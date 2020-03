Qu’est-ce que la liste Robinson et à quoi sert-elle

Cela vous sera arrivé à l’occasion. Vous êtes rassemblé ou dans une situation délicate et vous recevez un appel téléphonique. Le nombre ne ressemble à rien, mais vous répondez. Dans le pire des cas, personne ne répond de l’autre côté. Non seulement cela, ce même numéro vous appelle encore et encore au cours des jours suivants.

Il existe de nombreux types de publicités agaçantes ou indésirables. Messages SMS que vous recevez pratiquement tous les jours en vous proposant le même produit ou offre, qui, aussi prometteur soit-il, ne vous intéresse pas du tout. Appels téléphoniques à des moments où ils sont agaçants et se répètent dans le temps. Il peut même arriver de recevoir courriels, bien qu’il soit plus facile de les envoyer dans la barre de courrier indésirable ou dans la corbeille.

En maintenant l’équilibre entre ce qui est légal et ce qui est acceptable, certaines entreprises annoncent leurs produits et services agressif ou ennuyeux. Cela peut se produire de temps en temps et ne pas lui donner d’importance, mais lorsqu’il est répété régulièrement, le désagrément peut entraîner bloquer ce numéro.

Un des conseils qui est généralement donné lorsque nous subissons des publicités indésirables, généralement par téléphone, est que nous nous Liste Robinson. Le service est gratuit, il n’est pas très compliqué d’effectuer le processus d’inscription et, par conséquent, nous cesserons de recevoir des appels ou des messages publicité ennuyeuse.

Pas sans mon consentement

Il y a des entreprises qui la liberté de nous contacter pour annoncer des produits et services. Parfois, ce sont des entreprises dédiées à cela, c’est-à-dire que celui qui offre le produit ou le service annoncé ignore ces pratiques ou, du moins, n’est pas directement lié.

D’autres, cependant, Ils nous demandent si nous voulons Recevoir de la publicité Cela peut vous être arrivé ou vous l’avez vu lorsque vous vous inscrivez sur un site Web ou que vous vous inscrivez en tant qu’utilisateur en ligne ou par téléphone. Parfois c’est à propos marquer le champ d’un formulaire, dans d’autres il s’agit de la décocher, parfois le consentement est implicite dans d’autres permissions que nous acceptons sans lire…

Dans d’autres cas, notre coordonnées Ils ont été vendus à des tiers. Que nous ayons donné ou non une autorisation est oublié, car nous ne pouvons pas connaître la source de ces données, qui sont généralement partagées par plusieurs sociétés, de notre fournisseur Internet à notre banque, via les pages blanches du téléphone.

Quoi qu’il en soit, l’objectif de la Liste Robinson c’est, selon ses propres mots, “éviter la publicité d’entreprises auxquelles vous n’avez pas donné votre consentement pour recevoir de la publicité. ” Cela sert tellement à appels téléphoniques comme pour Messages SMS / MMS, courriels ou courrier postal, bien que ce dernier soit tombé en désuétude pour son coût par rapport aux méthodes précédentes.

Ça marche vraiment pour quelque chose?

La question à un million de dollars est la suivante: la liste Robinson est-elle bonne? Pour commencer, il n’y a pas une seule liste Robinson. Il appartient à chaque pays d’avoir votre propre liste de référence pour les entreprises de ce pays. Il peut même y en avoir plusieurs dans le même pays.

En Espagne, le plus populaire est accessible à partir de ce lien et s’appelle Liste Robinson. Comme indiqué sur sa page, “si une entité ou une entreprise souhaite vous envoyer des publicités personnalisées et que vous n’y avez pas expressément consenti, a l’obligation légale de consulter la liste Robinson et, si vous vous êtes inscrit, elle ne pourra pas vous envoyer la livraison publicitaire ».

Peut s’inscrire toute personne physique à partir de 14 ans. Cela exclut les enfants de moins de 14 ans et les entreprises ou organisations. Une fois inscrit, vous aurez un nom d’utilisateur et un mot de passe pour modifier vos paramètres, c’est-à-dire donner ou accepter le consentement à certaines entreprises et publicités.

Quant à l’efficacité de la liste Robinson, en principe les changements et les inscriptions mettent du temps à être effectifs environ deux mois, selon que vos données sont incluses ou non dans des campagnes publicitaires actives. Sur le plan juridique, le traitement de nos données et leur utilisation sont réglementés dans le Règlement (UE) 2016/679, dans la Loi organique 3/2018 Protection des données personnelles et garantie des droits numériques et, enfin, Loi 32/2003 Général des télécommunications et du Loi 34/2002 des services de la société de l’information et du commerce électronique.

Une liste Robinson avec l’histoire

En Espagne, le Liste Robinson Référence a été créée en 1993. Son responsable était le Fédération du commerce électronique et du marketing direct (FECEMD), qui à l’été 2010 a changé de nom et a été renommé Association espagnole d’économie numérique (adigital), qui intègre actuellement plus de 500 entreprises et institutions et qui a son siège à Barcelone.

À son tour, dans adigital d’autres agences et organisations sont intégrées. Si vous souhaitez connaître son organigramme, vous pouvez le consulter sur son site officiel.

Comment s’inscrire sur la liste Robinson

Lorsque vous entrez Liste Robinson Vous pouvez vous inscrire pour faire partie de la liste ou inscrire une autre personne «de moins de 14 ans père, mère ou tuteur légal ou à une personne qui ne peut pas s’inscrire pour elle-même et qui vous a autorisé“

Le formulaire demande des informations personnelles comme vous DNI, NIF ou NIE, nom et prénom, sexe et date de naissance, votre adresse e-mail et un mot de passe. Avec l’e-mail et le mot de passe, vous pouvez modifier vos données et vos préférences à l’avenir.

Après avoir rempli ce formulaire, vous recevrez un e-mail pour activer votre compte et définir vos préférences. Fondamentalement, vous devez cliquer sur le lien ou le bouton ci-joint et cela vous amènera à votre profil Liste Robinson. Là, vous devez accéder à chaque section et enregistrer le numéros de téléphone ou données que vous souhaitez exclure, c’est-à-dire que vous ne souhaitez pas recevoir d’appels téléphoniques vers certains numéros, SMS / MMS, e-mails et / ou courrier postal.

Les deux autres sections de votre profil Liste Robinson ils ont à voir avec secteurs de ceux qui ne veulent pas recevoir de publicité et avec la liste des entreprises auxquelles vous avez donné votre consentement pour recevoir de la publicité et voulez-vous révoquer.

Les secteurs comprennent l’automobile, l’énergie et l’eau, la finance, la formation, la consommation, les loisirs, les ONG et les télécommunications. Par défaut, ils sont tous activés pour être verrouillés. Si vous décochez la case, cela signifie que les entreprises de ces secteurs peuvent vous contacter pour des raisons publicitaires.

La section Révocation d’appel sert à envoyer à un entreprise de béton un message de la liste Robinson indiquant que vous ne souhaitez pas recevoir plus appels publicitaires. Comme l’indique le formulaire, “vous ne recevrez plus d’offres de cette société”.