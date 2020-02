quels risques les laisser en charge toute la nuit?

Avec les rythmes frénétiques que la vie moderne a assumés, penser à être pour une journée – ou même pour quelques heures – apparaît hors ligne utopie. En fait, de nos jours, il est souvent nécessaire d’être disponible à tout moment ou presque, et pour intensifier cette situation, le smartphone a pris le dessus, qui dans le film “Perfect strangers” est sagement défini comme “notre boîte noire”.

Mais si être pratiquement inactif est devenu impossibleen pratique, il est nécessaire de préparer les précautions nécessaires afin d’éviter d’être déconnecté. Pour cela et pour d’autres raisons, il a continué de se propager l’habitude de laisser le smartphone chargé pendant la nuit.

Pourtant, une question se poserait spontanément, une question apparemment évidente mais qui continue d’animer débat technologique sur le sujet: Quels sont les risques de garder le smartphone connecté à la prise de courant tout le temps?

Le chargement du smartphone la nuit, c’est pourquoi s’inquiéter de la batterie est maintenant anachronique

Pour l’instant, il existe une réponse à cette question et, selon la science, elle correspondrait à “il n’y a pas de risque”. En fait, depuis plusieurs années, même les smartphones moyen-bas de gamme montent un puce de charge intelligente, qui arrête le flux de courant une fois que la batterie a atteint 100% de la charge. Cela évite de surcharger la batterie et l’empêche usure prématurée, et c’est possible grâce à l’utilisation de piles au lithium.

Les comportements qui pourraient mettre la vie de la batterie en danger seraient plutôt l’exposition à des sources de chaleur ou la même surchauffe induite, par exemple, en la laissant connectée sous un oreiller ou des couvertures.