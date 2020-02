Qu’est-ce que la résolution 4K? Notre guide du visionnement Ultra HD

4K Ultra HD (ultra haute définition) est la résolution qui vous apporte plus de pixels que jamais sur votre téléviseur.

Il n’y a pas longtemps, la Full HD (haute définition complète) était l’image la plus nette que vous puissiez obtenir. Cela apporte quatre fois plus de pixels que la HD. Mais maintenant, entrez la résolution 4K, qui a complètement changé le niveau de détail visuel et de clarté que nous attendons de nos écrans.

Alors que la HD traditionnelle est limitée à 1920 colonnes verticales et 1080 rangées horizontales de pixels, l’Ultra HD a une résolution totale de 3840 pixels par 2160 – une résolution légèrement plus petite que les 4096 x 2160 pixels vus sur la plupart des écrans de cinéma (pour mémoire, s’appelle Cinema 4K).

Il est assez difficile de nos jours d’obtenir un téléviseur qui n’est pas 4K, même avec de petits téléviseurs à petit budget optant pour la résolution détaillée pour attirer les téléspectateurs. Et certains des ensembles vraiment premium optent désormais pour la résolution 8K à la place – mais 4K est toujours le roi pour l’instant, et presque tous les nouveaux ensembles annoncés lors de l’exposition CES 2020 de cette année poussent la résolution Ultra HD.

À la fin de la journée, cependant, ce n’est peut-être pas la résolution brute de 4K qui vous tente dans votre prochain achat de téléviseur, mais l’inclusion d’autres technologies intéressantes comme High Dynamic Range (HDR), Quantum Dot et les panneaux OLED.

Mais avant d’entrer dans les spécificités de chaque technologie, voici une vidéo décrivant la 4K en bref.

Qu’est-ce que la 4K?

En termes simples, 4K signifie une image plus claire. Pour y parvenir, plus de pixels (8 294 400 pour être exact) sur l’écran sont à la fois utilisés pour créer des images plus nettes et capables d’afficher plus de détails que la HD standard. C’est ça.

Quelle est la résolution de 4K?

La résolution 4K, au moins telle que la plupart des téléviseurs la définissent, est de 3840 x 2160 ou 2160p. Pour mettre cela en perspective, une image Full HD 1080p n’a qu’une résolution de 1920×1080. Les écrans 4K ont environ 8 millions de pixels, soit environ quatre fois ce que votre ensemble 1080p actuel peut afficher.

Considérez votre téléviseur comme une grille, avec des lignes et des colonnes. Une image Full HD 1080p fait 1080 lignes de haut et 1920 colonnes de large. Une image 4K double approximativement le nombre dans les deux directions, produisant environ quatre fois plus de pixels au total. Pour le dire autrement, vous pouvez adapter chaque pixel de votre ensemble 1080p sur un quart d’écran 4K.

Les nouveaux téléviseurs QLED de Samsung sont 4K HDR avec des niveaux de luminosité de pointe incroyablement élevés pouvant atteindre 2000 nits.

Pourquoi est-il appelé 4K?

Parce que les images font environ 4000 pixels de large. Et avant de demander, oui, l’industrie a nommé résolution 1080 après la hauteur de l’image, mais nommée 4K après la largeur de l’image. Pour encore plus de plaisir, vous pourriez également entendre cette résolution appelée 2160p. Bienvenue dans le futur. C’est déroutant ici.

C’est là que ça devient collant. Nous parlons d’un saut de résolution similaire à celui de SD (480 lignes de haut) à HD (1080 lignes de haut). Et les écrans 4K sont nettement plus nets que les écrans 1080p.

Mais si vous vous en tenez à peu près à la même taille de télévision et que vous êtes habitué à vous asseoir assez près, vous ne verrez peut-être pas beaucoup de différence, surtout si vous regardez toujours principalement du contenu HD plutôt que de la vidéo 4K.

