Quelqu'un a transformé le visage de Sylvester Stallone en «Home Alone» et mon enfance est ruinée – .

Le classique des vacances de 1990 Home Alone avec Macaulay Culkin et réalisé par Chris Columbus s'est taillé une place bien méritée sur diverses listes de best-of, comme les 55 meilleurs films de Noël de tous les temps de Rotten Tomatoes, ainsi qu'au cœur de des cinéphiles du monde entier qui ouvrent le boîtier du DVD chaque jour férié. L'histoire des Wet Bandits maladroits, de la famille de Kevin McCallister étant si incompétents qu'elle le laisse accidentellement à la maison avant de s'envoler pour leur escapade de Noël européenne, et les vaillants efforts de Kevin pour défendre sa maison contre les intrus sont l'un de ces favoris d'enfance qui ne vieillit jamais.

Laissez donc le soin à certains Grinch, comme la chaîne YouTube extrêmement talentueuse Ctrl Shift Face, de trouver un moyen de ruiner mon enfance pour toujours.

Avant d'expliquer ce que la chaîne a fait, je vais laisser ceci ici en préambule:

Présentation de Home Stallone, les gens. C'est vrai – la chaîne a truqué le visage de Sylvester Stallone sur celui de Macaulay Culkin, parce que vous savez que vous avez toujours voulu voir à quoi cela ressemblerait si les McCallister quittaient seuls l'étalon italien, non?

Disons également que cette bande-annonce prend également quelques libertés avec l'intrigue de Home Alone et, selon les commentaires d'un commentateur, passe de 0 à 100 très rapidement.

Toutes mes excuses à l'avance si cela perturbe la tradition bien-aimée de quiconque de revoir à la maison cette saison des Fêtes. Le travail Ctrl Shift Face ici, cependant, est encore une fois sur le point et sera peut-être familier aux lecteurs de notre blog, comme nous l'avons également souligné dans le passé. Vous vous souvenez peut-être, par exemple, que nous avons également mis en valeur le deepfake super effrayant du canal de Tom Cruise sur celui de Bill Hader lors d'un segment de talk-show de fin de soirée – Hader est déjà un mimique magistral de toute façon, et ajoutant le visage de Tom Cruise à son l'emprunt d'identité a augmenté le tout de plusieurs crans impressionnants (vous pouvez consulter ces résultats ici).

. (tagsToTranslate) seul à la maison