: Voici quelques pages du carnet secret du patron de Facebook

Pour Facebook The Inside Story, Levy a réussi à obtenir quelque chose de nouveau au monde entier, qui a fait du livre plus qu’un compte rendu de la naissance de la plateforme. Cet inédit est appelé “sources” pour les historiens. Ce sont quelques pages du cahier où Mark Zuckerberg a écrit toutes ses pensées et noté quelques stratégies pour l’essor de la plate-forme.

Aux premiers jours de Facebook, le jeune homme Zuckerberg a tenu un journal manuscrit secret dans lequel il a tout épinglé. Il l’a ensuite détruit, bien que certaines pages révélatrices aient survécu. Levy les récupéra et les examina. Dans un long article publié sur Wired, c’est Levy qui a publié quelques pages de ce cahier, l’article s’intitule À l’intérieur du carnet perdu de Mark Zuckerberg.

Dans ce long article Levy raconte la première rencontre avec Zuckerberg, comment il a réussi à devenir un leader mondial, le choc des élections de 2016 et leurs conséquences, la montée et la chute de la plateforme, le fil d’actualité, la formation du même Zuckerberg et bien plus encore. Pour découvrir tous les secrets, il suffit de lire quel est le livre le plus intéressant du moment.