Qu’est-ce que la charge USB rapide et pourquoi est-ce important?

Le Samsung Galaxy S20 est le premiers smartphones du marché pour recevoir la certification de charge rapide USB accordée par l’organisation industrielle responsable de la norme, le USB Implementers Forum.

Il y a quelques années, il existe sur le marché des dizaines de modèles de différents fabricants qui promettent d’avoir une fonction de «charge rapide», mais si le nouveau Galaxy est le premier à obtenir cette certification USB-IF, qu’est-ce que cela signifie pour les autres appareils?

La plupart des téléphones mobiles intelligents modernes sont chargés via un port USB. Mais seuls certains chargeurs et câbles et en particulier sous l’interface USB-C avec USB 3.1 qui prennent en charge la norme USB Power Delivery (USB-PD), sont capables de fournir de l’énergie à la vitesse et dans la quantité nécessaires pour obtenir une “charge rapide” avec un maximum établi dans le 5A et 100 watts.

Comme son nom l’indique, cette “charge USB rapide” recharge les batteries à une vitesse plus élevée et avec la sécurité nécessaire pour cela. Les derniers smartphones n’ont pas besoin de tant d’énergie, et ce, principalement pour des raisons de sécurité. Un smartphone typique nécessite beaucoup moins que ces 100 watts maximum pour se charger et la plupart des appareils ou câbles à «charge rapide» atteignent un maximum de 20 watts et même moins. Plus d’énergie génère plus de température et nous savons tous ce qui se passe lorsque la batterie d’un téléphone devient trop chaude.

Fonctionnement de la charge rapide USB

Cependant, les nouvelles spécifications USB-PD 3.0 et les alimentations programmables (PPS) permettent aux appareils de modifier et de gérer dynamiquement la puissance de charge. Cela permet non seulement de recharger plus efficacement, mais permet également aux smartphones d’utiliser en toute sécurité une consommation d’énergie plus élevée et, par conséquent, de charger beaucoup plus rapidement.

Les Galaxy S20 sont les premiers smartphones à être certifiés PPS et USB-PD, ce qui signifie qu’ils peuvent gérer jusqu’à 25 W et le modèle Ultra jusqu’à 45 watts. Techniquement, le Galaxy Note 10+ a été le premier à prendre en charge les modes de charge 25W et 45W, et Samsung a déjà envoyé la demande de recevoir également la certification USB-IF.

Il existe d’autres terminaux qui prennent en charge les modes de charge rapide, mais n’ont pas cette spécification. Le plus important est le “Quick Charge 4.0+” de Qualcomm, qui peut atteindre jusqu’à 45 watts. Des fabricants comme Lenovo préparent un terminal de jeu haute performance qui utilisera un chargeur de 55 watts.

Ces systèmes de charge rapide vous permettent d’obtenir plusieurs heures de fonctionnement avec quelques minutes de charge. Par exemple, un iPhone 11 qui utilise des accessoires secondaires pour utiliser des chargeurs rapides USB-C peut atteindre environ 50% de la durée de vie de la batterie après trente minutes de charge.

Compte tenu du fait que les batteries sont des composants fondamentaux dans tout appareil mobile et en particulier dans un smartphone, et que l’autonomie est une caractéristique que l’industrie n’a pas fini de résoudre correctement en raison de l’augmentation de la taille et de la puissance des dernières générations, cette charge USB rapide C’est un grand soulagement pour l’utilisateur, bien qu’il nécessite un bon chargeur et des câbles USB de type C certifiés et de qualité pour obtenir la vitesse la plus élevée qui permet la norme et des recharges sûres afin de ne pas endommager les bornes.

Un autre scénario qui contribuera à améliorer cette fonctionnalité et dans le processus d’élimination des déchets électroniques, est le vote du Parlement européen qui forcera la création d’un chargeur commun pour tous les appareils électroniques portables. Union européenne. Mesures législatives (très nécessaires) pour garantir la interopérabilité de différents chargeurs sans fil avec différents appareils mobiles: augmenter le volume des câbles et chargeurs collectés et recyclés dans les États membres et éviter des coûts inutiles lors de l’achat de nouveaux chargeurs.

Le Parlement européen préparerait également une proposition visant à simplifier le remplacement des piles. Selon le projet filtré, les fabricants doivent fournir aux consommateurs remplacement de la batterie non seulement à partir de smartphones, mais aussi à partir de tablettes et d’écouteurs sans fil.