Si vous avez la bande passante, vous pouvez maintenant regarder de nombreux spectacles de Netflix en Ultra HD 4K (Crédit d’image: Netflix)

À quelle distance dois-je m’asseoir sur un écran 4K?

Rappelez-vous quand Apple a fait beaucoup d’histoires sur la «rétine» affiche quelques iPhones en arrière? La «rétine» fait référence aux écrans qui ont une résolution suffisante pour qu’à une distance de vision normale votre œil ne puisse pas distinguer les pixels individuels. Éloignez-vous suffisamment d’un ensemble 1080p et, hé hop, c’est un écran rétine!

Plus important encore, à cette même distance, vos globes oculaires ne pourront pas extraire plus de détails d’une image 4K que d’une image 1080. Si vous êtes à «distance de la rétine» de votre ensemble 1080p et que vous ne prévoyez pas de rapprocher votre canapé, la mise à niveau vers 4K ne fera pas une grande différence dans votre expérience. Ce graphique montre à quelle distance vous devez vous asseoir à une taille d’écran donnée pour voir la différence.

(Crédit d’image: Samsung)

Différence entre Ultra HD et 4K

Techniquement, «Ultra High Definition» est en fait une dérivation de la norme de cinéma numérique 4K. Cependant, alors que votre multiplex local affiche des images en résolution 4K native de 4096 x 2160, le nouveau format grand public Ultra HD a une résolution légèrement inférieure de 3840 x 2160.

C’est l’une des raisons pour lesquelles certaines marques préfèrent ne pas utiliser du tout l’étiquette 4K, en optant plutôt pour l’Ultra HD ou l’UHD. Cependant, la sténographie numérique semble rester.

Pourquoi devrais-je me soucier de 4K Ultra HD?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la 4K devrait vous faire repenser votre prochain achat de téléviseur (en fait, il y en a onze et vous pouvez les lire ici), pas toutes immédiatement évidentes.

Les photographes qui regardent régulièrement leur travail sur un téléviseur HD ne voient qu’une fraction des détails inhérents à leurs photos lorsqu’ils les regardent à 2160p.

Un écran 4K révèle tellement plus de nuances et de détails – la différence peut être étonnante. Alors que la 3D s’est avérée être une diversion délirante, la 4K est sans réserves. Ses images à plus haute résolution sont tout simplement meilleures.

La densité de pixels plus élevée d’un panneau 4K vous permet également de vous rapprocher beaucoup plus sans que la structure en grille de l’image ne devienne visible – ce qui signifie que vous pouvez regarder confortablement un écran beaucoup plus grand à partir de la même position assise que votre panneau Full HD actuel.

Ultra HD Premium

Si vous êtes assis là à penser que toutes ces nouvelles technologies et acronymes semblent déroutants, vous auriez raison. C’est pourquoi un groupe d’entreprises a décidé de former l’Alliance UHD dans le but exprimé de définir les technologies à inclure dans la prochaine génération de téléviseurs.

L’Alliance UHD est composée de 35 sociétés, dont des fabricants de téléviseurs tels que LG, Panasonic, Samsung, Toshiba, Sony, Sharp, des sociétés audio telles que Dolby et des sociétés de production cinématographique et télévisuelle telles que Netflix et 20th Century Fox.

L’idée est alors que si tout le monde peut s’entendre sur les fonctionnalités qu’ils pensent que l’UHD devrait inclure, alors Disney (un exemple membre de l’alliance) peut produire un film que Netflix pourra diffuser via un téléviseur Samsung, et l’image finale sera exactement ce que le directeur de Disney voulait.

Le résultat de cette alliance a été la spécification UHD Premium annoncée au CES 2016. La spécification comprend une liste de fonctionnalités qui devraient être incluses dans des produits tels que les téléviseurs et les lecteurs Blu-ray pour assurer une compatibilité maximale avec les autres contenus et matériels produits.

