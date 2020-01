Qu’est-ce qu’Amazon S3? | TechRadar

Amazon S3 est le produit fondamental de la gamme Amazon Web Services. Bien connu et réputé, il est le fondement de la plupart des services de cloud computing d’Amazon disponibles. Sans cela, de nombreuses applications Web que nous utilisons ne fonctionneraient pas, y compris Amazon.com lui-même.

Pour comprendre ce qu’est S3 et ce qu’il fait, il est important de commencer par le début et de définir le concept de stockage d’objets. Contrairement aux fichiers stockés sur votre propre ordinateur portable, qui utilisent un système de stockage par blocs hiérarchique inventé il y a des décennies, Amazon Simple Storage Service (ou S3) utilise le stockage d’objets qui stocke les données comme un objet indépendant. Un objet peut stocker des métadonnées associées et un identifiant d’objet. Avec le stockage d’objets, il n’y a pas les mêmes limitations en termes de fiabilité, de vitesse, d’emplacement de stockage ou de flexibilité que le stockage de fichiers traditionnel.

Avec S3, le stockage dans le cloud est non seulement possible, mais offre un niveau élevé de fonctionnalités pour l’analyse des Big Data à l’aide d’un lac de données, des applications de médias sociaux incroyablement complexes comme Facebook, de vastes initiatives d’entreposage de données dans les instituts de recherche, la modélisation de données dans des entreprises comme Ford pour développer des matériaux utilisé dans les voitures et le développement d’applications mobiles pour fonctionner sur une grande variété d’appareils pour des millions d’utilisateurs et des plateformes de commerce électronique comme Amazon.com.

Lancé en 2006, Amazon S3 a immédiatement fait des vagues en raison de sa flexibilité pour un large éventail d’industries. Le secteur des soins de santé peut être sûr qu’il est sûr, fiable et conforme aux réglementations de conformité pour le stockage des dossiers de santé électroniques. Les entreprises de Big Data peuvent compter sur le fait qu’il est suffisamment robuste pour gérer des quantités massives de données à l’échelle du pétaoctet. Les constructeurs automobiles peuvent compter sur S3 car il a les performances requises dans un marché hautement concurrentiel pour gérer et suivre les données de toutes formes. Les universités et même les entités gouvernementales utilisant S3 n’ont pas à se soucier des problèmes de disponibilité ou de sécurité. Les grandes entreprises savent que S3 est capable d’évoluer pour répondre à la demande des utilisateurs, qui peut varier considérablement en fonction des tendances des utilisateurs et des besoins du marché.

En bref, S3 est devenu l’une des technologies fondatrices d’Internet, du commerce électronique, des applications Web, des médias sociaux, de l’analyse de Big Data, de la découverte de données, des applications mobiles sur votre smartphone, des appareils Internet des objets dans la maison connectée, des tableaux de bord d’entreprise et à peu près n’importe quelle autre tendance technologique à laquelle vous pouvez penser – et quelques-unes que vous ne connaissez peut-être même pas.

S3 est également fiable. Amazon déclare que le service fournit «les onze 9 secondes» de fiabilité (ou 99,999999999% de disponibilité), ce qui répond aux exigences de toute application critique. Il n’est pas étonnant que Netflix, Airbnb, Pinterest, Dropbox, Reddit et des milliers d’autres services utilisent S3 et n’existeraient même pas s’il n’y avait pas le produit de stockage cloud.

Avantages d’Amazon S3

À certains égards, Amazon S3 est un produit si important pour le cloud computing qu’il peut vous aider à comprendre les avantages du cloud lui-même, pas seulement ce produit Amazon. Tout commence par l’évolutivité. Tout utilisateur peut s’inscrire gratuitement à S3 et commencer à utiliser le stockage d’objets pour une application interne simple que vous créez pendant le déjeuner. La console n’est pas conçue uniquement pour les développeurs et les informaticiens, et le service n’est pas destiné uniquement aux grandes entreprises à traiter d’énormes quantités de données. Même les startups peuvent s’inscrire et utiliser Amazon S3, accédant à une plate-forme qui fournit 5 Go de stockage, 20 000 demandes «get» pour une application et 2 000 demandes «put» sans avoir à construire un centre de données. (Les termes «mettre» et «obtenir» ont à voir avec le fonctionnement du stockage d’objets – ils se réfèrent aux fonctions de téléchargement et de téléchargement de données.)

En fait, bien que S3 puisse fonctionner avec un centre de données existant, il ne nécessite aucune infrastructure informatique en place – pas de serveurs, pas de mémoire, pas d’allocations de stockage. Amazon S3 fonctionne au sein de l’écosystème Amazon avec des services comme Amazon Glacier (pour les sauvegardes à long terme) ou Amazon Cloudfront (pour distribuer le contenu en toute sécurité).

Pour ce démarrage avec une application utilisant l’allocation de stockage d’objet S3 de niveau de base, il est possible de passer à l’échelle supérieure avec S3 pour gérer une croissance massive – même en devenant la prochaine application Facebook ou Instagram. Comme pour le cloud computing en général, il n’y a pas de limites en termes de manque d’infrastructure, de capacité de performance ou d’exigences de sécurité nécessaires.

Au fur et à mesure que vos besoins évoluent et que vos besoins en données évoluent, vous n’avez pas besoin de construire subitement un centre de données et de vous renseigner sur la configuration du serveur et les matrices de stockage. Liés à cela sont les avantages de l’utilisabilité, des structures de coûts, de la sécurité, de la mise en réseau, des performances – en bref, S3 correspond à tous les avantages typiques du cloud computing pour gérer la croissance des utilisateurs et vos propres besoins.

Au fur et à mesure que votre entreprise évolue, S3 suit le rythme sans exiger que votre personnel construise une infrastructure de stockage, ajoute plus de serveurs et de stockage, ou même s’occupe des complexités informatiques typiques qui accompagnent un projet complexe basé sur la technologie.