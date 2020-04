Quels services de livraison de nourriture en ligne ont actuellement des créneaux horaires?

Mise à jour 02/04/20: Tesco a étendu sa capacité de livraison de nourriture et de collecte par clic à environ 780 000 créneaux de livraison, contre 660 000 il y a deux semaines. Il a également annoncé son intention d’en ajouter 100 000 autres au cours des prochaines semaines.

La plupart des supermarchés vous demandent de visiter les magasins en personne, si vous le pouvez, afin qu’ils puissent prioriser les créneaux de livraison de nourriture pour les clients âgés ou vulnérables. Si vous devez commander de la nourriture en ligne, continuez à consulter le site Web de votre supermarché local tout au long de la journée. Certains services de livraison de repas fonctionnent également.

Les services de livraison de nourriture en ligne sont sous pression depuis des semaines – mais nous commençons à voir de petits signes de progrès. Suite aux conseils stricts du gouvernement de rester chez lui pour lutter contre la propagation du coronavirus, il y a eu une énorme augmentation du nombre de personnes cherchant à acheter de la nourriture en ligne.

Cela signifie qu’il n’a pas été facile de réserver une livraison d’épicerie en ligne. Mais avec de nombreux supermarchés en ligne qui commencent à libérer un petit nombre de créneaux horaires pour les clients âgés ou vulnérables tout au long de la journée, il est probable que si vous en avez besoin – et continuez à essayer tout au long de la journée – vous pourrez éventuellement trouver un créneau.

Quand plus de créneaux de livraison d’épicerie en ligne s’ouvriront-ils? Voilà la question à un million de dollars. Alors que les grands supermarchés travaillent sans relâche pour accélérer la chaîne d’approvisionnement, nous avons examiné comment ils font face à la demande accrue.

Il semble actuellement que ce sera la mi-avril avant l’ouverture de nombreux nouveaux créneaux de livraison de nourriture. Mais nous évaluons la situation quotidiennement et nous vous dirons ci-dessous quels supermarchés proposent des créneaux de livraison de nourriture dès que nous les verrons.

N’oubliez pas d’utiliser tous les services de livraison de nourriture de manière responsable. Commandez uniquement ce dont vous avez besoin pour préserver les stocks pour ceux qui pourraient en avoir besoin.

Nous nous sommes inscrits à tous les grands supermarchés ci-dessous et avons créé un panier rempli de produits populaires. Nous avons ensuite comparé cinq emplacements différents pour donner une idée du stock disponible dans chaque zone et pour savoir si des créneaux de livraison sont actuellement proposés.

Votre situation peut différer, mais les endroits que nous avons couverts étaient: Londres, Leeds, Portsmouth, Manchester et Bath. Voici les dernières nouvelles sur lesquelles les supermarchés offrent la livraison d’épicerie en ligne aujourd’hui …

Tesco

(Crédit d’image: Tesco)

Prochain créneau de livraison: aucun actuellement disponible (dernière mise à jour le 01/04/20)

Mise à jour (01/04/20): Alors que nous avons vu quelques créneaux de livraison de nourriture Tesco apparaître il y a quelques jours pour le 3 avril, nous n’en trouvons maintenant aucun dans les zones que nous testons. Cependant, nous avons entendu des gens qui sont revenus régulièrement tout au long de la journée et ont réussi à réserver une place.

Le PDG de Tesco, Dave Lewis, a contacté les clients dans un nouveau message cette semaine: “Nous savons qu’il est difficile actuellement d’obtenir un créneau de livraison pour les achats en ligne. Nous sommes à pleine capacité pour les prochaines semaines et nous demandons à ceux qui le peuvent de venir en toute sécurité dans les magasins pour le faire, au lieu de magasiner en ligne, afin que nous puissions commencer à libérer plus de créneaux horaires pour les plus vulnérables. “

Tesco propose une sélection décente de produits alimentaires en ligne, mais il peut être difficile de les saisir pour le moment. La plupart des marques sont en stock, mais les œufs, le savon pour les mains, les pâtes, le lait et le pain sont l’exception, certains articles étant épuisés.

Selon Tesco, de nouveaux créneaux de livraison de nourriture sont offerts au fur et à mesure qu’ils sont disponibles chaque jour.