Actuellement, pour respecter la spécification UHD Premium, un produit doit avoir:

Une résolution d’au moins 3840×216010 bits de profondeur de couleur, permettant 1024 nuances de chacune des trois couleurs primaires rouge, vert et bleu, par opposition aux 256 autorisées par la norme 8 bits actuelle. Être capable d’afficher des pixels à une certaine luminosité et obscurité à des fins HDR (techniquement, ce niveau de lumière est de 0,05 à 1 000 «nits» pour les LED et de 0,0005 à 540 «nits» pour les ensembles OLED pour tous les amateurs de numéros). Le respect de ces normes signifie que les noirs doivent être vraiment foncés, contrairement au noir laiteux et que les blancs doivent vraiment éclater.

Samsung et Panasonic adoptent la nouvelle norme, avec leurs deux gammes phares portant leurs badges UHD Premium avec fierté. Sony a cependant décidé d’emprunter une voie plus déroutante et a décidé de s’en tenir à son étiquette interne “ 4K HDR ” malgré le fait que leurs appareils répondent tous aux spécifications requises. Philips n’utilisera pas le badge de l’alliance, mais ses ensembles ne satisfont actuellement pas aux spécifications de toute façon.

Il est tout à fait naturel que même si une technologie est en train d’émerger, ces problèmes continueront d’exister, mais nous espérons que nous pourrons bientôt recommander de rechercher un ensemble UHD Premium sans réserve. Jusqu’à ce que toute l’industrie soutienne sans ambiguïté la norme, nous vous recommandons néanmoins de faire preuve de prudence pour garantir une compatibilité maximale.

Et qu’en est-il du 8K?

Nous pensions que cela pourrait arriver. Vous avez peut-être entendu une partie du buzz autour de la résolution 8K – une nouvelle norme visuelle avec quatre fois le nombre de pixels de 4K.

Fondamentalement, il double à nouveau la hauteur et la largeur des pixels pour produire environ 32 millions de pixels. C’est une fête de pixels régulière – bien que vous puissiez en savoir plus sur la nouvelle résolution dans notre guide TV 8K.

De façon confuse, un écran 8K serait également considéré comme «Ultra HD».

Dois-je simplement acheter un téléviseur 8K à la place?

Si tu veux? La norme 8K était, jusqu’à récemment encore, principalement destinée au marché des expositions (alias salles de cinéma). Pour que ce nombre de pixels soit important, vous devez alimenter un assez grand écran et vous asseoir assez près pour faire la différence.

Nous commençons à voir des téléviseurs commerciaux 8K arriver sur le marché, bien qu’ils vous coûteront cher – et il n’y a pas beaucoup de contenu 8K pour les recommander vraiment. Cependant, vous bénéficierez toujours de la mise à l’échelle avancée de la HD ou de la 4K, et si vous avez envie d’être à la pointe de la technologie TV, un téléviseur 8K est probablement ce que vous voulez.

(Crédit d’image: Panasonic)

Mon ami m’a parlé de 4K OLED. Qu’est-ce que c’est?

Plus d’acronymes! N’est-ce pas amusant? Les OLED – diodes électroluminescentes organiques – existent depuis un certain temps, mais la production de grands écrans utilisant cette technologie s’est avérée être d’un coût prohibitif, ce qui a jusqu’à présent empêché la télévision OLED d’être une proposition courante.

C’est vraiment dommage car la technologie OLED peut être magnifique, offrant des couleurs vibrantes, des noirs profonds et des blancs lumineux. Mais ne perdez pas espoir pour l’instant. Plusieurs entreprises (principalement LG) s’efforcent d’apporter la technologie OLED aux téléviseurs 4K. Ils sont certainement magnifiques, bien que les prix restent élevés des années après leur première mise sur le marché – et il est généralement admis qu’ils n’ont pas la longévité des écrans LCD.

J’ai entendu dire que Netflix diffusait en streaming quelque chose appelé HDR. Qu’est-ce que c’est?

HDR, UHD, OLED … les acronymes ne manquent pas dans le divertissement à domicile.

