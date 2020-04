Quels amis soutiennent le personnage sur la base de votre zodiaque?

Les amis seront pour toujours une sitcom intemporelle et adorable. Avec 10 saisons de personnages de soutien nouveaux et anciens, il y a beaucoup de gens à aimer en plus du gang principal de Central Perk. Avec 12 signes du zodiaque, les amoureux inconditionnels de l’astrologie savent certainement que la personnalité est tout grâce à ce qu’est notre signe.

Dans le cas où vous vous demandez quel personnage Friends est définitivement un Taureau ou un Lion, ne cherchez pas plus loin – les fans peuvent s’installer une fois pour toutes quel personnage ils sont. Voici quel personnage de soutien de cette sitcom vous êtes, en fonction de votre signe du zodiaque.

12 Verseau – Carol

Ce signe aérien est connu pour être indépendant, mais aussi humanitaire et altruiste. Ils ne sont pas le signe le plus fort, mais ils sont toujours sympathiques, serviables et énergiques.

Carol est une excellente écouteuse et une vraiment bonne amie, mais elle est certainement plus calme et n’aime pas vraiment les groupes bruyants et les situations aléatoires. Tout Verseau devrait être fier d’être comme Carol.

11 Poissons – Nora Tyler Bing

C’est le signe artistique de la grappe. Les Poissons détestent être seuls et ils aiment tout l’art et les gens. L’un des signes les plus amicaux, ce signe d’eau est tout au sujet de la créativité et de l’émotion.

Nora est certes émotive et fougueuse, mais sa carrière est aussi consacrée à l’écriture et à l’art. Elle est tout à fait agréable aux gens, et cela fait d’elle un poisson.

10 Bélier – Amy Green

C’est l’élément le plus fougueux de tous. Un Bélier est connu pour sa confiance, son courage, sa passion et son honnêteté totale. Cependant, ce signe est également coupable d’être agressif et de mauvaise humeur.

Amy est super confiante et courageuse, mais elle oublie également que son honnêteté est injustifiée ou même blessante. Bien sûr, elle a également un fusible court et est prête à tendre les poings – en particulier Rachel est impliquée.

9 Taureau – Jack Geller

Un Taureau est un signe terre-à-terre, connu pour être super patient, dévoué et fiable. Ils aiment les petites choses, comme le monde matériel et toute la beauté qui nous entoure. Cependant, ce signe est également un peu précaire et déteste certainement le changement.

Jack est une âme douce et douce qui est totalement fidèle et attentionnée. Il remarque les petites choses et est super facile à faire plaisir. Ce genre de gars est certainement ce signe de terre.

8 Gémeaux – Elizabeth Stevens

Ce signe aérien est doux, curieux et sociable. Ils sont créatifs et recherchent toujours le plaisir, ce qui signifie qu’ils n’aiment vraiment pas la routine ou être seuls.

Elizabeth est dans sa phase de liberté juvénile, mais elle est aussi vraiment un être doux et sociable. Elle aime le changement et les gens, ce qui en fait certainement un Gémeaux.

7 Cancer – Judy Geller

C’est le signe imaginatif et émotionnel. Ils sont loyaux et sentimentaux, mais ils sont également très tenaces et attentionnés. Bien sûr, cela signifie également qu’ils peuvent être un peu de mauvaise humeur et, étonnamment, également coupables d’être manipulateurs et pessimistes.

Judy est toujours là pour ses enfants, mais elle est aussi assez manipulatrice et sarcastique en ce qui concerne certains de leurs comportements. Cependant, à la fin de la journée, Judy est une maman attentionnée.

6 Léo – Kathy

Ce signe passionné et généreux sont des leaders naturels. Cependant, ils peuvent également être un peu arrogants et têtus. Cependant, ce signe roi a de l’ambition et de la fidélité à venir par vagues.

Kathy attire naturellement l’attention sur elle-même dans une pièce. Elle est généreuse et débordante de passion, mais cela peut la rendre un peu trop confiante. Son ambition l’emporte et, franchement, sa loyauté est trop répandue.

5 Vierge – David

Ce signe de la terre est analytique, travailleur et compatissant du groupe. Ils peuvent être un peu timides et critiques, mais ce signe est connu pour être attentionné et pratique.

David se consacre énormément à son travail, et en tant que scientifique, il est évidemment assez pratique et intelligent. Il n’est pas bruyant, mais il est si attentionné et si compatissant. C’est une Vierge de bout en bout.

4 Balance – Janice

Les Balance aiment le partenariat et la socialisation. Ils sont justes et gentils, mais cela signifie qu’ils détestent être seuls et détestent certainement la confrontation. Cela étant dit, ils peuvent être connus pour leur rancune, mais ils sont toujours incroyablement gracieux.

Janice déteste être seule et elle est toujours la personne la plus bruyante de la pièce. Elle est de bon cœur, mais nous ne voudrions certainement jamais nous mettre du mauvais côté de cette Balance.

3 Scorpion – Emily Waltham

Ce signe de l’eau est connu pour être courageux et têtu, mais aussi passionné et déterminé. Bien sûr, ils peuvent être les vrais amis, mais aussi secrets et méfiants.

Emily a prouvé qu’elle est passionnée et aimante, mais elle est aussi incroyablement têtue et précaire. Elle ne fait pas confiance à Ross autant qu’elle peut le jeter. Bien sûr, elle reflète plus de chutes du signe du Scorpion que de bien.

2 Sagittaire – Tag Jones

Autre signe de feu, ce zodiaque est généreux et idéaliste. Le plus humoristique du groupe, ce signe aime la liberté et l’exploration. Bien sûr, ils peuvent aussi être un peu impatients et faire de grandes réclamations.

Tag est un esprit libre avec beaucoup d’humour et de plaisir à partager. Il aime la liberté, mais il n’est certainement pas non plus prêt à s’engager ou quoi que ce soit de sérieux, point final. Dans l’ensemble, c’est un Sagittaire amusant.

1 Capricorne – Gunther

Ce signe est le signe responsable et sérieux du groupe. Ils sont extrêmement indépendants et disciplinés, ce qui signifie qu’ils peuvent également être un savoir-tout et assez impitoyable. Cependant, ils aiment aussi l’ambition et le réalisme.

Gunther est définitivement un gars sérieux. Il est travailleur et ne compte sur personne d’autre. Bien sûr, il est assez condescendant et impitoyable (surtout avec Ross), mais nous savons qu’il a bon cœur quand ça compte.