Salut, merci de nous avoir contactés. De nouveaux créneaux horaires sont ouverts chaque jour 3 semaines à l’avance vers 23h30 – 00h30. J’espère que ça aide. TY – Barrie24 mars 2020

Comment ouvrir un compte

Saisissez une adresse e-mail et un mot de passe valides et confirmez si vous avez une Clubcard ou non. Si vous ne le faites pas, vous en recevrez un automatiquement lors de votre inscription. Remplissez vos informations personnelles, y compris votre numéro de téléphone et le code postal britannique. Vous pouvez ensuite choisir si vous souhaitez recevoir des offres et des bons de Tesco ou non.

Avantages et avantages

Les acheteurs en ligne peuvent collecter des points Clubcard et Tesco a commencé à égaler les prix Aldi sur ses produits de marque et de marque. Un pass Delivery Saver est également disponible pour les clients réguliers et offre l’avantage supplémentaire de créneaux de livraison prioritaires pendant les périodes de Noël et de Pâques occupées.

Mesures et politiques sur les coronavirus

Les clients qui achètent en ligne sont encouragés à acheter en magasin lorsque cela est possible pour aider à libérer des créneaux de livraison pour les clients âgés et ceux qui s’auto-isolent.

En raison de la demande accrue, Tesco n’accepte pas non plus de nouveaux clients Delivery Saver pour le moment. Une restriction de seulement trois articles par client sur chaque ligne de produits est en place, et les promotions multi-achats ont également été supprimées.

Une limite de 80 articles est désormais en place pour toutes les commandes en ligne.

Sainsbury’s

(Crédit d’image: Sainsbury’s)

Prochain créneau de livraison: aucun actuellement disponible (dernière mise à jour le 01/04/20)

À moins que vous ne soyez déjà inscrit en tant que client en ligne de Sainsbury, Sainsbury’s a suspendu toutes les nouvelles inscriptions en ligne.

Mise à jour (01/04/20): Si vous avez un compte existant, nous avons trouvé des créneaux de livraison de nourriture pour le 31 mars et le 1er avril plus tôt dans la semaine, mais les personnes âgées et vulnérables sont prioritaires. Le montant disponible variera selon votre région, mais c’est un signe positif que Sainsbury’s commence à faire face à une demande sans précédent. La société propose un service click & collect mais celui-ci n’est toujours pas disponible.

Dans un message adressé aux clients, le président-directeur général de Sainsbury, Mike Coupe, a fourni davantage d’informations sur la manière dont la société livre aux personnes âgées ou vulnérables: “Beaucoup d’entre vous m’ont écrit pour me dire que vous êtes âgé ou vulnérable et que vous avez du mal à réserver la livraison en ligne. Nous faisons de notre mieux pour offrir des créneaux de livraison en ligne aux clients âgés, handicapés et vulnérables. Ces clients ont la priorité sur tous les créneaux horaires. “

Sainsbury’s a révélé que sa cliente Careline a eu “un an de contacts en deux semaines”. Mike Coupe a ajouté: “Je m’excuse auprès de nos clients en ligne habitués, qui, je le sais, se sentent très frustrés de ne pas pouvoir réserver de créneaux horaires. Veuillez rester avec nous et j’espère que vous comprendrez pourquoi nous ressentons le besoin de donner la priorité aux personnes âgées et clients vulnérables pour le moment. “

Comment ouvrir un compte

En raison de l’énorme augmentation des commandes en ligne, les nouvelles inscriptions ont été suspendues pour le moment. Pour vous inscrire à un compte en ligne Sainsbury, entrez votre adresse e-mail et indiquez vos coordonnées sur la page suivante. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez commencer à magasiner.

Avantages et avantages

Vous pouvez collecter et dépenser des points Nectar avec chaque magasin d’alimentation en ligne. Un pass de livraison est également disponible, ce qui peut vous aider à économiser jusqu’à 156 £ par an.

Mesures et politiques sur les coronavirus

Les clients âgés et ceux jugés vulnérables se verront offrir des créneaux de livraison prioritaires.

Nous continuons à travailler sans relâche pour nourrir la nation en ces temps difficiles, et nous avons pris de nouvelles mesures sur la base de ce que vous nous avez dit au cours des dernières 24 heures. Veuillez lire les dernières nouvelles de notre PDG Mike Coupe ici: https://t.co/I0kBAX5fmL pic.twitter.com/Ud6bAVfmMS 22 mars 2020

Asda

(Crédit d’image: Asda)

Prochain créneau de livraison: aucun actuellement disponible (dernière mise à jour le 01/04/20)

Mise à jour (01/04/20): Asda vous permettra toujours de vous enregistrer en tant que nouveau client en ligne, mais les créneaux de livraison en ligne ne seront pas disponibles avant le 19 avril. Les créneaux Click & Collect ne sont pas non plus disponibles.

