Qu’est-ce que Colonne, le nouveau réseau social pour les riches

Au fil des ans, le réseau social le plus célèbre au monde, Facebook est devenu comme un lieu commun, les réseaux sociaux des années cinquante et, gazouillement celle des intellectuels. De même, Instagram a été étiqueté comme le réseau social de dernière génération, et à son tour Tik Tok est devenu le réseau social des très jeunes. Un nouveau réseau social ne pouvait donc pas manquer depuis longtemps sur le web: colonne, le réseau social des riches, comme il a été surnommé.

Parce que Column est un réseau social spécialement conçu pour les riches

Même si nous étions simplement curieux de savoir de plus près comment ce réseau social s’est construit, nous ne pourrions pas complètement: pour commencer, il est possible de s’inscrire uniquement sur invitation; l’inscription aura également le coût de 100 000 euros. Des personnalités seront présentes au sein de ce réseau social Gwyneth Paltrow, riches entrepreneurs de premier plan, Lauréats du prix Nobel et des personnalités telles que Elon Musk.

Parlant toujours des curieux, cependant, ce sera possible pour les gens ordinaires (même sans avoir l’occasion d’interagir) jetez un œil à tout ce que ces personnalités vont publier sur les réseaux sociaux. L’idée est donc de se sentir inspiré par la vie des stars que l’on voit tous les jours ou à la télévision ou sur le web. L’un des aspects positifs de ce futur réseau social est que cette sélection initiale rigoureuse des membres, ne permettra pas aux trolls de diffuser de fausses nouvelles. À cet égard, le bouton similaire sera absent, mais il y en aura une visant à rendre plus crédibles les nouvelles qui seront publiées: le bouton Vérité (vérité en anglais). Plus il y a de clics sur le bouton vérité, plus les informations seront fiables.