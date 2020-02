Quelqu’un a refait Mario Party dans le moteur de Super Mario 64 et il a l’air génial

Le 16 février, l’utilisateur YouTube MrComit a publié une vidéo annonçant leur recréation de Mario Party en utilisant Super Mario 64Du moteur, comprenant les 8 tableaux du jeu original et plus d’une douzaine de mini-jeux. Sorti pour la première fois en 1996, Super Mario 64 est toujours incroyablement populaire comme l’un des jeux les plus rapides de tous les temps.

L’un des nombreux records du monde de speedrunning du jeu a été battu il y a seulement deux ans. Le Mario Party original est sorti quelques années plus tard et a depuis lancé une série de jeux dans le même style de jeu général. Lorsque la console N64 a perdu de sa popularité et de son utilisation, les versions des jeux ont été téléchargées sur des ordinateurs et rendues jouables à l’aide d’émulateurs et de ROM. Une fois que les jeux étaient disponibles, les joueurs ont réalisé qu’ils pouvaient pirater les jeux et les utiliser et les changer pour une variété de choses, y compris la recréation d’autres jeux et niveaux dans le jeu original.

L’utilisateur YouTube MrComit a publié la version mod Mario Party de Super Mario 64 le 16 février 2020. Elle est disponible en téléchargement gratuit dans la description de la vidéo. Ce n’est que la première version du jeu, avec une petite mise à jour récemment publiée qui a corrigé un bug dans le troisième cours.

Ce n’est pas la première fois que différents jeux Mario sont recréés à l’aide du moteur de Super Mario 64. Un modder populaire du nom de Kaze Emanuar a fait un hack ROM qui imite certains de Super Mario Sunshine et le Sand Kingdom de Super Mario Odyssey. Emanuar a également modifié Super Mario 64 pour permettre à Mario d’utiliser les pouvoirs de chapeau d’Odyssey, changeant complètement le jeu, littéralement.

Les mods de jeu et les hacks sont l’occasion pour des générations de joueurs de ressentir la nostalgie des jeux du passé ou de découvrir des jeux auxquels ils n’auraient pas pu jouer autrement en raison d’une technologie obsolète et indisponible. L’essor des jeux réédités utilisant des graphismes mis à jour a capitalisé sur cette nostalgie. Les moddeurs et les pirates comme MrComit en tirent également parti, bien que ce ne soit généralement pas pour un profit autre que la diffusion du plaisir. Le hack de MrComit, par exemple, a recréé le mini-jeu “Same Game”, qui n’était pas jouable dans le Super Mario 64 d’origine sans utiliser de tricheurs. Le mini-jeu est devenu un favori culte, donc l’ajout de celui-ci dans le hack de MrComit est un clin d’œil aux plus grands fans du jeu original. Mods comme MrComit Mario Party loisirs dans Super Mario 64 existent pour répondre aux fans originaux des titres, et offrir un contenu de qualité afin d’apaiser leurs bons souvenirs.

