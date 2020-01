Qu’est-ce que AWS Console? | TechRadar

Amazon Web Services (AWS) comprend plus de 175 produits et services différents, tous conçus pour vous aider à exécuter votre environnement de cloud computing. Il s’agit d’un catalogue assez complet, comprenant des outils pour vous aider à gérer, déployer et maintenir le calcul, le stockage en ligne, les bases de données cloud, la mise en réseau, l’analyse, la robotique, l’apprentissage automatique, l’Internet des objets, la sécurité, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, le développement des médias et des applications, et les applications mobiles – pour n’en nommer que quelques-unes.

La console AWS est le principal point de contrôle pour tous les services que vous utilisez, et elle a le pouvoir de vous aider à faire évoluer et à gérer votre environnement de cloud computing. Il s’agit d’un «guichet unique» qui donne même accès à AWS Marketplace pour trouver et déployer plus de services et un moyen de visualiser vos services et tous les coûts associés à l’utilisation de ces services. Et pourtant, la console elle-même est facile à utiliser et pas trop compliquée pour les nouveaux utilisateurs.

Pour découvrir ce que cet outil et faire pour votre entreprise, cette présentation commencera par expliquer AWS lui-même, puis les principales fonctions de base de la console AWS.

AWS est en réalité une entreprise et un produit à la fois. Filiale d’Amazon, l’entreprise a démarré en 2006 et propose une multitude de services pour le cloud computing. En fait, AWS comprend 175 services différents, dont 60 qui sont libres d’essayer et de déployer dans un environnement réel. Les services les plus populaires incluent Amazon Simple Storage Service (ou S3) pour le stockage d’objets dans le cloud et Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) pour l’accès au serveur virtuel.

Cela simplifierait excessivement AWS de dire que c’est uniquement pour les applications, le stockage et les serveurs. Les entreprises utilisent AWS pour une grande variété de fonctions de cloud computing, y compris les déploiements de code, l’analyse de Big Data, l’exécution fiable d’applications mobiles populaires, l’exploitation de vastes projets de data lake et pour l’entreposage de données et la diffusion multimédia. Si vous nommez une entreprise au hasard, comme Netflix ou Uber, et que vous vous demandez s’ils utilisent AWS pour leurs besoins en cloud computing, c’est un bon pari qu’ils le font déjà.

C’est pourquoi il est intéressant de noter qu’AWS Console existe même car cela devrait être beaucoup plus compliqué. Toute entreprise peut s’inscrire à AWS Console en quelques minutes, puis sélectionner les services à déployer et les faire fonctionner quelques instants plus tard. Cela pourrait expliquer la grande popularité d’AWS et d’AWS Console – qu’il y a toute cette puissance et cette flexibilité, un moyen de faire évoluer les performances informatiques d’une entreprise, et pourtant, le démarrage est si simple. Avec les services d’informatique en nuage concurrents, la montée en puissance est beaucoup plus complexe.

AWS Console donne accès à tous vos utilisateurs, à l’utilisation des services, à l’intégrité du cloud computing et à la facturation mensuelle. Lorsque vous avez besoin d’aide avec n’importe quel service, vous pouvez générer un ticket d’assistance directement depuis l’application. AWS Console vous permet également de déployer une API (Application Programming Interface) et de suivre les révisions et les déploiements de code pour les applications.

Avantages de l’utilisation d’AWS Console

Le principal avantage ici est d’avoir un point de gestion et de contrôle pour tous ces services, d’une manière qui semble presque improbable à l’ère de la complexité technique dans le cloud. Dire qu’il existe une interface que vous pouvez utiliser pour ajouter et supprimer des services, pour voir une carte de déploiement de votre infrastructure informatique, pour examiner les coûts de tous les services en un seul endroit semble presque impossible. Le fait qu’AWS Console soit si étendu et accessible à tous pour commencer avec le cloud computing est un avantage majeur pour l’utilisation du produit.

La console AWS offre également une grande flexibilité. Vous pouvez choisir le système d’exploitation que vous souhaitez utiliser, les services que vous souhaitez déployer et le niveau de sécurité requis pour vos applications et vos données. AWS Console est conçue pour toute entreprise et supprime une grande partie de la complexité initiale, des exigences de configuration et des coûts initiaux associés au cloud.

Une fois que vous avez plongé dans AWS Console, il convient également de noter qu’il existe une assistance en ligne complète pour chaque service, y compris une vaste gamme de supports d’assistance technique. Étant donné qu’AWS est devenu si populaire auprès de nombreuses entreprises, il existe une multitude d’informations sur les études de cas, des conseils pratiques et des conseils pour quiconque souhaite déployer plusieurs services dans le cloud.

Un autre avantage intéressant de l’utilisation d’AWS Console est qu’il s’agit du même outil qu’Amazon utilise pour exécuter Amazon.com, qui est une opération de commerce électronique de plusieurs milliards de dollars. Cela signifie qu’il est fiable, sécurisé et suffisamment solide sur le plan opérationnel pour l’un des portails Web les plus utilisés aujourd’hui.

Ce que cela signifie pour toute entreprise, c’est que la puissance de calcul dont vous avez besoin est accessible, disponible et abordable pour commencer, puis vous permet d’étendre vos services et de profiter de plus en plus de produits AWS à mesure que vos besoins évoluent. Au final, toute entreprise peut expérimenter avec des services cloud sans la complexité habituelle et les coûts élevés.