Le HDR, ou plage dynamique élevée, augmente essentiellement la différence entre les parties les plus claires et les plus sombres d’une image. Les noirs deviennent correctement foncés plutôt que gris laiteux, et les blancs deviennent aveuglément clairs.

Cela signifie que les images ont plus de profondeur et vous devriez également pouvoir percevoir plus de détails dans les parties les plus claires et les plus sombres de l’image.

Netflix a été le premier fournisseur de contenu à publier des vidéos HDR en 2015, mais Amazon Instant Video propose également un contenu à plage dynamique élevée. Le HDR a également été inclus dans la nouvelle norme Blu-ray Ultra HD. Vous pouvez lire notre explicateur complet sur High Dynamic Range ici.

Pourquoi la télévision n’est-elle pas entièrement diffusée en 4K?

Étant donné que chaque image 4K contient quatre fois plus d’informations que la HD, le contenu 4K est quatre fois plus volumineux que le contenu HD ordinaire en termes de taille de fichier brut. Il est donc difficile de vous l’obtenir.

Des mesures sont prises pour intégrer du contenu 4K dans la télévision de diffusion. Au Royaume-Uni, Sky a commencé à diffuser certains sports en 4K, et BT utilise également la technologie IPTV pour faire de même.

Du côté du streaming, la bande passante est un problème certain. La bande passante d’Internet est déjà dominée par le trafic de Netflix, ce qui incite les FAI à les poursuivre pour de l’argent supplémentaire, et cela avec la plupart de ses flux aux niveaux SD et HD. Améliorer tout en 4K ne semble pas encore être une option raisonnable. Et même s’il était possible de diffuser du contenu 4K à tout le monde sans interrompre Internet, le streaming de contenu 4K nécessite une connexion Internet en aval de 25 Mbps ou plus rapide, ce qui est plus rapide que la plupart des gens en ce moment.

Alors, que puis-je regarder en 4K?

Vos meilleures options UHD proviennent actuellement de Netflix et d’Amazon.

Netflix est en tête des eaux du streaming 4K avec la plupart de ses émissions originales (The Defenders, House of Cards, Dark, The Blacklist) disponibles en 4K, aux côtés de films sélectionnés (Ghostbusters, The Smurfs 2).

La sélection peut être plus limitée que la quantité de contenu HD, mais elle augmente de jour en jour.

Amazon s’est également lancé dans le jeu de streaming 4K UHD en offrant certains de ses spectacles les mieux notés – Transparent, Mozart dans la jungle, Man in the High Castle, The Grand Tour et Mad Dogs – en Ultra HD.

Les deux services de streaming affirment que davantage de contenu est en route et s’attend à ce que le déploiement s’accélère une fois de plus les téléspectateurs passeront à la norme de résolution supérieure.

Si vous avez la bande passante, vous pouvez maintenant regarder quelques émissions Netflix en Ultra HD 4K

Qu’en est-il du jeu en 4K?

Nous avions des jeux 4K sur PC pendant un certain temps avant les consoles, mais les versions plus avancées des machines de jeux Sony et Microsoft peuvent certainement rivaliser.

Sony a lancé le bal avec la PS4 Pro, qui utilise une forme avancée de conversion ascendante pour générer une image 4K. Ce n’est peut-être pas 4K natif, mais nous pensons que les résultats sont excellents.

Bien que Microsoft ait plongé ses orteils dans l’eau 4K avec la Xbox One S également évolutive, les choses sont devenues sérieuses avec la sortie de la Xbox One X – une console puissante qui offre une résolution 4K native sur une poignée de titres.

Certains grands jeux vidéo récents disponibles en 4K sur diverses plates-formes incluent Red Dead Redemption 2, Spiderman et God of War, ainsi que de nombreux autres.

De quel type de câbles ai-je besoin pour la 4K?

