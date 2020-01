La plateforme de contenu en streaming Amazon Prime Video a récemment lancé de nouveaux contenus, notamment des séries télévisées, des films et des documentaires. Le géant de Jeff Bezos n’a donc pas l’intention de rester un pas derrière la compétition.

Le service Amazon Prime vous permet non seulement de recevoir des colis chez vous à la vitesse de la lumière, mais propose également une série de contenus très intéressants, tous inclus dans le prix de l’abonnement. Découvrons quelques séries télévisées à ne pas manquer.

Amazon Prime Video: quelques séries télévisées à ne pas manquer

La toute première que nous vous recommandons de consulter s’intitule Carnival Row, créé par Renè Echevarria et Travis Beacham avec des protagonistes Orlando Bloom et Cara Delevingne. La série était considérée comme l’une des meilleures du catalogue de la plateforme, où la romance et la mort se mélangent dans un fantastique fantasme noir. Le récit fait suite à l’enquête sur des meurtres non résolus, tandis qu’à l’arrière-plan, la population locale est troublée par l’invasion de créatures mythiques.

Une autre série très convaincante est Bons présages, qui raconte les vicissitudes du démon Crowley et de l’ange Aziraphale, jouées respectivement par David Tennant et Michael Sheen. Les deux se trouvent sur la planète Terre en tant que représentants de l’Enfer et du Ciel. Leur existence parmi les êtres humains est sur le point d’être bouleversée par un événement désastreux, la venue de l’antéchrist.

La dernière série télévisée que nous recommanderons aujourd’hui est défait, série animée grâce à l’utilisation du rotoscope, technologie capable de rendre les figures humaines très réalistes. La série raconte Alma, qui après un accident qui lui a presque coûté la vie, se rend compte qu’elle a une capacité qui lui permet de voyager dans l’espace et le temps. Il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de la plateforme pour profiter de ces contenus et de bien d’autres.