Semblable à Ocado, Asda a maintenant mis en place un système de file d’attente pour faire face aux volumes élevés de trafic que reçoit son site Web. Il n’y a cependant aucune estimation de l’endroit où vous vous trouvez dans la file d’attente, ni du temps que vous devrez attendre. Les articles tels que les pâtes, le savon pour les mains et le papier toilette sont également très demandés.

Dans un e-mail adressé aux clients, le PDG d’Asda, Roger Burnley, a partagé des informations sur la façon dont l’entreprise travaille pour offrir des achats en ligne: “Nous fournissons à nos chauffeurs un désinfectant pour les mains et des gants, et nous mettons à disposition autant de créneaux d’achat en ligne que possible. Nous encourageons ceux qui sont en mesure de faire leurs achats en toute sécurité en personne à le faire – cela nous permet de livrer aux plus vulnérables. “

Roger Burnely a ajouté: “Si vous êtes auto-isolant ou avez des besoins supplémentaires, veuillez nous en informer dans la section” autres informations “lors de votre commande.”

Comment ouvrir un compte

L’inscription est rapide et facile avec Asda (cela est dit sur son site Web), entrez simplement votre e-mail, un mot de passe, puis entrez votre code postal de livraison et vous êtes prêt à partir. Vous pouvez également choisir de recevoir des offres exclusives et les dernières informations d’Asda si vous le souhaitez.

Avantages et avantages

À un prix compétitif et avec un pass de livraison disponible, les acheteurs en ligne Asda peuvent économiser jusqu’à 80 et 100 £ en choisissant un pass de 6 ou 12 mois. Les offres sont clairement mises en évidence sur le site Web d’Asda, vous ne raterez donc jamais un accord de cracking.

Mesures et politiques sur les coronavirus

Les clients sont limités à un maximum de trois articles sur tous les aliments, articles de toilette et produits de nettoyage lors de la commande en ligne.

Lorsque vous passez une commande de livraison en ligne, toute personne qui s’auto-isole est conseillée de remplir la section «Autres informations» pour indiquer où sa commande doit être laissée, c’est-à-dire sur le pas de la porte.

Ocado

(Crédit d’image: Ocado)

Prochaine date de livraison: aucune actuellement disponible (dernière mise à jour le 01/04/20)

Mise à jour (01/04/20): Selon le site Web d’Ocado, il n’y a plus de créneaux disponibles. La société a apparemment abandonné son système de files d’attente au profit d’une mise à jour quotidienne indiquant si des créneaux de livraison sont disponibles ou non.

La société avance également les heures limites de commande, les clients sont donc encouragés à terminer leur commande en une seule session pour éviter toute déception ultérieure. Si vous visitez le site Web d’Ocado, vous serez placé dans une file d’attente virtuelle, ce qui peut prendre jusqu’à quatre heures (la marque a suspendu l’application en raison d’une forte demande).

Dans un e-mail adressé aux clients existants le 25 mars, la PDG d’Ocado Retail, Melanie Smith, a déclaré que «peu importe la difficulté avec laquelle nous travaillons, nous n’aurons pas suffisamment de capacité pour répondre aux niveaux de demande sans précédent».

Elle a poursuivi en disant que “de nouveaux créneaux de livraison seront libérés tous les jours pour la semaine à venir, au fur et à mesure des capacités”.

Il n’est actuellement pas clair si Ocado autorise de nouveaux clients. Si vous n’avez pas encore de livraison réservée, le site Web d’Ocado note qu’il y a “une disponibilité limitée au cours des prochains jours”.

Merci, Natalia, nous faisons tout notre possible pour servir le plus de clients possible et nos équipes travaillent 24h / 24. Veuillez continuer à vérifier sur le site Web les mises à jour sur les nouvelles commandes et le moment où de nouveaux créneaux de livraison seront disponibles.- RubyMarch 24, 2020

Comment ouvrir un compte

Vous pouvez vous inscrire à Ocado en utilisant un compte Facebook et PayPal, ou simplement remplir vos coordonnées telles que votre adresse e-mail et votre code postal pour vous inscrire.Cochez la case si vous souhaitez vous désinscrire des offres, bons et cadeaux d’Ocado avant de toucher ‘S’inscrire’.