Les deux câbles standard que vous êtes le plus susceptible d’utiliser sont soit un HDMI standard, soit si vous connectez un PC à un moniteur Ultra HD, DisplayPort.

Les câbles HDMI sont désormais disponibles en quatre versions: haute vitesse avec Ethernet; haute vitesse sans Ethernet; vitesse standard avec Ethernet et vitesse standard sans Ethernet. Les câbles de vitesse standard sont capables de 1080i, mais ne sont pas en mesure de gérer la bande passante de 4K. Les câbles haute vitesse peuvent faire quelque chose de plus que 1080i.

(Crédit d’image: iStock)

Maintenant, tant que vous utilisez la même classe de câbles, il n’y a pas de différence notable en termes de performances entre le jeu de câbles d’un fabricant et celui d’un autre.

La vitesse de votre connexion dépendra cependant des types de connecteurs. Les connecteurs HDMI 1.4 prennent en charge une résolution de 3820 x 2160 à 30 images par seconde (ips), tandis que HDMI 2.0 peut produire des vidéos en résolution Ultra HD à 60 images par seconde, et HDMI 2.0a est capable de HDR.

La dernière spécification, HDMI 2.1, va un peu plus loin avec 4K à 120fps, ou 8K à 60fps.

L’essentiel est que si votre câble HDMI est capable de gérer 1080p (la norme depuis un certain nombre d’années maintenant), il devrait également être capable de faire du 4K. Ne vous laissez pas berner par l’achat de câbles coûteux.

L’autre type de câble que vous pouvez utiliser est DisplayPort. DisplayPort achemine les signaux d’image et audio 4K de la plupart des cartes graphiques haut de gamme vers les moniteurs sans aucun artefact ou retard notable.

Des jeux PS4 comme God of War offrent des détails incroyables en 4K

Alors, dois-je acheter un ensemble 4K maintenant ou dois-je attendre?

Si vous achetez un téléviseur de 50 pouces et plus, vous devez absolument penser à investir dans la 4K. Tous les principaux acteurs l’adoptent comme la nouvelle norme, et la quantité de contenu ne fera qu’augmenter avec le temps.

Si vous achetez un téléviseur de moins de 50 pouces, la réponse est moins évidente.

Le problème n’est pas que la 4K ne fait pas suffisamment de différence à ces tailles, mais plutôt que les technologies supplémentaires qui ont été combinées avec la 4K dans la plupart des ensembles n’ont pas encore été appliquées aux modèles plus petits.

En conséquence, bien qu’il soit tout à fait possible d’obtenir un téléviseur 4K aussi petit que 40 pouces, il est peu probable à ce stade d’avoir un niveau de HDR décent (que nous considérons aussi brillant que 1000 nits ou plus) , Couleur 10 bits ou large gamme de couleurs.

Bien sûr, vous obtiendrez la bonne quantité de pixels, mais ils n’auront pas les technologies supplémentaires pour les rendre vraiment beaux.

Finalement, ils se dirigeront vers les petits téléviseurs, mais pour l’instant, le 4K est à son meilleur à 50 pouces et plus, où vous pouvez obtenir toutes les cloches et les sifflets qui comptent vraiment.

Votre premier téléviseur 4K: un guide étape par étape

Image 1 de 7

(Crédit d’image: Sony) Votre guide étape par étape pour regarder des émissions et des films en 4K

Vous voulez commencer votre voyage dans le monde du 2160p mais vous ne savez pas par où commencer? Laissez-nous vous guider à travers le processus d’obtention d’une configuration 4K UHD dans votre maison.

Image 2 de 7

Étape 1: jetez votre ancien téléviseur CRT ou 1080p

Cela pourrait être l’étape la plus difficile de toutes. Il est difficile de se séparer d’un téléviseur fiable. Peut-être que vous avez regardé votre première sitcom dessus, ou que vous l’avez accidentellement frotté avec un aimant juste pour voir ce qui se passerait et maintenant vous avez cet étrange effet arc-en-ciel. Non? Seulement nous? D’ACCORD. Quoi qu’il en soit, la première étape pour adopter la 4K est de lâcher votre ancien écran 1080p (ou inférieur). Ne vous inquiétez pas, les téléviseurs 4K peuvent également lire du contenu 1080p!

