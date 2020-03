Quelqu’un a foiré, donc la caméra sans fil folle qui permet à votre téléphone de voir n’importe où n’est toujours que 29 $ – .

La semaine dernière, nous vous avons parlé d’une vente fantastique sur l’un des accessoires pour smartphones les plus populaires que nous ayons jamais couverts. Il s’agit de la caméra d’inspection pour endoscope sans fil Depstech WF010, et vous passez vraiment à côté si vous n’en avez jamais entendu parler. Cet appareil génial se connecte à votre appareil Android, iPhone ou iPad sans fil, et il a une petite caméra au bout d’un tube semi-rigide de 11,5 pieds de long. Vous pouvez insérer la caméra dans à peu près n’importe quoi, et elle renvoie l’image vers votre smartphone ou tablette. Vous pouvez également capturer des vidéos ou des photos si vous le souhaitez, et les possibilités sont infinies.

En plus de cela, il y a une autre fonction intéressante que les gens adorent. Un crochet et un aimant sont fournis avec le WF010 et se fixent à l’extrémité de la caméra. De cette façon, vous pouvez l’utiliser pour récupérer rapidement et facilement des bijoux perdus ou même des clés que vous déposez dans des espaces restreints. Quiconque a déjà laissé tomber ses clés de voiture à travers une grille d’égout ou un anneau dans le drain d’un évier appréciera certainement ces accessoires.

La caméra pour endoscope sans fil WF010 de Depstech, impressionnante et très populaire, se vend 36 $, ce qui est plus que juste pour un excellent appareil. La vente de la semaine dernière l’a cependant baissé à 28,79 $, ce qui est une énorme remise qui approche le prix le plus bas de ce modèle. La vente était censée être terminée, mais quelqu’un a foiré et il y a toujours un coupon de 20% que vous pouvez clipser sur la page du produit. Dépêchez-vous et prenez-en un avant de le découvrir et de corriger l’erreur!

Voici quelques points saillants de la page Amazon:

6 LED réglables intégrées sur la pointe de la caméra aident à améliorer la visibilité dans les zones sombres et à faible luminosité. L’intensité des LED peut être ajustée car il y a une molette de contrôle de la luminosité sur le boîtier wifi principal.

L’art de la caméra 1200P vous permet de capturer des images ou d’enregistrer des vidéos à une portée rapprochée jusqu’à une résolution de 1600x1200P. Les photos / vidéos capturées seront automatiquement enregistrées dans l’album photo du téléphone.

Pour notre caméra d’endoscope, elle est proposée avec une mise au point fixe, au lieu d’une mise au point avec zoom. Par conséquent, afin d’obtenir la meilleure qualité d’image, la meilleure distance d’observation est d’environ 2,76 pouces-15,7 pouces, si elle est trop éloignée ou trop proche, elle peut toutes deux affecter la qualité de l’image.

Le taux de 30 ips fait vibrer les images capturées et la vidéo enregistrée, ce qui démontre des processus de prise de photo et d’enregistrement vidéo fluides et permet à notre utilisateur de saisir le coin inconnu en temps réel.

Le miroir magnétique et le crochet, faits de matériaux de qualité supérieure au même endroit que l’endoscope, seront un outil utile et utile pour résoudre les problèmes que vous détectez dans un environnement sombre.

Le câble semi-rigide peut se plier et conserver sa forme pour accéder à une grande variété d’endroits confinés pour répondre à différents besoins d’utilisation.

Le fil de fer interne soutient la flexibilité de la ligne.