Avantages et avantages

Les nouveaux clients peuvent profiter d’une livraison gratuite de trois mois avec Smart Pass, et Ocado propose également des délais de livraison d’une heure.

Mesures et politiques sur les coronavirus

Ocado a dû suspendre temporairement son service en raison de la forte demande, mais il est maintenant de retour en ligne. Les clients ne peuvent réserver qu’un créneau de livraison tous les sept jours pour libérer plus de créneaux pour les autres clients.

Certains produits sont limités à un ou deux par commande, et un petit nombre d’articles volumineux ont été retirés de la vente pour faire plus de place dans chaque camionnette. La société a expliqué comment le stockage a affecté son service pendant l’épidémie de coronavirus.

Les membres Smart Pass qui ont adhéré avant 2020 seront placés dans une file d’attente prioritaire temporaire afin de pouvoir réserver un créneau de livraison chaque semaine. Ocado enverra un e-mail et un SMS entre 09h00 et 17h00 pour permettre aux membres d’accéder à la file d’attente.

Nous savons que notre service n’a jamais été aussi important dans la vie quotidienne du pays, et nous voulons vous tenir informé.Cette infographie simple explique pourquoi et comment la constitution de stocks a affecté notre service et pourquoi il est juste de limiter certains produits. toutes les personnes. pic.twitter.com/hU1A879KLVM 22 mars 2020

Morrisons

(Crédit d’image: Morrisons)

Prochain créneau de livraison: aucun actuellement disponible (dernière mise à jour le 01/04/20)

Le site Web de Morrisons a récupéré après avoir été en panne pendant quelques jours, mais il n’y a toujours pas de créneaux de livraison disponibles pour le moment. Il existe également une très petite sélection de pâtes.

Comment ouvrir un compte

Pour vous inscrire à un compte en ligne Morrisons, entrez d’abord votre code postal pour vérifier si Morrisons livre dans votre région. Une fois que tout vous est donné, entrez vos coordonnées et un mot de passe pour vous inscrire. Vous pouvez également recevoir des offres sur mesure, des coupons et des communications de Morrisons.

Avantages et avantages

Vous pouvez utiliser un compte Facebook pour vous connecter et Morrisons Quick Shop remplit votre chariot avec les meilleures choses que vous voudrez peut-être acheter en un seul clic. Un pass de livraison est également disponible avec des choix réguliers pour ceux qui souhaitent faire leur boutique hebdomadaire en ligne.

Mesures et politiques sur les coronavirus

Les commandes doivent être finalisées 48 heures avant la livraison. Morrisons travaille sur l’introduction d’un certain nombre de mesures pour aider à réduire la quantité de substituts et d’articles manquants que certains clients rencontrent avec leurs magasins d’alimentation en ligne:

Salut! Désolé pour ça. Nous connaissons actuellement une forte demande qui est à l’origine du manque de disponibilité et de créneaux de livraison. Nous introduisons un certain nombre de mesures pour nous assurer que nos clients peuvent obtenir les produits dont ils ont besoin et les communiquerons quand nous le pourrons – MattMarch 24, 2020

Waitrose

(Crédit d’image: Waitrose)

Prochain créneau de livraison: aucun actuellement disponible (dernière mise à jour le 01/04/20)

Waitrose accepte toujours les inscriptions de nouveaux clients – cependant, tous les créneaux de livraison et de click & collect ne sont malheureusement pas disponibles pour le moment. Vous pouvez néanmoins modifier ou annuler les commandes existantes.

Mise à jour 01/04/20: Waitrose a mis à jour son site Web pour informer ses clients de son soutien aux personnes vulnérables et âgées en leur donnant un accès prioritaire à ses créneaux de livraison à domicile et Click & Collect.

Il ne semble pas non plus que beaucoup s’ouvriront dans un avenir proche, car la marque ne confirme pas de nouvelles machines à sous pour le moment – mais cela pourrait bien être simplement un manque de communication avec l’équipe des médias sociaux:

Les machines à sous se remplissent plus rapidement que d’habitude et notre équipe fait tout ce qu’elle peut pour offrir le nombre maximum disponible. Veuillez rester avec nous, dès que les créneaux seront disponibles, ils seront mis en ligne sur notre site Web et notre application. – Matthew24 mars 2020

Comment ouvrir un compte

L’inscription à Waitrose est simple: il vous suffit de saisir vos coordonnées, telles que votre adresse et votre numéro de contact, puis de cliquer sur «Suivant» et vous pouvez commencer vos achats immédiatement.