Image 3 de 7

Étape 2: choisissez un téléviseur 4K

Droite. Maintenant que vous avez lancé votre ancien écran 1080p, nous allons devoir vous offrir quelque chose de nouveau, quelque chose de flashy – quelque chose, eh bien, avec une résolution 4K. Nous avons un certain nombre de guides d’achat dédiés à ce genre de choses, donc nous ne plongerons pas trop profondément dans le processus ici, mais tout ce dont vous avez besoin est un écran capable de 4K UHD. TCL et Vizio font certains des écrans 4K les moins chers du marché si vous cherchez à respecter votre budget, tandis que Sony, LG et Samsung ont des écrans milieu et haut de gamme vraiment exceptionnels.

Image 4 de 7

Étape 3. Obtenez un abonnement au package UHD de Netflix

Votre téléviseur prend en charge 4K, yay! Mais maintenant, nous allons avoir besoin de quelque chose à surveiller. La plupart des téléviseurs intelligents achetés aujourd’hui auront accès à Netflix – un service de streaming de films et d’émissions de télévision par abonnement dont vous avez probablement entendu parler auparavant. Pour un abonnement mensuel, vous pouvez diffuser n’importe quoi à partir du vaste catalogue de Netflix. C’est génial pour piquer des émissions que vous avez manquées la saison dernière, et idéal pour la soirée cinéma occasionnelle à l’intérieur. Assurez-vous simplement que lorsque vous vous abonnez à Netflix, vous sélectionnez le forfait Quatre écrans + UHD, sinon vous serez bloqué en streaming des vidéos en 1080p!

Image 5 de 7

Étape 4. Si vous souhaitez mettre à niveau votre bibliothèque de films, achetez un lecteur Blu-ray 4K UHD

Alors que le streaming de films et d’émissions de télévision à partir de Netflix est un excellent correctif pour obtenir votre correctif 4K, les amateurs de médias physiques devront mettre à niveau leur collection vers 4K UHD. La première étape de ce processus consiste à obtenir un nouveau lecteur Blu-ray 4K Ultra HD. Il existe actuellement un certain nombre d’excellents modèles (Panasonic, Samsung et Oppo font tous d’excellents decks 4K) et vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec aucun d’entre eux. La plupart des lecteurs Blu-ray 4K vont étendre les Blu-ray standard à une résolution 4K mais, si vous voulez une expérience complète, vous devrez commencer à investir dans des disques Blu-ray 4K.

Image 6 de 7

Étape 5. Si vous êtes un joueur, vous voudrez aussi une console 4K

En ce moment, vous devriez avoir une configuration 4K assez décente. Vous pouvez diffuser des films en 4K UHD ou les charger dans votre nouveau lecteur Blu-ray 4K. Mais si vous êtes un joueur, vous voudrez également jouer à vos jeux avec la résolution la plus élevée possible. Pour cela, vous aurez besoin d’une nouvelle console – soit la Xbox One X, la PS4 Pro ou la Xbox One S. La différence entre ces consoles est que, tandis que la PS4 Pro et la Xbox One S peuvent augmenter le contenu en 4K, la Xbox One X joue en fait certains jeux en résolution 4K native.

Image 7 de 7

Étape 6. Détendez-vous et profitez de votre nouvelle configuration 4K

Phew! Si vous avez votre nouveau téléviseur 4K, votre abonnement à Netflix (ou Amazon Video), un lecteur Blu-ray 4K et votre console de jeu 4K, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vous asseoir et vous détendre un contenu cristallin dans la plus haute résolution accessible au public aujourd’hui.

Découvrez les meilleurs téléviseurs 4K présentant la technologie

Scott Alexander a initialement contribué à cet article.