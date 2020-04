quels sont les plus sensationnels et comment les signaler

Aujourd’hui, nous avons à nouveau affaire à des arnaques en ligne, car les outils informatiques sont en constante évolution et l’on découvre que les arnaques sur le net ou via les réseaux sociaux s’adaptent à la vitesse de la lumière aux dernières frontières numériques. Voyons les catégories de macro des arnaques les plus courantes:

phishing: escroquerie qui survient lorsque nous communiquons de bonne foi un nom d’utilisateur, un mot de passe et d’autres informations personnelles très sensibles. Le crochet peut être Whatsapp, un SMS ou un e-mail, mais il est impossible de dire toutes les nuances de cette arnaque. Sachez que c’est la base de plus de 0% des arnaques.

Emballage et spam de facture: jamais commandé de colis, des factures pour quelque chose qui n’a jamais été acheté ou un paiement mensuel pour les services d’abonnement. Arnaque qui voyage par e-mail et qui utilise souvent des prétextes pour nous faire ouvrir des pièces jointes qui infectent notre appareil avec les pires logiciels malveillants.

Arnaque aux billets en ligne: de faux billets vendus comme s’ils étaient réels (parfois indiscernables de la vérité) pour des événements sportifs, des spectacles ou des concerts, et tirent parti des prix bas ou de la disponibilité lorsque d’autres les ont finis.

Extorsion numérique: il peut prendre différentes formes, allant du chantage aux menaces réelles. De toute évidence, ils tirent parti de notre côté obscur, car chacun de nous cache quelque chose.

Faux crowdfunding: vous découvrirez des escrocs avec des histoires super émouvantes, car ils ont perdu leur maison, leurs parents les ont chassés, ils ont besoin de soins médicaux coûteux, etc. Des campagnes qui sont évidemment très fausses.

Arnaques en ligne: quelles sont les plus sensationnelles et comment les signaler

Mais que faire si nous sommes victimes d’escroqueries en ligne et que nous voulons les signaler? Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes tombé dans un piège, il est très important de signaler immédiatement une plainte à la police postale ou aux carabiniers. Il est essentiel que vous donniez tous les détails afin d’expliquer comment les faits se sont déroulés, et le plus tôt vous le signalerez, le mieux ce sera.

Mais rappelez-vous que aujourd’hui, il est possible de déposer une plainte en ligne directement depuis le site Internet de la police postale. Ici, vous pouvez avoir un modèle prédéfini à remplir et à envoyer par voie électronique. En tout état de cause, cette procédure de dépôt de plainte il doit toujours être intégré au poste de police choisi, où le document prendra une valeur de réclamation légale en signant devant l’officier P.G.

Faut-il recourir à un avocat en cas d’escroqueries en ligne? Nous disons non, mais il est clair que le soutien d’un avocat est utile pour ses connaissances spécifiques et parce qu’il sera en mesure de vous aider au mieux tant dans les enquêtes préliminaires qu’en cas de procès. Si l’objectif est l’indemnisation, l’avocat peut faciliter la réalisation du montant estimé, surtout si la fraude impliquait un équivalent significatif.