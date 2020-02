Qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce si important?

La latence est l’un des aspects qui peut le plus influencer notre expérience utilisateur lorsque nous lisons des titres en ligne, ainsi que lorsque nous naviguons sur Internet ou regardons du contenu multimédia en streaming. Son impact et son importance sont si importants qu’une latence élevée cela peut même ruiner la connexion Internet plus rapidement de la planète

Ce n’est pas un problème que nous devons prendre à la légère. C’est très bien d’avoir une connexion rapide, après tout si nous avons des vitesses de téléchargement et de téléchargement plus élevées nous pouvons télécharger et télécharger du contenu en moins de temps, mais si la latence n’est pas à la hauteur, nous aurons une si mauvaise expérience qu’elle peut être désastreuse.

Nous avons récemment parlé du problème de latence lié au jeu dans le cloud, en fait nous avons fait écho à une comparaison entre GeForce Now et Google Stadia, et aujourd’hui nous voulons nous concentrer sur une clarification précise quelle est exactement la latence et pourquoi est-elle si importante Quand on parle du jeu en ligne.

Qu’est-ce que la latence exactement?

La latence fait référence au délai qui se produit depuis la fin des paquets de données un aller-retour, c’est-à-dire à partir du moment où ils quittent l’équipe locale jusqu’à ce qu’ils atteignent l’équipe locale et reviennent à l’équipe locale.

Nous comprendrons mieux avec un exemple appliqué aux jeux, qui est au cœur de cet article. Lorsque vous profitez d’un jeu de votre jeu d’action en ligne préféré, votre ordinateur communique, via le routeur, avec le serveur qui gère les services de jeu en ligne sous ce titre. Il y a une communication bidirectionnelle

Eh bien, lorsque vous effectuez une action qui affecte d’autres joueurs, comme un tir pour se défendre contre un ennemi, votre équipe envoie les données de cette action au serveur, elle doit les traiter et rendre le résultat à votre équipe. La latence mesure le délai (le temps qu’il faut) pour terminer l’ensemble du processus.

Il est important d’être clair que tant que de nouvelles communications ne seront pas terminées, de nouvelles ne seront pas entreprises. Si vous avez une latence élevée, le temps nécessaire pour terminer sera très élevé, et vous ne profiterez pas d’une expérience en temps réel. La latence est généralement mesurée en millisecondes (ms), et est parfois responsable de voir des sauts en action, ou de la paralysie de votre personnage.

La latence affecte les temps de réponse, mais où est la limite?

C’est une bonne question. Tout d’abord, nous devons tenir compte du fait que chaque type de connexion Internet a certains niveaux de latence. Par exemple, dans les connexions par satellite, une latence de 800 ms est normale, tandis que dans les réseaux 3G, nous 120 ms. Moins de 4G est réduit 60 ms, et avec une connexion Ethernet filaire, il est normal d’avoir environ 10 ms

Cependant, nous devons garder à l’esprit que la latence peut être affecté par de nombreuses choses: l’état des serveurs de destination et de leur propre connexion Internet, l’état de nos équipements et de notre connexion Internet, la saturation de celui-ci et la saturation du jeu lui-même, car tous les fournisseurs de services de jeux en ligne ne disposent pas de serveurs adéquats pour maintenir une bonne expérience lorsque le nombre de joueurs est “anormalement élevé”.

En général, les niveaux de latence que nous pouvons considérer comme acceptables varient en fonction de ce que nous voulons faire. La même page Web se chargera presque instantanément si nous avons une latence de 10 ms ou moins, mais cela peut prendre jusqu’à 2 secondes si nous avons une latence de 70 ms. Si nous allons dans des cas extrêmes de plus de 500 ms de latence, ce chiffre peut atteindre 16 secondes.

Si nous parlons de jeux, je suis sûr que l’idéal est de ne pas avoir plus de 40 ms de latence. Jusqu’à 70 ms, l’expérience peut continuer à être acceptable en fonction de la rapidité de l’action, mais lorsque nous déplaçons plus de 90 ms, les problèmes commencent. Je ne parle pas sans raison, je me souviens d’un jeu à League of Legends dans lequel, en raison de problèmes de mon fournisseur d’accès Internet, j’ai dû jouer avec des latences de 120 ms à 350 ms. C’était désastreux.

Les jeux ne nécessitent pas de vitesse élevée Connexion Internet, mais latence réduite et stabilité minimale et sans coupures si nous voulons que l’expérience globale soit bonne.

Que puis-je faire pour le réduire?

Il n’y a pas de formule magique, et dans de nombreux cas, les latences élevées finissent par être motivées par des problèmes des serveurs de destination ou une panne technique de notre fournisseur Internet, et contre cela nous ne pouvons rien faire. Avec tout, je veux partager avec vous Une série de recommandations qui peuvent être utiles:

Utilisez toujours des connexions câblées pour jouer, car elles sont plus stables et moins vulnérables aux interférences.

Redémarrez le routeur et le PC si nous avons des latences élevées, car dans de nombreux cas, cela peut résoudre le problème.

Fermez ou réduisez les téléchargements en arrière-plan, car ils génèrent du trafic réseau en consommant des ressources.

Utilisez un bon routeur pour les jeux, au final c’est la clé pour profiter d’une expérience optimale.

Assurez-vous que notre fournisseur offre un service adéquat et à la hauteur de ce que nous payons.

Gardez l’équipement et le routeur à jour.

Effectuez une analyse périodique des logiciels malveillants. Certaines menaces de sécurité consomment des ressources réseau.

Assurez-vous que nous n’avons pas d’intrus dans notre réseau, un autre problème important que nous devons éviter.

Contenu proposé par AVM FRITZ!