Avantages et avantages

Waitrose a un certain nombre d’offres de lancement attrayantes, y compris une économie de 30 £ sur vos trois premières épiceries en ligne. Le site Web comprend également des centaines de recettes et répertorie les ingrédients afin que vous puissiez les ajouter rapidement à votre panier.

Mesures et politiques sur les coronavirus

La société a suspendu ses codes promotionnels en ligne ainsi que toute incitation à l’offre jusqu’à nouvel ordre. Certains produits sont limités pour une durée limitée, les clients ne sont autorisés à acheter qu’un maximum de deux paquets de papier toilette et trois de tout article d’épicerie spécifique.

Les produits de divertissement ne sont également plus disponibles à la commande en ligne dans un avenir prévisible. Les substitutions pour les commandes en ligne ne peuvent pas être retournées à votre chauffeur si elles ont été traitées, et les chauffeurs n’entreront pas dans les maisons.

Toutes les livraisons en ligne seront également emballées pour faciliter leur retrait rapide.

Domino’s: Obtenez jusqu’à 50% de rabais sur la pizza + livraison sans contact

Domino’s définit ses offres par région, mais de nombreux magasins au Royaume-Uni proposent jusqu’à la moitié du prix de leurs pizzas lorsque vous dépensez un certain seuil. Entrez simplement vos informations de livraison pour voir combien vous pouvez économiser sur la livraison de pizza cette semaine. De plus, il y a aussi une livraison sans contact, si vous commandez et prépayez en ligne.

Voir l’offre

Pizza Hut: 2 pizzas moyennes et un côté classique pour 20 £

Vous pouvez prendre deux pizzas moyennes et un côté classique pour seulement 20 £ chez Pizza Hut en ce moment, ou passer à un plus grand pour seulement 2 £ supplémentaires. Il existe également de nombreuses autres offres de Pizza Hut – il vous suffit de saisir votre code postal pour voir ce que vos restaurants locaux proposent. Pizza Hut effectue également une livraison sans contact.

Livraison d’alcool

Amazon Royaume-Unis: Parcourir tous les vins, bières et spiritueux

Amazon ne se contente pas de livrer de la nourriture, il vend également une vaste gamme de boissons alcoolisées: vin, bière, spiritueux, cidre, saké et plus encore. Ce qui distingue Amazon des autres services de livraison d’alcool, c’est sa livraison Prime, ce qui signifie qu’en temps normal, vous pourrez mettre la main sur une bouteille ou un fût en deux temps rapides.

The Drink Shop: 20% de rabais sur certains vins, bières et liqueurs sélectionnés

Service de livraison d’alcool Le Drink Shop est actuellement encore ouvert, et vous pouvez obtenir 20% de réduction sur l’alcool sélectionné ce mois-ci. Rendez-vous sur la boutique en ligne dès maintenant pour découvrir sa sélection de bières blondes, cidres, vins, spiritueux, mixeurs et tout le reste.

Voir l’offre

Vinatis: Économisez jusqu’à 28% sur certaines bouteilles de vin

Le détaillant de vin Vinatis offre actuellement la livraison gratuite de vin sur toutes les commandes de plus de 150 £, ainsi que des rabais allant jusqu’à 28% sur certaines bouteilles lors de sa vente flash. La société dispose aujourd’hui d’une large gamme de blancs, rouges, roses et vins mousseux, et offre également un bon de réduction de 5 £ si vous vous inscrivez à sa newsletter.

Voir l’offre

Beer Hawk: Livraison gratuite sur les commandes de bière de plus de 50 £

Service de livraison de bière Beer Hawk est l’un de vos meilleurs paris en ce moment si vous recherchez un fût ou si vous souhaitez réapprovisionner en bières artisanales. Le détaillant donne actuellement 1 £ de chaque commande de livraison de bière pour soutenir les travailleurs de l’hôtellerie touchés par les fermetures de bars et de bars provoquées par la crise COVID-19 – ce qui est une raison de plus pour parcourir son excellente sélection de bières.

Voir l’offre